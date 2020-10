Mario Lavandeira eli Perez Hilton (s. 1978) sanoo olevansa nyt muuttunut ja onnellinen mies. Hänestä on tullut isä.­

Suomalaistähteäkin ivannut ”Hollywoodin vihatuin mies” Perez Hilton katuu elämäkerrassaan menetettyjä miljoonia ja kaikkea, mitä Lady Gaga pani hänet tekemään.

Vuonna 2005 Mario Lavandeiralla meni huonosti. Hän oli saanut kymmenen viimeisen kuukauden aikana potkut kolmesta eri työpaikasta, unelmat näyttelijän urasta olivat jääneet yhden kohtauksen piipahtamiseen Sopranos-sarjassa ja raha-asiat sakkasivat.

Tuolloin pelastukseksi koitui hänen syvä rakkautensa juoruihin, erityisesti julkkiksia koskeviin juoruihin, joita hän oli päässyt toimittajanpestinsä aikana Star-lehdessä levittämään.

Lavandeirasta tuli Perez Hilton, julkkisbloggaaja, jonka sivustoa seurasivat niin tavallinen kansa kuin juorujen kohteetkin.

Se tarkoitti miljoonia ja miljoonia ihmisiä.

Aikaa myöten Hiltonista tuli myös Hollywoodin vihatuin mies.

Hiltonin tuore omaelämäkerta My life in Scandal (2020) on julkkismaailmaa tuntemattomalle opettavaista luettavaa. Siinä Hilton käy läpi julkkisbloggaajan uraansa tämän vuosituhannen aikana, ja sivuilla vilahtelevat sellaiset nimet kuin Cameron Diaz, Lindsey Lohan, Britney Spears ja Paris Hilton.

He kaikki ovat joko Hiltonin ystäviä tai vihollisia. Usein molempia.

Perez Hilton ja Lindsay Lohan vuonna 2010.­

Perustamisensa jälkeen Hiltonin perezhilton.com-sivusto ottikin kaiken irti julkkisten sekoiluista.

Hän julkaisi sivustollaan Hollywood-tähdistä eri lähteistä kaappaamiaan paparazzi-kuvia ja kirjoitteli heistä loukkaavia kommentteja. Hän myös poimi kuvista epämiellyttäviä yksityiskohtia, kuten mustia silmiä, suonikohjuja, pälvikaljuja ja krapulan turvottamia silmäpusseja, jotka suurensi sitten koko ruudun kokoiseksi.

Toisaalta kaikki ei ollut varastamista. Sivuston käyttövoimaa olivat Hiltonin usein itsensä hankkimat juorut, eli tiedot julkkisten huumeidenkäytöstä, pettämisistä, ja putkareissuista.

Ne olivat materiaalia, josta moni ansioitunut juorulehti oli kateellinen.

Hiltonin menestys perustui muutamaan asiaan. Ensinnäkin hän oli ahkera. Kun muut vieraat bilettivät Paris Hiltonin kotibailuissa aamuyhdeksään erilaisten päihteiden voimalla, Perez Hilton otti rauhallisesti ja tarkkaili julkkiksia. Kun joku pari tai ryhmä sitten siirtyi kylpyhuoneeseen touhuamaan, hän oli aamulla teräskunnossa kirjoittamaan näkemästään.

Hän oli myös äärimmäisen verkostoitunut ja värväsi väkeä tuottamaan itselleen uutisen. Kun näyttelijä Lindsey Lohan kolaroi autonsa Sunset Boulevardilla vuonna 2007, paikalla oli nopeasti Hiltonin kaveri, joka kävi ottamassa tapahtumasta kuvat Hiltonin sivustolle.

Aika usein Hilton oli myös hauska blogissaan. Ainakin faniensa mielestä.

Aikaa myöten myös julkkisten managerit havaitsivat blogin tuomat mahdollisuudet ja tyrkyttivät tietojaan Hiltonille. Kävijämäärä kasvoi.

