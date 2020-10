Bruce Springsteenin nuoruuden bändikaverin kuoleman synnyttämät muistot mahdollistivat E Street Bandin paluun.

Bruce Springsteenin Letter To You on ensimmäinen E Street Band -albumi kuuteen vuoteen. – Kuva New Yorkista lokakuulta 2019.­

Albumi / Rock

Bruce Spring­steen: Letter To You. Sony. ★★★★

Bruce Springsteenin uuden Letter To You -albumin kappaleiden nimet ovat sellaisia, ettei niitä voisi kirjoittaa kuin kymmeniä miljoonia levyjä myynyt, laajalti arvostettu ikoninen artisti. Tai voisi, mutta se näyttäisi naiivilta ja tyrkkymäiseltä oman suuruuden korostamiselta. Last Man Standing, The Power of Prayer. House of A Thousand Guitars.

Spring­steenin kohdalla on toisin. Mitä nöyrempänä hän esiintyy, sitä ikoni­semmalta hän tuntuu vai­kuttavan. Kun Springsteen laulaa ”tuhansien kitaroiden maasta” ja ”viimeisestä miehestä pystyssä”, näemme mielessämme kaktusten täplittämän aavikon, jonka läpi puhaltavassa tuulessa ujeltaa raamatullinen pohjavire.

Springsteen kirjoittaa tällaisia lauluja siksi, että ne puhuttelevat hänen sieluaan, mutta ehkä myös siksi, että tietää meidän sellaisia häneltä alitajuisesti tilaavan – vuosikymmenestä toiseen.

Haastatteluissa Springsteen on kertonut, miksi Letter To You on ensimmäinen E Street Band -albumi kuuteen vuoteen. Hän ei yksinkertaisesti ole onnistunut kirjoittamaan yhtyeelle sopivia lauluja.

Henkilökohtaiset herkistelyt sopivatkin paremmin soolokappaleiksi kuin voimalla pauhaavalle yhdeksänhenkiselle rock’n’roll -ensemblelle. Ensin mainittuja Springsteen on levyttänyt aktiivisesti E Street Bandin aktiivikausien väleissä.

Myös kahdennenkymmenennen Springsteen-albumin kappaleet alkoivat syntyä omakohtaisten tuntemusten ympärille. Silti Springsteen tiesi heti, että niistä muodostuisi seuraava E Street Band -albumi.

Kun Springsteen oivalsi olevansa viimeinen elossa vanhasta 1960-luvun The Castiles -yhtyeestään, ajan rajallisuus ja muistot eivät jättäneet häntä rauhaan. Ajatuksissa pyörivät paljon myös E Street Bandin edesmenneet jäsenet, saksofonisti Clarence Clemons ja kosketinsoittaja Danny Federici.

Varjopaini menneisyyden haamujen kanssa avasi tulpan ja Letter To Youn kappaleet ”kirjoittivat itse itsensä” vain viikossa.

Ei-hengellisellä, hillityllä ja järkeen uskovalla valkoisella eurooppalaisella keskiluokalla on lupa kanavoida Springsteenin paatoksen kautta tunteita, jotka muuten saattaisivat tuntua liian naurettavilta näytettäviksi.

Siksi me ostamme Springsteenin stadionkiertueet ennakosta loppuun aina, kun sellaisia tulee myyntiin. Kolmetuntiset konsertit ovat kollektiivisia, puhdistavia paatosretriittejämme.

Paatos on tunnerekisterinä kiusallinen, mutta viimeistään 36 vuotta sitten ilmestyneen, tuolloin viestinsä osalta väärinymmärretyn, Born In The USA -hitin myötä paatoksesta, ainakin silloin kun se lähtee Bruce Springsteenin käsistä ja keuhkoista, tuli jossain määrin coolia.

Letter To You on siinä mielessä klassinen E Street Band -levy, että sillä on useita kappaleita, jotka voisivat sovituksen ja soiton osalta olla kotoisin jo yhtyeen ensimmäiseltä hittialbumilta Born To Runilta.

Letter To Youlla kaikki perinteiset ”Bruce-elementit” löytävät toisensa kunnolla ensimmäistä kertaa pitkään aikaan.

Edesmenneiden ”läsnäoloa nykyisyydessä” juhlistava Ghosts-vyörytys on E Street Bandia puhkuvimmillaan. Kappaleen soidessa mieleen nousee kuva Springsteenin kaulasuonten uhkaavasta pullistelusta tämän keikkuessa stadionin lavalla.

Last Man Standing maalaa muotokuvan 60-luvun puolivälin pikkukaupungin rokkibändistä.

Kolmisenkymmentä vuotta muuta yh­tyettä nuoremman Jake Clemonsin puhaltaman fonin soundi alleviivaa, että edesmenneeltä sedältä perityt saappaat E Street Bandin ju­niorijäsenenä ovat ansaitut.

Burnin’ Train -kappaleessa Max Weinberg puolestaan rummuttaa tavalla, jonka tarkkuutta hämmästellessä on vaikea uskoa, että koko albumi äänitettiin studiolivenä Springsteenin kotona vain viidessä päivässä.

