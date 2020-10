Janne Haavisto soittaa komppia rummuilla. Aurinko paistaa sisään treenikämpälle Tulppiksella. Se on plussaa.

Myös vessat ovat hieno asia Helsingin Roihupellossa. Soittajien seassa ei pyöri virtsapulloja, kuten joillakin treeniksillä.

Haaviston bassorummussa lukee Rhythm and Soul. Rytmi­ammattilainen on näyttämässä kotiseudullaan, miten Itä-Helsingissä on heräämässä elävän musiikin keskittymä.

Helsingin keskustasta elävän musiikin paikat ovat katoamassa. Syitä ovat tilojen kasvavat hinnat ja uusien hotellien tuomat vaatimukset hiljaisuudesta.

Samassa murroksessa Telakkarannan pitkäaikainen keikkapaikka ja monien bändien harjoitustila Nosturi purettiin alkuvuonna.

Elävän musiikin yhdistys Elmu on hankkinut korvaavia tiloja esimerkiksi Roihupellon teollisuusalueelta. Aiemmin Tulppiksen rakennuksessa toimi Helsingin kaupungin rakentamispalvelun Staran toimisto- ja pukuhuonetilat. Runsaaseen 500 neliö­metriin on nyt rakennettu 27 treenikämppää ja suunnitelmissa on rakentaa lisää.

Roihupellossa saa soittaa lujaa mihin kellonaikaan vaan.

Muusikot olisivat valmiina soittamaan lujaa myös julkisissa tiloissa, jos koronapandemia antaisi periksi.

Haavisto löi viimeiset tahdit Tampereen Klubilla 12. marraskuuta 2019, kun J. Karjalaisen keikan toinen encore päättyi kappaleeseen Sankarit.

Edessä oli puolen vuoden tauko seuraavaan keikkaan. Tauon lisäksi Haaviston kalenterista katosikin yli 50 esiintymistä. Esimerkiksi J. Karjalaisen vappupäiväksi suunniteltu Hartwall-areenan suurkeikka siirtyi vuodella.

Viime marraskuun jälkeen Haavisto on soittanut vain parilla keikalla.

Tilanne on poikkeuksellinen 55-vuotiaalle muusikolle, joka on soittanut esimerkiksi surfbändi Laika & The Cosmonautsissa ja useissa sooloprojekteissaan. Hän on onnistunut aina elättämään itsensä musiikilla, koska on tehnyt myös tuottajan ja äänittäjän töitä.

”On ollut outoa aikaa. Elämäni on perustunut 15-vuotiaasta asti sille, että kun kiertää, kaipaa kotia. Kun on kotona, kaipaa kiertämistä. Tasapaino pitää aivot kierroksilla”, Haavisto sanoo.

”Monille muusikoille on henkinen elinehto, että pääsee yleisön eteen.”

Haavisto juttelee Tulppiksen pihalla soittajatuttujen kanssa tulevista keikoista. Niitä odotetaan, mutta liikaa ei voi toivoa.

Harjoitukset ovat ainakin luvassa ensi viikolla.

Elmu on rakentanut Roihupeltoon 27 treenikämppää, ja lisää on suunnitteilla. Janne Haavisto (oik.) on äänittänyt paikassa osuuksiaan levyille.­

Kahvila Roihuvuoren Rion aidassa on laminoitujen valokuvien näyttely. Kahdessa kuvassa on Janne Haaviston nimi. Hän on kuvannut heijastuksia, kuten kantarellimaisen vesitornin loistamassa parvekkeen ikkunastaan. Harrastajavalokuvaaja Haavisto on julkaisemassa otoksistaan jo toista kirjaa.

Rio sijaitsee punatiilisen asuinkerrostalon kivijalassa. Puiston reunalla sijaitsevalla pihalla on pieni lava, jossa käy soittamassa bändejä laajalla skaalalla: folkia, jazzia, elektronista kokeilua ja niin edelleen.

Nyt lavan luona syödään korvapuusteja.

Haavisto on asunut Roihuvuoressa viisi vuotta. Hän nimittää kaupunginosaa loppusijoituspaikakseen. Espoossa syntynyt muusikkoperheen kasvatti luettelee pitkän listan kaupunginosista, joissa on Helsingissä asunut. Roihuvuori on hänestä paras.

”Pyöritty on. Nyt ei enää pyöritä. Se on tässä.”