Pian Hiltonin blogi tuotti mainostuloja miljoonien edestä. Hänen vaikutusvaltaansa alettiin pelätä ja kunnioittaa. Forbes-lehti valitsi hänet useana vuonna internetin johtavaksi julkkisvaikuttajaksi, ja kilpailijat yrittivät ostaa hänen blogiaan 16 miljoonalla eurolla.

Rahaa oli, ja sitä kului.

Perez myös tutustui lähemmin raportoimiinsa tähtiin. Hänellä on ilmeisen tarkka vainu bongata nousevat kyvyt jo näiden uran alkuvaiheessa, ja monet heistä kaipasivat ystävää.

Tämä poiki syytöksiä puolueellisuudesta. Kun muut tähdet saivat niellä Hiltonin syytämiä törkeyksiä, esimerkiksi Paris Hilton paistatteli bloggaajan ylisanojen loisteessa.

Hilton itse sanoo, ettei ole koskaan yrittänytkään olla objektiivinen.

”Tiesin Parisin käyttävän minua hyväkseen, mutta se ei haitannut, käytinhän minäkin häntä. Olin se bloggaaja, joka hengasi Paris Hiltonin kanssa. Vuosia myöhemmin sama kuvio toistui Adelen kanssa. Se tuntui paljon pahemmalta, koska ajattelin hänen oikeasti pitävän minusta.”

Perez Hiltonin ja Paris Hiltonin yhteistyö jatkuu edelleen. Kuva vuodelta 2019.­

Yksi syy Paris Hiltonin kohtelemiseen silkkihansikkain oli Perez Hiltonin taiteilijanimessä. Miljonäärisuvun tytär olisi helposti voinut haastaa bloggaajan oikeuteen nimensä hyödyntämisestä, mutta syystä tai toisesta tämä ei sitä tehnyt.

Omaelämäkerrassaankaan Hilton ei sukunimikaimaansa juuri parjaa. Sen hän tosin sanoo, että Paris oli pahin pössyttelijä jonka hän oli elämässään tavannut.

”Pari poltteli ruohoa koko päivän heräämisestä myöhään yöhön asti”, bloggaaja kirjoittaa.

Yleensä Perez Hiltonin huomio on kohdistunut maailman suurimpiin tähtiin, mutta muutaman kerran hän on noteerannut myös suomalaiset julkkikset.

Vuonna 2009 hän nälvi jääkiekkoilija Jarkko Ruutua. Tuolloin Buffalo-pelaaja Andrew Peters väitti suomalaiskiekkoilijan purreen häntä kesken ottelun. Ruutu kielsi tapahtuneen, mutta se ei Hiltonia pysäyttänyt.

”Erikoista, en tiennyt, että jääkiekkoilijoilla edes on hampaita, joilla purra”, hän leukaili ja jatkoi tarinaa mahdollisesta vesikauhusta.

Suomen vuoden 2012 presidentinvaalien aikaan Hilton puolestaan hehkutti blogissaan Pekka Haavistoa otsikolla ”Suomi voi saada homopresidentin”.

Elämäkertaan asti suomalaisjulkkikset eivät kuitenkaan ole päätyneet.

Vuonna 2010 julkaistulla videolla Hilton maistaa jostain syystä meikkitaiteilija ja tubettaja Jeffrey Starin hiuksia:

Lopulta Hilton oli loppu. Hän oli nukkunut muutaman tunnin yössä, bailannut, kirjoittanut ja vahtinut kävijämääriä. Vähitellen viha ja negatiivinen energia olivat tarttuneet blogista sen tekijään, ja hän näki vain kielteisiä asioita ympärillään.

Hilton näki kuvansa eikä pitänyt itsestään.

”Olin hukkumassa negatiivisuuteen”, hän kirjoittaa. ”Pidin kiinni osastani ja olin liian pelokas muuttumaan. Ajattelin, että menettäisin lukijani, jos luopuisin ilkeydestäni.”