Parhaan Springsteen-tradition mukaisesti näissä kappaleissa yksityisestä kasvaa yleistä ja edelleen universaalia.

Sellaisesta, minkä Springsteen aloitti henkilökohtaisena tribuuttina menetetyille ystävilleen ja nuoruudelleen, versoo jotain, josta jokainen länsimaisessa esikaupungissa 1900-luvun jälkimmäisellä puoliskolla varttunut saa otteen. Tässä on Springsteenin taiteen nerokkuus pähkinänkuoressa.

Nuorena, varhaisilla albumeillaan, hän loi voimakkaita tunnetiloja, paikoin jopa oman romanttisen todellisuutensa reflektoimalla omaa välitöntä lähiympäristöään folk-trubaduurin tavoin.

Nykyisin, 71-vuotiaana, hän yhdistää ”ajattoman amerikkalaisen mielenmaiseman” ajankohtaisten tapahtumien luomien tunnelmien kommentoimiseen.

Lopputuote on jälleen paitsi suurellisesti romanttinen myös alleviivatusti kantaaottava. Sille on helppo ennustaa hurmoksellista vastaanottoa kaikilla maailman stadioneilla heti, kun luonto sen E Street Bandille ja meille sallii.

Letter To You muistuttaa kuin jokaisella nuotillaan siitä, ettei ylimääräistä aikaa olisi hukattavaksi.

Kriitikon valinnat: Silkinpehmeen ja Kuben neljän tähden levyillä virkistävää, nokkelaa ja soljuvaa räppiä

Single / Rock

AC /DC: Shot In The Dark.

Columbia.

★★★

AC/DC yllättää puskista palaamalla legen­daarisen Back in Black -levyn aikaisella kokoon­panolla, olkoonkin, että edes­menneen alkuperäis­kitaristi Malcom Youngin tonttia haravoi nyt veljenpoika Stevie Young. Aloitusriffi on silkkaa särötettyä Chuck Berryä, josta kopin nappaa laulaja Brian Johnsonin raspinen rääkynä purkaakseen kappaleen edelleen tärykalvoon tarraavaan koukkuun ja väli­osan lakisääteiseen, ilmakuivattuun Angus Young -kitarasooloon. Maailma on järjestyksessä taas. Mikä tahansa muu olisikin ollut kuin sydäninfarkti kahden vuoden kasvisruokavalion jälkeen; odottamaton ja ei-toivottu yllätys.

Single / Rap

Kanye West: Nah Nah Nah

Def Jam

★★

Kanye West alkaa ulos­tulojensa holtitto­muudessa muistuttaa erään­laista rap-maailman Donald Trumpia. Uusi single kommentoi Westin osalta noloksi kuplaksi paljastunutta mediakohua räppärin pyrkimyksissä presidenttiehdokkaaksi tämän syksyn vaaleihin. Yllättävän vanhahtavan ”punjabi-biitin” varaan rakennettu nytkytys kuulostaa lähinnä lahjakkaan tuottajan sormiharjoitukselta, ja musiikin sijaan tärkeämpää taitaa olla viesti, jonka maailman menestynein räppäri pudottaa heti ensimmäisen säkeistön aluksi: ”next time you text, can it wait? / you are talking to a presidential candidate.”

Single / Rap

Kube feat. Mäkki: Elon (Remix)

Killah

★★★★

Kube ei aikaile. Vantaan Hakunilasta ponnistava lahjakkuus työsti remixin vasta viime kesänä julkaistusta Elon-kappaleestaan. Kuluvan vuoden suomiräp-kaanoniin itseään pahaenteisen kosketinkuvion kuljettamana puskeva tykitys perustelee uusintansa jo viestillään. Tesla-pomo Elon Muskia rahaa palvovan menestys-hypen kritiikin metaforaksi nyörittävä nokkelointi kiinnittää hauskasti huomiota myös musiikilliseen sisältöönsä: ”Kohtelen näit biittei nii ku ne ois zombei / joo tapan ne ja herätän ne eloon!”. Mäkkin rouhea vierailijaverse virkistää kuin viisi espressoa.

Albumi / Rap

Silkinpehmee: El Suave

Rolling Records

★★★★

Tampereen Kalevan herrasmies­räppäri yhdistää uuden albuminsa Grant Green -kappaleessa räpin perinteisen itsekorostuksen vilpittömään kunnianosoitukseen 1960-luvulla loistaneelle jazz-kitaristille – ja muistuttaa näin tyylilajinsa juurista. Kappaleen klangi kuvaa hyvin koko tasapainoisesti soljuvaa albumia. Silkinpehmee hoitaa homman paitsi artistinimelleen myös Greenin musiikille ja aikakaudelle asianmukaisella otteella. Ei hyperventiloivaa bängeröintiä, vaan jotain smoothimpaa. Homeboy Seren vierailijaverse Budjetilla-biisissä naulaa tarkka­näköisesti nelikykymppisíksi varttuneiden räppiukkojen tunnot niin sanotun ”ison illan” alla.