Kaikki synnit -sarjan toinen tuotantokausi sijoittuu vuoteen 1999. Pikkukunnan seksuaaliset ja uskonnolliset patoumat tekevät tuhojaan millenniumin edellä.

Elokuvissa ja sarjoissa merkitään takaumat selkeästi tyyliin ”Kolme kuukautta aiemmin”. Kotimaisen Kaikki synnit -sarjan kakkoskausi tapahtuu kokonaisuudessaan 15 vuotta aiemmin. Fiktiivisessä Varjakan kunnassa Oulun lähellä palataan vuoteen 1999 ja talveen ennen vuosi­tuhannen vaihtumista.

Tämä on heti erinomainen idea ja ajanjakso. Nykyteknologia on vielä tulollaan, eikä ihmisiä saa kiinni kännyköillä. Kunnan suuri työllistäjä on teknologiayritys, jossa kehitellään niinkin ihmeellistä innovaatiota kuin kosketusnäyttöä. Millennium on saanut hörhöt liikkeelle, eikä se ole pikkuasia jo valmiiksi lestadiolaisella paikkakunnalla.

Päähenkilö on tällä kertaa Matti Ristisen näyttelemä poliisi Jussi Ritola, joka esiintyy myös sarjan ykköskaudella.

Myös muita ykköskauden henkilöitä liikuskelee menneisyydessä, muun muassa Johannes Holopaisen esittämä Lauri Räihä, tosin vain taustalla.

Ritolan vaimo Meeri (Inka Kallén) on töissä teknologia­firmassa, ja lapseton pariskunta elää tasaista elämää tai ainakin siltä näyttää, kunnes Meerin työkaverit kuolevat omilla kotisohvillaan. Ritolalle alkaa selvitä, että tasaisen elämän ja kuntalaisten tiukan uskonnollisuuden alla pulppuilee intohimoja, joita moderni aika on kuljettanut Varjakkaankin.

Samaan aikaan lestadiolais­yhteisön naisvihamielisyys on nostattanut erikoisen militanttifeministis-uskonnollisen liikkeen, jota johtaa karismaattinen saarnaaja (Laura Malmivaara).

Mika Ronkaisen ja Merja ­Aakon kirjoittama, Ronkaisen ohjaama sarja teki vaikutuksen jo ykköskaudella, ja nyt heidän otteensa on vielä vahvempi.

Rikosjuoni on keino tuoda näkyväksi Oulun seudun ristiriitoja. Mitä voi tapahtua, kun syntisiä vainoava uskonto yhdistyy tabuihin ja – kuten nyt nähdään – myös yritystoimintaan?

Ihmisten ahdistus kasvaa ja tekee tuhojaan sukupolvesta toiseen. Kaikki sarjan näyttelijätkin ovat sen sisäistäneet.

Alueen murre on osa sarjan kerrontaa, ja se vaatii etelän ihmiseltä vähän keskittymistä. Totuus on tottuus, ja kadotus on kaotus.

Ohjaaja Ronkainen on ollut tarkkana, että sitä käytetään ­oikein ja johdonmukaisesti.

Elisan tuottaman sarjan ykköskausi pyörii parhaillaan Ylellä, ja kakkoskausi nähdään tässä vaiheessa vain Elisalla. Lisäksi kakkoskausi tuodaan poikkeuksellisesti elokuvateattereihin.

Ajatus voi tuntua oudolta, mutta kauden nähtyäni voin vakuuttaa, että se toimii varmasti valkokankaallakin.

Kaikki synnit, Elisa Viihteen Aitio. (K12)