Sara Mellerin neljäs teatteriohjaus The Betty Show auttoi ohjaaja-näyttelijää ymmärtämään oman perhehistoriansa addiktioita.

Yksi 1960-luvun Hollywoodin ihailluimmista kaunottarista oli Natalie Wood (1938–1981), joka oli esimerkiksi James Deanin vastanäyttelijä Nuoressa kapinallisessa.

Hänestä kerrotaan erästä legendaa. Nuoren kapinallisen kuvausten huuruisissa jatkobileissä elokuvassa näytelleet Dennis Hopper ja Nick Adams olivat ehdottaneet Woodille ryhmäseksiä.

Wood asetti kimppapeuhauksen ehdoksi pitkäaikaisen haaveensa. Hän halusi ensin samppanjakylpyyn. Kuulemma Marilyn Monroe ja Jean Harlowkin olivat saaneet kylpeä näin ylellisesti erinäisissä losangelesilaisissa pippaloissa.

Samppanjaa siis tilattiin laatikoittain, ja sitä kaadettiin ammeeseen. Wood riisuuntui ja astui innoissaan kylpyyn. Mutta hän alkoi heti huutaa. Samppanja kirveli!

Näyttelijä Natalie Wood vuonna 1975.­

Näyttelijä-ohjaaja Sara Melleri, 34, kertoo tarinan puhelimitse jättämättä yhtään herkullista yksityiskohtaa mainitsematta. Tarina on toiminut inspiraationa hänen neljännelle teatteriohjaukselleen The Betty Show, joka on ”fantasia riippuvuudesta” ja Bettystä, joka on ”narkokapitalistisen ajan kabareetähti ja kotiäiti”. Melleri toteuttaa esityksen yhteistyössä perustamansa Delta Venus -ryhmän kanssa.

Lavalla nähdään Mellerin lisäksi Asta Honkamaa, Rosanna Kemppi, Annika Poijärvi ja Kreeta Salminen, jotka ovat osallistuneet myös käsikirjoituksen tekemiseen.

Kun ajattelee median ja kotimaisen taidemaailman päihdekuvauksia, nousevat mieleen katuojat, piilopullot ja delirium-oireet – ei pastelliväriset peruukit, paljettikimalteiset mekot ja samppanjakylvyt. Populaarikulttuurista ammentavan Mellerin riippuvuuden käsittely onkin jotain muuta kuin mihin on totuttu.

Esitys on inspiroitunut kulta-ajan Hollywoodin riippuvuushistoriasta ja naistaiteilijoiden kokemuksista. Melleristä on ongelmallista, jos riippuvuutta kuvataan vain syrjäytyneen ja osattoman kansanosan ongelmana.

”Näyttämöteoksissa ja esimerkiksi mediassa yleisesti tehdään sellaista moralisoivaa kategorisointia, joka riippuu pitkälti addiktin sosioekonomisesta taustasta. Eli on paljon hyväksytympää vetää kokaiinia kartanossa kuin olla räkä poskessa Sörnäisissä.”

Vaikka teoksessa käsitellään addiktioiden pimeää puolta, olisi Melleristä valheellista kuvata päihteitä vain niiden ongelmallisuuden kannalta. Juhlimiseen ja päihtymiseen liittyy myös hohtoa. Siksihän niihin jääkin helposti koukkuun.

”Tässä myös glorifioidaan addiktiota niin pitkälle kuin mahdollista”, hän toteaa.

The Betty Show ei ole näytelmä, ohjaaja Sarja Melleri sanoo. Kyseessä on kokeellinen esitys, joka on luova sekoitus, kabareeta, buto-tanssia, burleskia, performanssia ja viihteellisiä tv-visoja.­

Kaikki lavalla nähtävät Betty-hahmot ovat naisoletettuja. Sukupuoli vaikuttaa siihen, miten päihderiippuvuus nähdään. Mellerin esikuvia aiheen käsittelyssä ovat esimerkiksi kirjailijat ja tunnetut alkoholistit Marguerite Duras ja Jean Rhys.

Naistaiteilijoiden kohdalla päihderiippuvuudet ja mielenterveysongelmat usein patologisoidaan, määritellään sairauksiksi. Niitä ei nähdä samalla tavoin osana taiteilijuutta ja universaalia vieraantumisen kokemusta kuin miestaiteilijoilla.

”Tutkitusti naiseen, joka käyttää alkoholia, suhtaudutaan paljon enemmän moralisoiden kuin mieheen, puhumattakaan siitä, jos nainen on äiti”, Melleri sanoo.

The Betty Show ei Mellerin mukaan anna mitään opetuksellisia julistuksia, ei luokasta, addiktiosta tai sukupuolesta. Mellerin mukaan kyse on kollaasimaisesta vinksahtaneesta komediasta, ”elävästä maalauksesta”. Melleri ei halua antaa tarkkoja katsomisohjeita, mutta toivoo yleisön silti uppoutuvan esitykseen kuin unenomaiseen fantasiaan.

Betty-show’n oli määrä tulla ensi-iltaan Vallilan Kansallisteatteriin jo viime keväänä, mutta koronavirus ja teatteritilan remontti muuttivat suunnitelmia. Lopullinen ensi-ilta on torstaina 22. lokakuuta.

Melleri vakuuttaa, että vaikeat poikkeusolosuhteet eivät ole lannistaneet häntä.

