Kahden epäonnistuneen romaanin jälkeen Väinö Linna alkoi luottaa omaan opetukseensa: kirjailija, tärkein työkalusi on korvat

Haastatteluista muokattu muistelma antaa aavistuksen, millainen Linnan viimeinen teos olisi voinut olla.

Muistelma

Päivä on tehnyt kierroksensa. Väinö Linna muistelee. Toim. Panu Rajala. Siltala. 333 s.

Tulee selväksi: rajuimpia tositapauksia realistinen sodan kuvaaja ei voi laittaa romaaniinsa. Ne ovat liian hirveitä.

Eikä voi laittaa kaikkein törkeimpiä kuulemiaan juttujakaan, vaikka tekijä tähtäisi ”kieli­sosiologiaan” eli siihen, että puheen­parsi osoittaa henkilön yhteisöllisen aseman ja yksilöllisen luonteen. Silkassa sonnassa kun ei ole vivahteita.

Juuri realistinen kielisosiologi Väinö Linna halusi olla, ainakin Tuntemattomassa sotilaassa ja Pohjantähti-trilogiassa. Siitä on todistusaineistona yli 50 tuntia haastattelunauhaa, jota kertyi 1970-luvulla, kun Pertti Virtaranta haastatteli vasta vähän päälle 50-vuotiasta mutta jo monia kremppoja potevaa Linnaa.

Panu Rajala on nyt leikellyt ja liimaillut aineiston kirjaksi nimeltä Päivä on tehnyt kierroksensa, jota pitää pikkuisen sulatella ennen kuin monologi alkaa vetää. Koska puheilmaisun hahmo on haluttu jättää näkyviin, lukija saa aukeamalta toiselle silmänsä täyteen kotisohvalla tiettävästi selällään loikoilleen kansalliskirjailijan tämä-pronominia. Tähän tapaan:

”Se jäi juuri tässä murros­ikävaiheessa vähemmälle tämä lukeminen.”

Jos Urjalan itseoppineen pojan elämä ja hänen teostensa taustat kiinnostavat, uutuus kiehtoo kyllä, vaikka mitään mullistavaa ei löydy.

Toisaalta teoksen tarpeellista kertauskurssia on ainakin se, että hänen lapsuudenkotinsa oli täysin epäpoliittinen. Sisällissodan loppuvaiheessa hänen isänsä pakko-otettiin ajomieheksi punaisten kuormastoon, josta hän onnistui pakenemaan.

Oma sotatie täpärine henkiinjäämisineen hätkähdyttää, kun se piirtyy eteen kokijan verevin sanoin.

”Joskus olen ajatellut, kun noi nuoremmat kriitikot puhuu siitä sankaruudesta ja muusta kielteisesti... minä olen omin silmin nähnyt sen.”

Tutkijoista etenkin Yrjö Varpio on siilannut saman haastatteluaineiston tarkoin läpi monumentaalista kirjaansa Väinö Linnan elämä (2006) varten. Hän myös tietää kertoa yhtä ja toista haastattelusessioista.

Kuten esimerkiksi sen, että Virtaranta kielitieteilijänä turvautui Pirkko Saarisen laatimiin luovuutta kartoittaviin kysymyksiin. Varpion mukaan kysymys ”eeroksen osuudesta” Linnan kirjailijantyössä herätti hieman huvittunutta hämmennystä, ilmeisesti molemmissa miehissä.

Vaikka kaihtelematta Linna niistäkin asioista puhuu. Tosin liki 50 vuoden takainen sanankäyttö kalskahtaa nyt paikoin jopa rikollisen epäkorrektilta koko toista sukupuolta kohtaan, kuten Leppäsen Aunen luonnehtiminen ”eroottiseksi viemäriksi”, siis Pentinkulman vastineeksi kaupunkien porttoloille. ”Ja kaikista ryhmistä on mukana miehiä niin kuin sanoin, että tällä lävellä ollaan tasa-arvoisia, joo.”

Vähäväkistensä puolella Linna kuitenkin on aina, ehdottomasti myös Aunen.

Viimeksi Virtarannan aineistoon on tukeutunut Karo Hämäläinen syyskuussa ilmestyneessä, mainiossa romaanissaan Kansalliskirjailija.

Pääteostensa pysyvän suosion syyksi Linna arvelee niihin syvältä henkivää positiivisuutta, vaikka karmeuksia tapahtuu. Ihminen on arvokas.

Pellon, juoksuhaudan ja puuvillatehtaan sammakkoperspektiivistä hänen ajatuksensa alkoi aina vain vahvemmin hakeutua yhteiskunnan ja ihmisluonnon suurten linjojen hahmottamisen. Haastattelujen aikaan se jatkui yhä, vaikka elon päivä alkoikin olla jo tehnyt kierroksensa.

Kirjallisia haaveita Linnalla ei enää ollut, kun ei ollut voimiakaan. Ellei sitten ehkä kuitenkin jotakin omaelämäkerrallista...

Tavallaan Päivä on tehnyt kierroksensa on se teos.

Testamenttinakin sitä voi lukea. 100 vuotta syntymänsä ja 28 vuotta kuolemansa jälkeen Väinö Valtteri Linna sanoo nuoremmilleen: kirjailija, tärkein työkalusi on korvat.

Linnan omalla kohdalla kyseinen oppi alkoi kantaa hedelmää, kun hän lakkasi pyrkimästä Pirkanmaan Dostojevskiksi ja ryhtyi ammentamaan kirjallisuuden huippujen sijasta elämän alhoista.