Paikkaan hän päätyi puolivahingossa, kun siellä oli halvemmat asunnot kuin haaveilemassaan Herttoniemessä. Nopeasti hän huomasi, että Roihuvuori on muutenkin ”nastempi”.

Siellä on meri lähellä, kulttuuria, musiikkia, yhteishenkeä.

Saman on huomannut moni muukin kulttuurialan ihminen.

”Tuntuu, että tänne olisi tullut jonkinlainen invaasio Kalliosta.”

Roihuvuoren Rio on kulttuuriväen kohtaamispaikka. Sen aidassa on valokuvanäyttely.­

Viime kuukaudet Haavisto on voinut viettää idässä. Kokenut tuottaja ja äänittäjä on työskennellyt etänä Tulppiksen nurkassa eri levyprojekteissa. Irina Björklundin levyn tekeminen ja miksaus on auttanut Haavistoa yli keikkatauon.

Hän on myös soittanut rum­puja ja perkussioita Sami Yaffan tulevalle soololevylle. Tyylilajit tulevat vaihtelemaan Stooges-rockista dubiin.

Monet muusikot ovat tänä vuonna saaneet harvinaista aikaa työskentelylle, mutta eivät ole välttämättä saaneet mitään aikaiseksi. Kun ei ole tulevaisuuden näkymiä, ei luova työ motivoi. Vähänkin myyvät levyt ovat normaalisti vieneet kiertueille, joilla on voinut ansaita elantonsa.

”Ei ole välineitä, joilla pitää taloudellista puolta yllä”, Haavisto sanoo nykytilanteesta.

Muusikoita vielä heikommassa asemassa ovat olleet tapahtumajärjestämisen muut ammattiryhmät. Klubeja uhkaavat konkurssit, ja ammattilaiset hakeutuvat muihin töihin. Haavisto pelkää, että jos keikkapaikkojen ja -yritysten infrastruktuuri pääsee odotellessa romahtamaan, sitä on hyvin hankala enää rakentaa takaisin.

Käymme hakemassa tavaraa Haaviston kerrostalokodin kellarissa. Alaoven tulee avaamaan yövieras Janne Lappalainen, joka soittaa myös Irina Björklundin bändissä. Haavisto soittaa nykykansanmusiikkiyhtye Pauanteessa, joka on tehnyt Björklundin kanssa yhteislevyn Barely Ann-Mari. Tuleva kiertue huolestuttaa muusikoita.

Haavisto kaivaa kellarivaras­toaan. Se on täynnä oman levy-yhtiön MuFarang Internationalin julkaisuja: kirjoja ja vinyyleitä. Lappalainen pitää kädessä kännykkää ja kuuntelee infotilaisuutta pandemia-ajan rajoituksista. Tapahtumia, joissa lauletaan, pidetään uhkana. ”Huonolta näyttää”, Lappalainen sanoo.

Liikaan synkkyyteen ei ole aikaa, koska Haaviston pitää kiiruhtaa julkaisemaan The Shubie Brothers -yhtyeensä uutta levyä. Haavisto harppoo takapihansa läpi ja naureskelee, kuinka vai­keana pidetylle instrumentaalirockille voisi olla kysyntää. Sitä voi esittää hyvin maski päässä.

”Nyt leivotaan fyrkkaa!”

Roihuvuoren Hard Rock Houseen voi rumpalin mukaan tulla vaikka ”reinot” jalassa. Hallitus nimittäisi paikkaa luultavasti ”kuppilaksi”. Siellä on pari kantiksen näköistä miestä nauttimassa iltapäivän oluttuoppia. Toiset miehet pelaavat biljardia.

Paikasta on tullut eläväinen elävän musiikin paikka. ”Idän Tavastialla” esiintyy artisteja neljänä päivänä viikossa.

Nurkassa on levysoittimet ja ilmapallokoristeet. Täällä Haavisto vetää yhdessä Tuomas Metsbergin kanssa Sunday Night Music Clubia, jossa house band soittaa vierailevan solistin kanssa juurimusiikkia. Solistina ovat vierailleet esimerkiksi Tuure Kilpeläinen, Jonna Tervomaa ja Olavi Uusivirta.

Melrosesta tuttu Tokela on alkanut soittaa siellä sunnuntaisin levyjä. Seuraava klubi järjestetään, kun pandemia helpottaa.

