Milana Misicin laulu-ura on kestänyt jo 30 vuotta. ”Alalla on sinä aikana tapahtunut paljon hienoja asioita. Toivoisin vielä, että ihmisen iän mukaan lokerointi loppuisi mediassa. Ja musiikkimaailma ymmärtäisi, että Suomessa on aika paljon minua vanhempia ihmisiä, joille olisi hyvä tuottaa asioita myös.”­