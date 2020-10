20-vuotiaan esitystaideryhmän sielunkumppanit ja esikuvat löytyivät saksalaisista esitystaiteen kärkinimistä.

Suomalaisen esitystaiteen pioneeri Oblivia täyttää tänä vuonna kaksikymmentä vuotta. Omintakeisen, minimalistisen ja humoristisen estetiikan omaava, nykytanssia, -teatteria ja performanssitaidetta yhdistävä esitystaideryhmä syntyi halusta tehdä taidetta kollektiivisesti ja tasa-arvoisesti.

”1980–1990-luvuilla työilmapiiri taiteen vapaalla kentällä oli aika rankka. Meno oli diktatorista ja ohjaaja oli puolijumala”, kertoo ryhmän taiteellinen johtaja ja perustajajäsen Annika Tudeer.

”Halusin katsoa, onko mahdollista työskennellä kollektiivisesti, ilman hierarkioita. Vastaus on, että kyllä se on mahdollista. Nykyäänhän kollektiivinen työskentelytapa alkaa olla jo valtavirtaa.”

Tudeer ja toinen ryhmän perustajajäsen Timo Fredriksson uskovat ryhmän vahvan eettisen perustan olevan syy sen pitkä­ikäisyyteen.

”Meillä on pitkä eettinen lista, jonka mukaan työskentelemme. Siihen kuuluu muun muassa hyvät suhteet työntekijöihin, tekijöitä eri puolilta maailmaa, kaikille säällinen palkka ja mennään siitä, missä aita on matalin eli vältetään turhaa puristamista”, Tudeer selventää. Jälkimmäinen ei tarkoita kunnian­himon puutetta, Tudeer lisää.

Oblivia on tehnyt esitystaidetta hierarkiattomasti muun muassa lasten kanssa, Juhlaviikoille tuomassaan esityksessä Children and Other Radicals (2018). Kolmivuotinen projekti Entertainment Island (2008–2010) tarkasteli populaarikulttuuria ja viihdettä eri näkökulmista. Nature Theatre of Oblivia (2017) toi lavalle suomalaisen metsän ja ensimmäinen lapsille suunnattu esitys oli Voltairen teoksesta innoituksensa saanut Candide (2017).

Kahdenkymmenen vuoden aikana on syntynyt vajaa neljäkymmentä esitystä, joita yhdistää myös eri ilmaisutapojen hierarkiattomuus. Oblivian esityksissä liike, valot, puvut ja musiikki ovat tasa-arvoisessa asemassa.

Nyt ryhmä on tehnyt uuden avauksen, historiansa ensimmäisen musiikkiteatteriesityksen. Kokeellinen musiikkiteatteriesitys Verdrängen Verdrängen Verdrängen saa Suomen ensi-iltansa 23. lokakuuta. Se esitetään vain kerran, Espoon kaupunginteatterin Louhisalissa.

Kansainvälinen ensi-ilta oli helmikuussa Stuttgartissa. Ryhmällä onkin vahvat siteet Saksaan yhteistyökumppaniensa ja lukuisten residenssien kautta.

”Olemme löytäneet sielun­yhteyden saksalaisiin nykyteatterin tekijöihin, oppineet heiltä ja tuoneet uusia esitystaiteen virtauksia Suomeen”, Tudeer sanoo ja mainitsee sellaisia esitystaiteen kärkinimiä kuin She She Pop ja Rimini Protokoll.

Miksi musiikkiteatteri?

Aivan uudesta asiasta Obli­viassa ei Tudeerin ja Fredriks­sonin mukaan ole kyse.

”Musiikkiteatterin juuret ovat Nature Theatre of Obliviassa, jossa tuotimme itse osan esityksen äänimaailmasta näyttämöllä”, Tudeer kertoo.

Käytäntöä jatkettiin Children and Other Radicals -esityksessä, jossa esiintyjät myös lauloivat.

”Mietimme, että olisi kiva tehdä yhteistyötä säveltäjän kanssa ja löysimme säveltäjä Yiran Zhaon Uuden musiikin festivaalilta Stuttgartista”, Tudeer kuvaa vuoden takaisia tapahtumia.

Yiran Zhao on säveltänyt esityksen elektronisen musiikin, esiintyjät Alice Ferl, Tudeer ja Fredriksson tuottavat muut äänet ja myös laulavat.

”Muun muassa populaari­musiikkia”, Fredriksson kertoo.

Verdrängen Verdrängen Ver­drängen on tekijöidensä mukaan ensimmäinen osa trilo­giaan, jonka teema on tunteet ja politiikka.

Se tutkii politiikkaan kytkeytyviä vahvoja tunteita.

Aihe alkoi muotoutua residenssissä taantuman runtelemassa entisessä autoteollisuuden keskuksessa Detroitissa vuonna 2018.

”Hitaasti elpyvän Detroitin keskustasta oli työnnetty pois köyhät, ja keskusta oli hyvin valkoinen ja keskiluokkainen”, Tudeer kertoo.

”Aloimme tutkia saksan ver­drängen-sanaa, joka tarkoittaa muun muassa torjuntaa, pois työntämistä ja korvaamista.”

Tekijät eivät halua antaa lukuohjeita esityksiinsä, vaan tarjota katsojille ärsykkeitä ja vapauden assosioida omista lähtökohdista.

Tudeerin mukaan esitys kertoo ”kaikesta siitä, mitä torjumme ja työnnämme pois ja joka palaa kummittelemaan aaveina”.

”Torjuntaa ja poissulkemista käsitellään myös mekanismeina ja rakenteina”, Fredriksson lisää.

Kokeellisen musiikkiteatterin tekeminen ei jää ryhmältä vain yhteen esitykseen. Oblivia on hiljattain valittu mukaan saksalaiseen NOperas!-hankkeeseen.

Kansainvälisen projektin tavoitteena on tukea musiikkiteatterin uusia muotoja ja kehittää yhteistyötä taidetalojen ja vapaan kentän välillä.

Oblivian seuraava musiikki­teatteriesitys Obsessions saa ensi-iltansa Bremenin kaupunginteatterissa keväällä 2022.

Verdrängen Verdrängen Verdrängen Espoon kauunginteatterin Louhisalissa perjantaina 23.10. klo 19.