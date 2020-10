”Hevirokkarit kunnioittavat määräyksiä ja vahtivat toistensa maskien käyttöä”, sanoo Tavastia-klubin toimitusjohtaja Juhani Merimaa, joka oli itsekin mukana Amorphis-yhtyeen juhlakeikoilla.

Moni pohtii nyt, miten turvallista keikoille on mennä. Tavastia-klubilla Helsingissä yleisön liikkumista lavan edessä rajoitetaan nauhoilla. – Kuva Behmin keikalta 30.9.2020.­

Kyllä näyttää täydeltä! Eipä näytä turvavälit toteutuvan.

Viime viikolla julkisuudessa uutisoitiin laajasti tapahtumakeskus Telakalla järjestetystä konsertista, jonka järjestäjiä epäiltiin turvallisuusmääräysten laiminlyömisestä. Tapahtumasta levinneitä videoita ja kuvia kommentoivat twiiteissään muun muassa Helsingin pormestari Jan Vapaavuori sekä apulaispormestari Nasima Razmyar.

Sen jälkeen kansalaiset ovat olleet huolissaan ja valppaana. Helsingin Sanomien toimitukseen on lähetty sosiaalisesta mediasta napattuja videoita ainakin kolmesta viime viikonloppuna järjestetystä konsertista. Niiden perusteella näyttäisi siltä kuin yleisö pakkautuisi esiintymislavan eteen.

Tampereella Tullikamarin Klubilla Sanni näyttäisi laulattavan sankkaa fanijoukkoa, yökerho Herculeksessa Helsingissä kuulijat keinahtelevat Benjaminin tahtiin ja Amorphis-yhtyeen keikalla Tavastialla eturiviin on pakkautunut tiivis rivi hevareita.

Kysyimme tapahtumajärjestäjiltä, toteutuvatko konserteissa heidän mielestään viranomaisten suosittelemat turvavälit, metristä kahteen metriin, ja miten he estävät hetkellistenkin ryysistilanteiden synnyn lavan edessä.

Tampereen Tullikamarin ohjelmapäällikkö Janne Laurila katsoi Sannin keikalta jaetun videon eikä nähnyt siinä mitään huolestuttavaa.

”Vaikka hahmot ovatkin tummia, niin väki on tuossa väljästi. Sannikin oli muistuttanut keikan aikana ihmisiä pitämään turvavälejä”, hän kommentoi.

Laurilan mukaan illan jälkimmäisellä keikalla parinkymmenen innokkaan fanin ryhmä oli hetkeksi kerääntynyt lavan eteen, mutta henkilökunta oli käynyt huomauttamassa heille asiasta. Muutoinkin Sannin kahdella keikalla toimittiin kaikkien turvallisuusmääräysten mukaan.

Tullikamarilla ryysistä estetään monin tavoin. Konserttien aikana yleisön käytössä on koko talo, jolloin myös baari- ja wc-tiloja on tavallista enemmän. 1 500 ihmisen sijaan sisään otetaan enimmillään 450 kuulijaa.

”Normaalisti tyhjä Tullikamarin sali on tuolitettu pystypöytäryhmillä, joiden väliin jää leveät kulkuväylät. Lattioihin on liimattu teippejä, joissa muistutetaan turvaväleistä. Lisäksi suosittelemme käyttämään maskeja jonoissa ja wc-tiloissa”, Laurila kertoo.

Valtaosa katsojista istuu omissa pöytäryhmissään, mutta lavan eteen oli Sannin keikalla jätetty turvallisuussyistä noin 180 neliömetrin kokoinen tyhjä tila.

”Se perustui nimenomaan turvaväleihin ja mahdollisuuteen pitää etäisyyttä. Pöytien laittaminen lavan eteen vain pakkaisi ihmiset lähemmäs toisiaan”, Laurila sanoo.

Kuvakaappaus HS:n saamasta Sannin keikkataltioinnista. Sanni esiintyi Tampereen Tullikamarilla viime perjantaina.­

Hänen mukaansa yleisöltä ei ole kuulunut valituksia turvatoimien riittämättömyydestä, päinvastoin.

”Lähetämme jokaiselle lipun ostaneelle sähköpostitse etukäteen turvallisuusohjeen. Meitä on kiitetty siitä, että keikoillamme on turvallisempi olo kuin vaikka kauppakeskuksissa.”

Hercules-yökerhon toinen omistaja Erkki Koski kertoo, että Benjaminin levynjulkaisukeikalla oli lauantaina paikalla selvästi alle 200 kuulijaa, kun tilan normaali asiakaspaikkamäärä on 500.