Eräs herätys todellisuuteen tuli jo vuonna 2010. Tuolloin julkisuuteen tuli Rutgersin yliopiston opiskelijan Tyler Clementin tapaus. Clementi oli suudellut asuntolan alueella toista miestä ja tullut huonekaverinsa salakuvaamaksi. Video oli mennyt laajempaan jakoon, ja Clementi koki häpeän niin suureksi, että hyppäsi sillalta.

Tapahtuma sai aikaan It Gets Better -kampanjan, johon julkisesti homoseksuaali Hiltonkin osallistui. Suuri yleisö ei kuitenkaan hyväksynyt, että kiusaajana tunnettu bloggaaja hankkii positiivista julkisuutta näin arveluttavin keinoin.

Hilton sai vihapostia, joka tyrmäsi hänet täysin.

”Vihan voima järkytti minua ja puhkaisi kuplan, jossa olin elänyt. Tajusin ensimmäistä kertaa, että minua ei inhonnut vain muutama ihminen vaan enemmistö ihmisistä. Tajusin myös, kuinka syvästi kirjoittamani asiat kohteitaan haavoittavat.”

Nyt hän siis kuuli lukijoilta samat asiat kuin loukkaamiltaan tähdiltä, eikä se ollut kaunista kuultavaa. Hiltonin mukaan näyttelijä Roseanne Barr oli sanonut haluavansa viedä bloggaajan farmilleen Hawaijilla, jossa halusi ampua tämän. Täydellisissä naisissa komeaa puutarhuria näytellyt Jesse Metcalfe puolestaan oli kysynyt, tietääkö Hilton, kuinka monta kertaa hän oli fantasioinut tappavansa bloggaajan.

Kuuluisin todellinen pahoinpitelyvälikohtaus sattui Torontossa MuchMusic Video Awards -gaalassa, jossa räppäritähti Will.i.amin manageri löi bloggaajaa kasvoihin.

Hilton toimi itselleen tyypilliseen tapaan. Hän kehotti Twitter-seuraajiaan hälyttämään poliisin.

Nyt julkaisussa elämäkerrassaan Hilton katuu, katuu ja katuu.

Hän katuu julkkiksille antamiaan ikäviä lempinimiä, kuten Asslee (Ashlee Simpson) ja Maniston (Jennifer Aniston).

Hän katuu myös julkkisten kuvien päälle piirtelemiään peniksiä, pissasuihkuja ja muita törkeyksiä.

Hän katuu myös sitä, että julkkisten lapset joutuivat kärsimään.

”Jotkut heistä olivat tosi nuoria, toiset teini-ikäisiä, eikä asiaa muuta se, että uskoin kirjoittamaani. Olen pahoillani, että uskoin kirjoituksieni olevan julkkiksille ok. Nyt tiedän paremmin.”

Hiltonin katumusaalto on piristävä, sillä joissain aiemmissa haastatteluissa hän on ilmoittanut, ettei harrasta katumista.

Nyt sitä on ”tonneittain”.

Luonnollisesti Hilton katuu myös menetettyä omaisuutta.

”Eniten kadun sitä, etten laittanut rahaa säästöön. Muutaman vuoden aikana tienasin miljoonia dollareita ja tuhlasin suurimman osan. Ajattelin tyhmästi, että rahantulo jatkuu ikuisesti.”

Rahaa paloi ylellisen elämäntyylin lisäksi muun muassa Beverly Hillsissä olevan toimiston ja studion vuokraan sekä sisustamiseen.

Aika ajoin Hilton oli myös oikeudessa esimerkiksi kuvien luvattomasta käytöstä ja joutui maksamaan korvauksia. Hän myös kokeili managerinuraa ja työnsi rahaa artisteihin, jotka eivät osoittautuneet menestyksiksi.

Menetetyistä mahdollisuuksista suurin on Ariana Grande, jonka kanssa Hilton neuvotteli yhteistyöstä. Kun Grande äitinsä tukemana lopulta torjui tarjouksen, Hilton teki sen minkä parhaiten osasi: kosti blogissaan.