”Korona on vaikuttanut yllättävän vähän taiteelliseen työhöni. Koko ajan on ollut töitä käynnissä, ja olen siitä onnekkaassa asemassa, että minulla on kolmen vuoden apuraha.”

Melleri on ollut esimerkiksi näyttelemässä Hannaleena Haurun uuden satiirisen komedian Fucking with Nobody kuvauksissa. Elokuva tulee elokuvateattereihin joulukuussa.

Mellerin edellinen teatteriohjaus Father Fucker on vuodelta 2016. Esitys ammensi Mellerin lapsuudesta ja hänen suhteestaan runoilijaisäänsä Arto Melleriin.

The Betty Show on vastaavasti henkilökohtainen, Melleri kertoo. Se sai alkunsa hänen Delta Venuksen jäsenten välisestä Whatsapp-viestittelystä.

”Monilla meistä on ollut bettymäisiä ongelmia. Jaoimme keskenämme näitä kännisekoiluja ja krapulaisia tunnustuksia ja milloin mitäkin. Juhliminen ja taiteen tekeminen kun ovat olleet kiinteä osa elämäämme.”

Bettystä muodostui vuosien saatossa fiktiivinen showtyttöhahmo, jonka toilailut ammentavat tositarinoista, taidemaailman glamourista, nousuhumalasta ja rajuista laskuista. Tarina Natalie Woodista on metafora tälle hedonismin ja kärsimyksen kierteelle:

”Kun on halu viedä jokin asia niin äärimmilleen, että lopulta se sattuu”, Melleri selittää. Juhliminen voi olla ihanaa, kunnes se menee liian pitkälle, tai kunnes tulee aika herätä kipeään todellisuuteen ja kohdata taas ongelmat, joita yritti kenties paeta.

Vaikka esityksen lähtökohta on omassa elämässä, näkökulma laajenee. Työryhmä on haastatellut Helsingin yliopiston riippuvuustutkijoita sekä perehtynyt sosiologi Matilda Hellmanin väitöstutkimukseen riippuvuuden kuvauksista mediassa.

Häntä lainataan myös The Betty Show’n esittelymateriaalissa:

”Riippuvuus on modernin kapitalistisen yhteiskunnan oire, ja riippuvuuden ylläpitäminen vaatii kulutus- ja elämyskulttuuria. Väärinkäyttö ja riippuvuus eivät siis ole kapitalistisesta yhteiskunnasta erillisiä ilmiöitä, vaan niiden olemassaolo ja määrittelytavat ovat osa historiallista kontekstia ja kulttuurista merkitysmaailmaa.”

Yksilönäkökulma riippuvuuteen on ongelmallinen. Pitäisi kääntää katse rakenteisiin, Melleri summaa:

”Tässä ajassa on jotain suurta yksinäisyyttä ja eristäytyneisyyttä, ja näin oli jo ennen koronaa. Myös luontosuhteen katkeaminen, kaupungistuminen ja sosiaalinen media aiheuttavat riittämättömyyden tunnetta ja rauhattomuutta, sellaista, että on koko ajan haettava jotain uutta täyttymystä.”

”Tunnistan tästä myös itseni. Minun on hirveän vaikea kestää esimerkiksi tylsyyttä arjessa”, Melleri sanoo

Hän tunnustaa hurahtaneensa poikkeusolojen aikana nettishoppailuun.

Aktivismi on osa Sara Mellerin teatterityötä. ”Taiteen pitäisi olla vapaata kaikille. Pitäisi kysyä enemmän, kenellä on mahdollisuus tehdä taidetta ja kenen tarinoita kerrotaan.”­

The Betty Show’n työstäminen on muuttanut myös näyttelijä-ohjaajan omaa suhtautumista päihderiippuvuuteen.

”Suhtaudun siihen nykyään kauhean lempeästi ja uteliaasti ymmärtäen. Taiteellisen työn kautta olen ymmärtänyt addiktioita omassa perhehistoriassani ja suhtaudun asiaan armollisemmin.”

Mellerin isää, Arto Melleriä on kutsuttu suomalaisen boheemin runoilijan arkkityypiksi. Enempää tytär ei hänestä halua puhua.

Armollisuus on sana, jonka Mellerin mukaan pitäisi kuvata myös yhteiskunnan suhtautumista riippuvuuksiin.

”Esimerkiksi huumeidenkäyttäjien demonisointi suhteessa alkoholinkäyttäjiin on täysin suhteetonta. Kannatan huumeiden käytön dekriminalisointia ja resurssien ohjausta päihdehoitoon ja sosiaalitukeen, jotta avun hakemiseen olisi mahdollisimman matala kynnys.”

Mutta ennen kaikkea Melleri on tullut prosessin aikana siihen lopputulokseen, ettei haluaisi elää maailmassa, ”jossa kukaan ei polttaisi tupakkaa, kukaan ei käyttäisi alkoholia”.

Tämän todettuaan hän mutisee hetken tupakoinnin haitallisuudesta, mutta jatkaa väittämänsä perustelua:

”Tarkoitan, että miten tästä maailmasta selviäisi, jos ei olisi sellaisia savuisia kotibileitä, joissa saa vapautua drinkki kädessä ja haistattaa pitkät yhteiskunnalle ja kapitalismin työsuorittamiselle ja ydinperhefantasialle.”

”Minulle oli tärkeää tuoda lavalle daameja, jotka ovat riehakkaita, monisyisiä, kompleksisia, törkeitä ja groteskeja. Epätäydelliset naiset ovat kiinnostavia”, Sara Melleri kertoo.­