”Ei täällä mikään maailmalopun meininki ollut. Mutta ei meillä mitään karsinoita ole. Olemme tuoneet tanssilattian puolelle lisää sohvia, tuoleja ja pöytiä, koska toivomme, että asiakkaat istuisivat paikoillaan. Ei se silti estä ihmisiä tanssimasta”, Koski sanoo.

Hänen mukaansa yökerhossa on hyvä ilmanvaihto, ja tarvittaessa asiakkaita muistutetaan tanssimaan omissa porukoissaan.

Kosken mukaan Benjaminin keikalla lähellä toisiaan seisoivat lähinnä pariskunnat, mutta erään toisen show’n aikana esitys oli välillä pitänyt laittaa poikki, jotta täysi tanssilattia tyhjenisi.

Toistaiseksi tanssit on Herculeksessa kuitenkin tanssittu. Yökerhon ohjelmassa on enää teatteri-iltoja, joihin myydään 50 lippua ja joissa jokaisella katsojalla on oma istumapaikkansa.

Tavastia-klubin toimitusjohtaja Juhani Merimaa oli itse paikalla Amorphiksen torstain keikalla. Hänen mukaansa kaikki sujui hyvin. Keväältä siirtyneet, yhtyeen 30-vuotista taivalta juhlistavat kolme keikkaa oli jaettu kuuteen konserttiin, ja käytössä oli noin kolmannes klubin kapasiteetista.

”Vaikka Amorphis-fanit saattavat olla hurjia hevirokkareita, he kunnioittivat määräyksiä ja vahtivat toisiaan ja toistensa maskien käyttöä”, Merimaa kertoo.

Kuvakaappaus HS:n saamasta Amorphisin-keikkataltioinnista. Yhtye piti 30-vuotisjuhlakeikat viime viikolla Tavastialla.­

Hänen mukaansa valtaosa, arviolta 85 prosenttia kuuntelijoista, käytti keikalla maskia. Tavastialla on myös myynnissä kasvosuojia, mikäli oma on unohtunut kotiin.

Koronaepidemian takia Tavastian salin etuosa on tänä syksynä jaettu nauhoilla riveihin, jotta turvavälit yleisössä toteutuisivat. Merimaan mukaan yhdelle riville mahtuu kymmenisen ihmistä.

”Minusta näytti, että kuuntelijat huolehtivat hyvin siitä, etteivät välit tulleet liian ahtaiksi.”

Tavastia-klubilla sali jaetaan nauhojen avulla riveihin.­

Koska Amorphis ei soita varsinaista tanssimusiikkia, vieruskaveriin törmäilyn vaaraakaan ei ollut.

”Aika jäykästi siellä seistiin paikoillaan ja kuunneltiin. Jos musiikissa on a-, b-, c-, d- ja e-osia niin paljon kuin Amorphisin kappaleissa, niin ei sen tahtiin tanssita kanta-askeleita”, Merimaa kuvailee.

Loppuosa Tavastian salista on täytetty korkeilla pöydillä ja istuimilla.

”Investoimme niihin, koska huomasimme, että yleisö ei istunut matalilla tuoleilla, vaan nousi ensimmäisen hyvän biisin aikana ylös”, Merimaa kertoo.

Kaikille keikalle saapuville on tarjolla istumapaikka, sillä klubin kapasiteetista käytössä on vain noin kolmannes. Sisään otetaan enimmillään 250 kuulijaa.

”Koronaepidemian myötä on myös yleistynyt, että läheskään kaikki lipun ostaneet eivät tule paikalle”, hän kertoo.

Henkilökunnalle on myös annettu ohjeet siitä, että poistuminen keikalta täytyy tapahtua hallitusti ja narikkajonoissa on säilytettävä etäisyydet.

Tavastia-klubin toimitusjohtaja Juhani Merimaa.­

Merimaa haluaa muistuttaa, että keikoilta jaetut kuvat ja videot vääristävät etäisyyksiä. Hän ei usko, että kukaan viihdealan toimijoista haluaisi rikkoa tai kiertää viranomaisten määräyksiä.

”Kaikkien yhteinen intressi on saada epidemia tukahdutettua mahdollisimman nopeasti.”

Hän kaipaisikin vuoropuhelua viranomaisten kanssa: ratkaisujen etsimistä kieltojen asettamisen sijaan.

”Haluamme toimia oikein ja haluaisimme myös saada viranomaisilta ohjeet sekä kuulla, ovatko nyt käytössä olevat toimet riittäviä.”

”Niin kauan kuin toimet ovat ainoastaan yrittäjien vastuulla, ratkaisuja on yhtä monta kuin on yrittäjääkin.”