”Se oli todella pikkumaista, ja kadun sitä oikeasti”, hän kirjoittaa muistelmissaan.

Perez Hilton ja Lady Gaga vuonna 2009.­

On kuitenkin yksi supertähti, jonka kanssa tekemiään asioita Hilton katuu kaikkein eniten. Hilton tapasi Lady Gagan jo tämän uran alkuvaiheessa vuonna 2008. Tuolloin Gaga ilmoitti fanittavansa hänen blogiaan, ja siitä alkoi ystävyys.

Hiltonin mukaan he viettivät lomia yhdessä, soittelivat tuntien puheluita päivittäin ja kriisien tullen lohduttivat toisiaan. Kun Hilton erosi poikaystävästään, Gaga kehotti tulemaan luokseen välittömästi.

Tarpeen tullen ystävyys sai hänet myös käymään Gagan vihollisinaan pitämien artistien kimppuun. Hiltonin mukaan näin kävi esimerkiksi silloin, kun Gaga väitti Christina Aguileran kopioineen häntä Bionic-albumillaan (2010).

Hilton moukaroi Aguileiraa säälittä kolumneissaan ja keksi tälle inhottavia lempinimiä, jotka levisivät myös laajemman yleisön käyttöön.

”Kun katson nyt taakse päin, häpeän eniten sitä, että annoin Gagan käyttää minua aseenaan Christinaa ja muita artisteja kohtaan”, hän kirjoittaa.

Muutenkin ystävyys muuttui Hiltonin mukaan Gagan juomisen ja pillerien napsimisen takia. Kun ystävästä tuli ”koko maailman Lady Gaga” tämän kielteiset puolet alkoivat korostua. Lopulta tähti jakoi seuraajilleen twiitin, joka oli viimeinen niitti ystävyydelle.

”Hän väitti minun seuraavan itseään kuin joku inhottava stalkkeri, mitä en ymmärtänyt ollenkaan”, Hilton kirjoittaa. ”Ihmettelin, onko hän kamoissa vai mennyt täysin sekaisin.”

”Ajattelin hänen olevan ystäväni, mutta ehkä niin ei ollutkaan. Ehkä hän vain käytti minua kaiken aikaa ja heitti sitten syrjään, kun ei enää tarvinnut minua.”

Kuten monesti Hiltonin tapauksessa, lopullista totuutta on vaikea tietää. Lady Gaga on esimerkiksi kiistänyt tahtoneensa Aguileralle koskaan mitään pahaa.

Hilton kuvattuna muotitapahtumassa Los Angelesissa toukokuussa 2019.­

Nykyään Perez Hilton sanoo olevansa onnellinen. Hän tosin tekee edelleen liikaa töitä ja nukkuu liian vähän, mutta osin univelka johtuu hänen pienistä lapsistaan.

Hänen sivustonsa näyttää yhä aika räävittömältä juoruviidakolta, mutta kaipa se on siistiytynyt.

Ehkä Perez Hilton todella on sellainen muuttunut mies, jona hän itseään mainostaa.

Tai sitten ei. On nimittäin vielä yksi asia, jota hän elämäkerrassaan katuu. Hilton katuu, ettei ottanut vastaan juontajanpestiä Bad Girls Club -ohjelmassa vuonna 2010.

Useissa maissa esitetyn ohjelman idea oli yksinkertainen: seitsemän aggressiivista tyttöä lukitaan samaan taloon kolmeksi kuukaudeksi ja katsotaan mitä tapahtuu.

Hilton kieltäytyi.

”Minusta ohjelma-ajatus tuntui raa’alta ja sydämettömältä, ja se oli pääsyy vetäytymiseeni, mutta olen katunut sitä myöhemmin”, hän kirjoittaa.

”Koska lopultakin: jos haluat tehdä televisiota, sinun on oltava televisiossa.”

Siihen on vaikea väittää vastaan.

Perez Hilton, Leif Eriksson ja Martin Svensson: TMI: My Life in Scandal. Chicago Review Press. 240 s.