Päivän elokuvat arvioi Martta Kaukonen.

Huhtikuu tulee ★★

(Suomi 1953) Valentin Vaalan komediassa kotirouva (Rauha Rentola) rakastuu journalisti Huhtikuuhun (Kurt Ingvall).

TV1 klo 13.15

Good Will Hunting ★★★

(USA 1997) MIT:n talonmiehenä yhdyskuntapalvelua suorittava Wll Hunting (Matt Damon) paljastuu matemaattiseksi neroksi. Gus Van Sant on ohjannut omaperäisiä indie-elokuvia. Hänen hittidraamansa on niihin verrattuna vaisu. (K12)

Sub klo 21.00

Central Intelligence ★★★

(USA 2016) CIA:n agentti (Dwayne Johnson) sotkee entisen luokkakaverinsa (Kevin Hart) juoniinsa. Rawson Marshall Thurberin toimintakomedia yllättää positiivisesti. (K12)

TV5 klo 21.00

Suojelijat ★★★★

(Ranska 2017) Nuori nainen (Iris Bry) piikoo maatilalla, jonka miehet sotivat ensimmäisessä maailmansodassa. Xavier Beauvois’n elokuvan tapahtumat sijoittuvat virkistävästi kotirintamalle. Keskiössä on naisten sankarointi miesten töiksi mielletyissä hommissa, kuten elonkorjuussa. Sivujuonena on maaseudun modernisaatio. Caroline Champetier kuvaa erityisesti luontoa kauniisti. Musiikin on säveltänyt mestari Michel Legrand. (K12)

Teema klo 22.10

Elvis & Onerva ★★★

(Suomi 2019) 16-vuotiaan lukiolaisen Elviksen (Johannes Brotherus) juoruillaan raiskanneen luokkakaverinsa Onervan (Mimosa Willamo). Mikael Syrjälän nuortenelokuva tarttuu #metoo-teemoihin seksuaalisesta väkivallasta syytetyn pojan näkökulmasta. (K12)

TV2 klo 23.15