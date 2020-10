Kuppilat kuntoon, Hans Välimäki! -sarjan ytimessä on inspiraatiopuheen ja bisnesajattelun liitto.

Univormu päälle ja veitset vyölle. Tänään keskiviikkona alkavan Kuppilat kuntoon, Hans Välimäki! -sarjan alkutunnarissa on enemmän kuin nyrkillinen kohtalokkuutta.

Lähikuvissa ohjelman päähenkilö – vai pitäisikö sanoa sankari – julkkiskokki ja ravintoloitsija Hans Välimäki varustautuu kuin olisi lähdössä sotaan. Hänen harteillaan lepää suuri vastuu, tunnari tuntuu ehdottavan.

Brittikokki Gordon Ramsayn tunnetuksi tekemässä formaatissa huippukokki kiertää kannattavuutensa kanssa kamppailevia ravintoloita. Tehtävänä on saada aikaan kasvojenkohotus, jonka jälkeen ruokapaikka henkilökuntineen astuisi kohti valoisampaa tulevaisuutta.

Ramsayn tyyliin kuului suoranainen tylytys, mutta Välimäki pitäytyy suomalaisessa asialinjassa, kuten häntä ohjelmassa edeltänyt Jyrki Sukula.

Kauas on silti tultu 1990-luvusta, jolloin silmät tirrissä hymyilleet tv-kokit marssivat joukolla suomalaisten kotikatsomoihin.

Oli resepteillään ruokabuumia kohottanut Bon Appétit (1991–2002), Makupalojen (1997–2005) leppoisat oululaiset ja Kokkisodan (1999–2004, 2017–) kisailevat velikullat.

Puhumattakaan 1970-luvusta, jolloin ensimmäiset koko kansan tv-kokit Veijo Vanamo ja Jaakko Kolmonen ahersivat terveellisen, kotimaisen ruoan puolestapuhujana.

Mitä pidempään kokit ovat olleet tv-ruudussa, sitä kauemmas he ovat ajautuneet keittiöstä. Samalla kuva tv-kokista on paisunut kuin pullataikina: kun kameroiden eteen on kelpuutettu myös taajamien rivikokkeja ja kotileipureita, yhä useampi tähtikokki on laajentanut toimen­kuvaansa tuomarointiin, matka­oppaaksi, yrityskonsultiksi, elämäntaparemontoijaksi ja niin edelleen.

Sama kehitys on toki nähtävissä muuallakin. Reality-viihteeseen pesineessä tavassa kertoa tarinaa tunnettu naama on avain yleisasiantuntijuuteen.

Harvoin ruoka riittääkään enää yksin ohjelman aiheeksi. Nyky-tv-kokin keskeisimpänä tehtävänä onkin jakaa reseptien sijaan inspiraatiota ja ohjeita parempaan elämään.

Vähitellen keittiömestareista on tullut keittiöpsykologeja.

Pisimmilleen ajatus vietiin ­Sukulan suojatit -sarjassa (2016), jossa enemmän tai vähemmän syrjäytymisvaarassa olleita nuoria kannustettiin ravintola-alalle. Hyvää tarkoittanut ajatus oli, että työ ja onnistumisen kokemukset auttaisivat mielekkään elämän syrjään kiinni. Sarjan idea oli napattu brittikokki Jamie Oliverilta.

Osa nuorista jätti ohjelman kesken. HS:n haastattelussa Sukula totesi myöhemmin, että sekä Sukulan suojateissa että Kuppilat kuntoon -sarjassa (2012– 2015) olisi voinut ollut tarvetta ihan oikealle psykologille.

Perhekeskeisempää lähestymistapaa edustaa Kari Aihisen suosittu Kaappaus keittiössä (2013–2015, 2018–), jossa Aihisen valvovan silmän alla perheet opettelevat tekemään yhdessä terveellistä ja hyvää ruokaa.

Silti siinäkin on keskiössä ajatus itsensä kehittämisestä: ­ruoan kautta perheenjäsenten on mahdollista löytää syvempi yhteys toisiinsa ja parempi elämä.

Kuppilat kuntoon -sarjan maailmassa ratkaisu löydetään yrittäjähenkisyydestä, liikkuuhan koko ohjelman idea ravintolan pyörittämisen vaikeudessa. Kun Välimäki saapuu ravintolaan mylläämään ruokalistoja, työ tehdään perusteellisesti. Se tarkoittaa, että keittiön ja ruokakaappien lisäksi kurkistetaan yksityiselämän puolelle.

Ruoka on silti jälleen vain sisäänheittäjä. Ytimessä on inspiraatiopuheen ja bisnesajattelun liitto: usko omiin unelmiin ja kyky luovia liiketoiminnan tylyjen lainalaisuuksien seassa auttavat voimaan paremmin.

Ja tuleehan se sieltä avausjakson lopulla. Olarin Roadhouse-ravintolan yrittäjät kiittävät Välimäkeä elämänlaatunsa parantamisesta.

Jos siis 2000-luvun alussa tv-kokit aiheuttivat ryntäyksen ravintola-alalle pyrkivien määrässä, 2020-luvulla suunta voisi olla konsultti- ja puhujakeikoille.

Kuppilat kuntoon, Hans Välimäki!, Nelonen klo 20.00 ja Ruutu.