Soittokamoista osa on paikan, osa Roihuvuori-seuran, mutta kaikki saavat niitä käyttää.

Haavisto voisi viettää 40-vuotistaiteilijajuhliaan. Hän soitti ensimmäistä kertaa popyhtye Bablersin levyllä What’s All About vuonna 1980. Hän on soittanut yhteensä ”parilla sadalla” levyllä.

Rumpali näki suomirockin suuren nousun, kun liittyi J. Karjalaisen Mustiin laseihin vuonna 1981. Silloin ei tarvinnut keksiä tekemistä, kun oli joka päivä keikkoja.

J. Karjalainen (oik.) yhtyeineen vuonna 1991. Mukana olivat Mikko Lankinen (vas.), Pekka Gröhn ja Janne Haavisto.­

Musiikkiala on sittemmin jakautunut, kun keskikoon bändit ovat katoamassa. Ei löydy enää niin paljon yhtyeitä, joiden tienesteillä moni hoitaisi turvallisesti asuntolainaa. Yleisö kaipaa musiikista areenakoon spektaakkeleita.

”On vaikea saada yleisöä, jos liput maksavat viisi euroa, mutta jos liput ovat 85 euroa, tupa on täynnä”, Haavisto sanoo.

Hän korostaa, että musiikkia tehdään silti enemmän kuin koskaan. Raha ei lopulta ole este. Ei Shubie Brothersinkaan levyllä perheitä elätetä.

”Taiteen tekemisen palo on kova.”

Laika & The Cosmonauts harjoitteli Tavastialla vuonna 1997. Rummuissa oli Janne Haavisto.­

Kourallinen kuulijoita on tullut levyjulkistukseen. Haavisto laittaa baarin pöydälle tekemäänsä salsaa ja nachoja. Tv-ruuduille heijastetaan visualisointeja turkooseista aalloista.

Haavisto esittelee Muffe Halla-ahon, jonka kanssa hän perusti levy-yhtiön MuFarang International vuonna 2005. He ovat julkaisseet vuosien aikana myös lukuisia kirjoja kuten Halla-ahon runoteoksia.

”Runokirjat ne vasta meneekin”, Halla-aho sanoo.

”Ne ovat kuumaa kamaa”, Haavisto sanoo.

The Shubie Brothers alkoi Haaviston sooloprojektina, kun hän julkaisi levyn You Are Here vuonna 2017. Hän halusi soittaa musiikkia livenä ja kokosi siihen täydellistä yhtyettä. Sellaisen jäsenet osaavat soittaa yhdessä mutta tulevat myös toimeen pitkiä aikoja keikkabussissa.

Kaikki bändijäsenet alkoivat tehdä biisejä yhtyeelle. He päättivät tehdä levyllisen sellaista musiikkia, jota kaikki ovat aina halunneet soittaa. Syntyi tuplavinyyli Casual, joka on kuin neljän ep:n kokoelma.

Sooloprojektin muuttuminen oikeaksi bändiksi on Haavistolle ”unelmien täyttymys”.

Hän tietää, että yleisölle instrumentaalimusiikki on vaativa kokemus, joten tyylejä pitää annostella. Mukana on esimerkiksi surffia, lattaria ja reggaeta.

Yleistä lajityyppiä on vaikea keksiä, koska ”maailmanmusiikki” on vähän vanhahtanut termi. Haavisto sanoo ottavansa vastaan nimiehdotuksia.

The Shubie Brothersin uusi levy kuultiin ensimmäistä kertaa Roihuvuoren Hard Rock Housessa.­

Haavisto laittaa aloitusbiisin Pass the Torch soimaan ja ottaa pari kevyttä tanssiaskelta keinuvan kitaran tahdissa.

Yksi roihuvuorelaisen toive olisi, että tämä musiikki houkuttelisi vielä joskus ihmiset tanssimaan yhdessä.

Kännykästä kuullut huonot uutiset eivät tällä kertaa olleet yhtä pahoja kuin keväällä. Soiton ei tarvitse täysin taas tauota.

Pari päivää levynjulkkarien jälkeen Irina Björklund & Pauanne pääsivät aloittamaan kiertueen Turusta. Se jatkuu esimerkiksi Helsingin G Livelabiin 24. lokakuuta.

The Shubie Brothersille on sovittu pandemian takia vain yksi keikka. Päämäärä on esiintyä Suvilahti TBA:ssa 26. marraskuuta.