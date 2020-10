Amos Rexin Egyptin loisto näyttelyssä on arvoituksellinen patsas, jolta puuttuu silmät ja nenä.

Muinaisen Egyptin patsailta puuttuu usein nenä tai kädet, mutta miksi?

Toisin kuin voisi olettaa, kyse ei ole vain siitä, että aika on ne murentanut.

Nenättömyyttä tiedustellaan usein Brooklyn-museon pitkäaikaiselta egyptiläisen taiteen kuraattorilta Edward Bleibergilta. Bleiberg vastaa kysymykseen perinpohjaisesti tuoreessa esseessään Why Are the Noses Broken on Egyptian Satues?

Egyptiläispatsaille tapahtuneista vahingoista voidaan lukea paljon riippuen ajankohdasta, jolloin rikkoutuminen on todennäköisesti tapahtunut. Patsaiden tahallisessa hajottamisessa on usein ollut kyse ikonoklasmista eli kuvainriistosta.

Muinaiset egyptiläiset, joiden sivilisaatio levittäytyi Niilin varrelle noin 4400 eaa lähtien, uskoivat, että patsailla oli yliluonnollisia voimia.

Erilaisia ihmishahmoja luotiin kivestä, metallista, puusta, savesta ja vahasta. Veistoksia tehtiin sekä jumalhahmoista että arvovaltaisista virkamiehistä ja hallitsijoista.

Bleibergin mukaan egyptiläiset uskoivat, että kuolleiden ihmisten henget ja jumalat elivät näissä veistoksissa. He uskoivat, että patsaat pystyvät esimerkiksi kävelemään ja puhumaan.

Uskottiin, että patsaat voitiin ”tappaa”, riisua ne taikavoimistaan niitä vahingoittamalla. Esimerkiksi haudanryöstäjät saattoivat pelätä muumioiden kostoa, sarkofagien rauhan rikkomisesta langennutta kirousta. Nenä saatettiin hajottaa, jotta henget eivät saisi happea.

On myös arveltu, että nenä symboloi patsaissa kuolemanjälkeistä elämää ja sitä olisi pidetty ikään kuin porttina kuolleiden hengille.

Toisinaan saatettiin irrottaa koko pää, mikä oli tehokas tapa niin sanotusti kytkeä patsas toiminnasta.

Patsaiden tuhoamista on ajoitettu sen avulla, että aikalaiset todennäköisesti tunsivat patsaiden symboliikan ja rikkoivat tahallisesti juuri tiettyjä osia veistoksista.

Esimerkiksi käsillä oli erityinen rooli. Jos patsas symboloi lahjojen antamista jumalille kuoleman jälkeisessä elämässä, tuhottiin patsaalta vasen käsi. Egyptissä oli tapana ojentaa asioita vasemmalla kädellä. Oikealla kädellä patsaan henki saattoi ottaa lahjoja vastaan.

Bleibergin mukaan patsaita rikottiin myös poliittisista motiiveista. Esimerkiksi Thutmosis III tuhosi edellisen hallitsijan, äitipuolensa Hatshepsutin (1478–1458 eaa) patsaat sekä tämän nimen monumenteista ja rakennuksista, koska Thutmosiksella tai hänen jälkeläisillään ei olisi ollut suoraa veren kautta periytyvää valtaa kruunuun.

Hatshepsut oli ensimmäinen naispuolinen Egyptin hallitsija. Yksi häntä esittänyt ja tähän päivään säilynyt sfinksi on tuhottu tavalla, joka osoittaa, että se on haluttu riisua vallastaan. Patsaan päähineestä on rikottu esimerkiksi kobrahahmoinen koriste, leuasta on hakattu irti vallan symbolina pidetty partatupsu.

Patsaiden tuhoaminen irrottamalla tarkasti tiettyjä osia taltalla viittaa muinaisegyptiläisten harjoittamaan ikonoklasmiin. Myöhemmin patsaita hajottivat paljon suurpiirteisemmin esimerkiksi kristityt uskonlevittäjät, jotka halusivat tuhota merkit panteistisista uskonnoista.

Amos Rexissä on muinaisen Egyptin aarteita esittelevä näyttely Egyptin loisto. Sielläkin on yksi hahmo, jolta puuttuvat sekä silmät että nenä, kertoo Katariina Timonen, yksi näyttelyn kolmesta kuraattorista.

Amos Rexissä esillä oleva patsas esittää nomarkkia, arvovaltaista virkamiestä.­

Puinen mieshahmo on peräisin ensimmäiseltä välikaudelta, noin vuosilta 2160–2055 eaa. Sen on arveltu esittävän arvovaltaista virkamiestä nomarkkia. Nomarkit olivat hyvin vaikutusvaltainen ammattiryhmä, jolle kuului hallinnollisia, oikeudellisia ja sotilaallisia tehtäviä. He saattoivat olla jopa itsenäisiä faaraoiden käskyvallasta.

”Tämän patsaan silmät on selkeästi poistettu väkivalloin, ja sen kasvoissa näkyy rujoja viiltoja”, Timonen kertoo.

On mahdollista, että patsaan silmät ovat olleet arvokasta jalokiveä, jotka ovat houkutelleet rosvoja. Toisaalta myös nenä on poistettu.

”Voisikohan se viitata siihen, että patsas on haluttu deaktivoida, ettei se voisi kostaa ryöstäjille? Tätä on kiinnostava spekuloida”, Timonen jatkaa.

Timosesta on kiinnostavaa, että haudanryöstäjien on arveltu pelänneen kirouksia, sillä löytyy myös merkkejä, joiden mukaan he ovat olleet toisinaan varsin kylmäpäistä porukkaa. Muutamien tutkimusten mukaan haudanryöstäjät saattoivat esimerkiksi käyttää muumioituja lapsivainajia soihtuina pimeitä hautakammioita kolutessaan.

”Muinainen Egypti on loputon aarrekammio täynnä selvittämättömiä arvoituksia. Museo Egizion kuraattorilta Paolo Marinilta kysyttiin, että jos aikakoneesta tulisi ihminen siltä ajalta ja paljastaisi vastaukset kaikkiin pohtimiimme salaisuuksiin, haluaisimmeko loppujen lopuksi edes tietää. Niiden tutkiminen on niin kiehtovaa.”

Egyptin loisto -näyttely on poikkeuksellisesti kaksiosainen. Se on samanaikaisesti esillä sekä Helsingin Amos Rexissä että Tallinnan Kumu-taidemuseossa. Näyttely pohjautuu Italiassa toimivan Museo Egizion kokoelmaan, joka on suurin muinaisen Egyptin taiteen ja kulttuurin kokoelma Egyptin ulkopuolella.

Egyptin loisto -näyttely Amos Rexissä 21. maaliskuuta 2021 asti.