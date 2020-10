Tuuve Aron esseistillä tyylillä toteutetussa teoksessa kaikki henkilökohtainen on poliittista.

Kalasatama on Tuuve Aron kymmenes teos.­

Romaani

Tuuve Aro: Kalasatama. WSOY. 295 s.

Aikamoista tykitystä: ei pehmentelyä tai loiventeluja, ei ihmisten puheessa yhä yleistyvää puuduttavaa ehkä-sanan käyttöä, ei kompromisseja.

Tuuve Aron (s. 1973) kymmenes teos Kalasatama on autofiktiivisiä aineksia sisältävä yhteiskunnallinen puheenvuoro ja tilinteko alusta loppuun.

Esseistisellä tyylillä toteutetussa teoksessa kaikki henkilökohtainen on poliittista: mielenterveyden haasteet ja niiden hoitaminen, vähemmistöasema, homokulttuuri, kirjallisuuden kentällä toimiminen, uskominen, uskomushoidot.

Jos aiemmin kirjailijan sek­suaalinen suuntaus on ollut jollekin epäselvää, nyt Aro tulee kaapista niin että karmit ryskyvät. Teko on tietoinen ja mukana kuuluu julistus: lesboksi syntyminen on vapauden lahja.

Tämän Aro tulee perustelleeksi omalla tavallaan ihmeellisen hyvin, kun otetaan huomioon se hinta, joka tästäkin vähemmistöasemasta on yhteiskunnassa maksettava. Mutta ei hän näe heterouttakaan helppona, saati toivottavana. Päinvastoin. Kala­satamassa lanseerataan muun muassa ilmiö nimeltä ”heterouteen vangittujen kauhu”.

Yksi kirjan näyttämöistä on teokselle nimen antanut Kala­sataman terveys- ja hyvinvointikeskus. Siellä minäkertoja käy terapiassa – harhailtuaan ensin sokkeloisessa Redissä muiden zombien seassa oranssit opastenauhat silmissä vilisten.

Vastaanottojen dialogit ovat revittelyssään herkullisia. Lääkkeiden määräämisen ohella mikään muu ei tunnu kiinnostavan psykiatreja.

Aro ampuu yli, ja ihan oikeaan suuntaan. Suomalaisten tunne-elämän ja mielenterveyden hoitaminen pääosin lääkkeillä ansaitsee syystäkin terävää kritiikkiä.

Fiktion tarjoamat mahdollisuudet, liioittelu ja kärjistykset, keventävät kaiken kaikkiaan lukukokemusta, jossa on paikoitellen raskas sävy.

Alkuosan identiteettiin keskittyvät pohdinnat huokuvat kiukkua ja vihaa. Yksinhuoltajaäidin tyttären kasvukivut, poissaoleva ja ajelehtiva isä, poikatyttöys, vierauden tunne, kauhu ja ymmärrys omasta erilaisuudesta – se kaikki tulee voimalla lukijan iholle.

Loppua kohden Kalasatama kevenee ja paikoin ahdistavaankin autofiktiivisyyteen tulee mukaan enemmän itseironisia sävyjä. Sairastunut alkaa parantua.

Matkalla kertoja avaa parisuhdehistoriaansa ja katsoo omaa levottomuuttaan silmästä silmään. Naljaillessaan niin kirjailijakollegoille kuin heteromaailmalle Aro on koko ajan suorasukainen ja paljas, oman ulkopuolisuutensa tiedostava.

Aro on sitä mieltä, ettei heteroiden tarvitsisi pelätä homouden nimeämistä. Homoseksuaalisuus on identiteettinä ihmistä ratkaisevasti määrittävä asia, liian iso sivuutettavaksi tai vaiettavaksi.

Se ei kuitenkaan saa eikä voi olla ainut asia, joka ihmistä määrittelee, kuten ei mikään muukaan yksittäinen asia. Ihmisen identiteetti koostuu monista muuttujista, jotka myös painottuvat eri tavoin elämän aikana.

Kirjan parasta antia ovat lesbo- ja homokulttuurin ilmiöt, joista kirjoittaja lukijaa valistaa, omia kokemuksiaan rohkeasti avaten. Paikoitellen tuntee lukevansa kiinnostavaa tietokirjaa, paikoitellen tirkistelevänsä maailmaa, johon ei itse kuulu.

Yhtä kaikki, Kalasataman luettuaan tietää ja ymmärtää enemmän. Tuuve Aron provokaatio puhuttelee.

Yksi provo jäi erityisesti mieleen. Vai liekö fakta, ettei lesboilla ole selluliittia?