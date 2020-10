Davis oli yksi johtohahmoista brittiläisessä The Spencer Davis Group -yhtyeessä, jonka hittikappaleita olivat muun muassa Keep On Running ja Somebody Help Me.

Walesilainen kitaristi Spencer Davis on kuollut 81-vuotiaana sairaalassa keuhkokuumeeseen, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Davis oli yksi johtohahmoista brittiläisessä The Spencer Davis Group -yhtyeessä, jonka hittikappaleita olivat muun muassa Keep On Running ja Somebody Help Me.

Davisin yhtye The Spencer Davis Group oli tunnettu varsinkin 1960-luvulla, jolloin se kiersi Eurooppaa muun muassa yhtyeiden The Who ja The Rolling Stones kanssa. Tuolloin yhtyeessä esiintyi myös teini-ikäinen Stevie Winwood.

Yhtye vieraili myös Suomessa helmikuussa 1967, jolloin se esiintyi Helsingin kulttuuritalolla.

Tiedon BBC:lle Davisin kuolemasta kertoi hänen managerinsa ja ystävä Bob Birk, joka työskenteli yhdessä muusikon kanssa yli 30 vuoden ajan.

”Häntä jäädään kaipaamaan”, Birk kommentoi BBC:lle.

Muusikkoa jäivät ystävien lisäksi suremaan hänen pitkäaikainen puolisonsa June sekä kolme aikuista lasta.