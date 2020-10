Brittiläinen ajankohtaissatiiri Spitting Image palaa ruutuun ja on yhtä terävä, ilkeä ja roisi kuin ennenkin

Spitting Image pelaa hahmojensa imagoilla paisutellen niitä irvokkuuteen asti. Nopeus on sen valtti.

Spitting Imagen pilan kohteena on laaja valikoima yhteiskuntavaikuttajia ja maailmanpolitiikan sekä populaarikulttuurin tunnettuja hahmoja.­

Kuka – tai oikeastaan mikä – hoitaa öykkäritwiittailun presidentti Donald Trumpin puolesta silloin, kun tämä nukkuu? Tietysti Trumpin peräreikä.

Jos paneeliohjelmien ja uutisparodioiden kädenlämpöisessä virrassa on viime vuosina tullut ikävä räväkämpää ajankohtaissatiiria, nyt sitä olisi tarjolla.

Brittiläinen Spitting Image tekee paluun.

ITV:n tuottamaa brittisarjaa tehtiin alun perin vuosina 1984– 1996. Peter Fluckin, Roger Law’n ja Martin Lambie-Nairnin ­ideoimassa sarjassa ivattiin estoitta aikakauden tunnettuja henkilöitä Britanniasta ja ­muualta. Ihmisten sijaan kameran edessä toilailivat nuket.

Suosio rakentui alusta asti brittiläiseen kursailemattomuuteen. Esimerkiksi Margaret Thatcherin nukkehahmo oli machoileva kovanaama, joka ajoi partaansa ja kiusasi muita. Tiettävästi That­cher piti sarjasta.

Uusissa jaksoissa kohteina ovat brittipäättäjien ohella edelleen maailmanpolitiikan tunnetuimmat hahmot sekä laaja valikoima muita yhteiskunnallisia vaikuttajia ja populaarikulttuurin puolelta tuttuja henkilöitä.

Spitting Image pelaa hahmojensa imagoilla paisutellen niitä irvokkuuteen asti. Satiiri ei silti jää pelkän ilveilyn varaan. Nopeus on sen valtti, niin reagoinnissa kuin mitassa.

Usein roisin vitsailun alla on teräviä kiteytyksiä ajasta. Disney-yhtiötä muistuttavan firman palaverissa mietitään, miten bisnes reagoi tilanteeseen, jossa mustien elämällä on väliä vuonna 2020, kun vielä vuosi sitten ei ollut.

Lyhyissä sketseissä seurataan myös esimeriksi prinssi Harryn työnhakuprojektia. Mistä töitä, kun kokemusta on lähinnä toisten varoilla elämisestä?

Avausjakson pääosassa on Trump, joka käy kamppailua Joe Bidenia ja koronavirusta vastaan. Trumpin pilkkaamisessa liikutaan aika tutuilla vesillä. Siksi brittien omat naurattavat tällä kertaa enemmän.

Boris Johnsonin pääneu­vonantaja Dominic Cummings on karmiva, lapsia syövä muukalainen, jonka todelliset päämäärät pysyvät selkärangattomalta pääministeriltä salassa.

On mielenkiintoista pohtia, miksi Spitting Image on elvytetty juuri nyt. Karikatyyreiksi taipuvia poliitikkoja on varmasti ollut esillä koko ajan. Kaipa politiikan viihteellistyminen sekä alati voimistuva populismi ja loanheitto ovat herättäneet tv-satiirikkoja vastaamaan samalla mitalla. Ainakin britit ymmärtävät, että liika kiltteys tekee ajankohtaissatiirista pelkkää hyminää.

Mikä parasta, tavara on tuoretta. Uudet jaksot alkoivat pyöriä Briteissä lokakuun alussa, ja brittien esitystahtiin päästään meillä 27. lokakuuta nähtävästä neljännestä jaksosta eteenpäin.

Spitting Image, TV2 klo 22.00 ja Areena. (K12)