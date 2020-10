Mikko Vienonen liittyy kirjailevien toimittajien joukkoon.

Romaanit

Mikko Vienonen: Paskahousu. Teos. 320 s.

Toimittaja Mikko Vienonen (s. 1963) liittyy kirjailevien toimittajien moni­lukuiseen joukkoon. En tiedä, onko hän pitkään pitänyt valmista romaanikäsikirjoitusta pöytälaatikossaan – mitä väitetään juuri toimittajien tunnusmerkiksi. No, nyt se ainakin on tullut sieltä ulos: Paskahousu on Vienosen debyyttiromaani.

Päähenkilö on Harri, kompleksinen nuorimies, joka kertailee elämänsä kasvukipuisia mutkia. Ei täysin koluamaton perustilanne romaanitaiteessa, ja Paskahousussa sitä sävyttää kertojan tummanpuhuvan mielentilan ja eritepainotteisten irtovitsien yhdistelmä. Heti ensisivuilla pidätyskyky pettää.

”Minä olin paskahousu. Miksi kaikki oli minulle niin jumalattoman vaikeaa?”, Harri noituu 18-vuotisiltanaan. ”Miksen osannut edes dokata oikein?”

Päänäyttämönä ovat (Saloa muistuttava) pienempi taajama ja opiskelukaupunki Tampere. Harri uppoutuu jäsentymättömiin taitelijahaaveisiin, joita korkeammin ajoittain lyövät hänen piinaavat naishaaveensa. Taiteilijantielle auttaisi jo pääsy täysivaltaiseksi jäseneksi kantakapakan taitelijapöytään.

Tyttöystäväkandidaatteja nuorukainen kirjaa ylös pikkutarkasti.

Harri janoaa taiteen ja seksin suloisen fataalia kosketusta – vaan miksi ne kiertävät hänet kaukaa? Paikallislehden nuortenpalstan pitäjän meriiteillä ei vielä Kuuhun mennä.

Johannan tapaaminen tuo Harrin elämään yllätyksellisempää vipinää. Kuvio nostattaa Harrin (ja lukijankin) toiveita – mutta kuinka pitkään.

Tie kuitenkin kaartunee yhtä kuoppaisena, eikä tasapainoa taida taata vain toisen ihmisen läsnäolo.

Tunne itsesi, luota itseesi, tuntuu Vienonen kuiskaavan – ennen sitä ei yksikään unelmasi toteudu.

Paskahousu osoittautuu turhan väkinäiseksi suoritukseksi. Sitähän saattaa nuoruuskin olla, mutta olisin odottanut fiilisten täysipainoisempaa kirjallista ilmaisua. Kohtauksissa on vain hetkittäistä eloa.

Tavanomaista, sympaattisuudessaankin.