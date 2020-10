Rudy Giuliani kiistää toimineensa epäasiallisesti. ”Jos Sacha Baron Cohen antaa ymmärtää jotain muuta, hän on kivenkova valehtelija.”

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin henkilökohtainen neuvonantaja ja asianajaja sekä New Yorkin entinen pormestari Rudy Giuliani on päätynyt kiusalliselta ja kyseenalaiselta vaikuttavaan kohtaukseen perjantaina julkaistavassa Borat-elokuvassa.

Elokuvassa Boratin (Sacha Baron Cohen) Tutar-tytär (Maria Bakalova) esittää toimittajaa, ja on onnistunut saamaan Giulianilta haastattelun hotellin sviitissä.

Turat ehdottaa Giulianille, että he lähtisivät haastattelun jälkeen yhdessä nauttimaan alkoholia. Sängyllä istuva Giuliani ehdottaa Turatille, että he voisivat jakaa puhelinnumeronsa ja kotiosoitteensa toisilleen. Turat auttaa Giuliania ottamaan haastattelua varten laitetun mikrofonin pois. Giuliani käy makuulleen sängylle ja laittaa kättään housuihinsa.

Tässä kohtaa Borat saapuu paikalle ja keskeyttää tilanteen.

”Hän on 15-vuotias. Hän on liian vanha sinulle,” Borat sanoo.

Todellisuudessa Turatia näyttelevä Bakalova on 24-vuotias.

Kohtaus päättyy siihen, että Giuliani kutsuu turvamiehet paikan päälle ja Borat ja Turat pakenevat hotellista.

Piloillaan tehty haastattelu kuvattiin heinäkuussa.

Rudy Giuliani on kommentoinut kohtausta tuoreeltaan Twitterissä. Hänen mukaansa kohtaus on täysin vääristelty.

”En käyttäytynyt sopimattomasti ennen haastattelua, sen aikana tai sen jälkeen. Jos Sacha Baron Cohen antaa ymmärtää jotain muuta, hän on kivenkova valehtelija”, Giuliani kommentoi Twitterissä.

Giulianin mukaan mikrofonin ottaminen pois johti siihen, että hän joutui laittamaan paitaansa takaisin housuihinsa. Hänen mukaansa mitään muuta ei tapahtunut.

Borat 2 -elokuvaa mainostettiin New Yorkissa 15. lokakuuta. Sacha Baron Cohen esittää elokuvassa kuvitteellista kazakstanilaista toimittajaa.­

Giuliani sanoo luulleensa haastattelun aikana, että kyseessä oli täysin todellinen haastattelutilanne.

Turvamiehien kutsumisen jälkeen hän kuitenkin tajusi, että kyse oli pilasta. Hän kuvaili tapahtumia heinäkuussa New York Postille ja oli tuolloin tyytyväinen siihen, miten hän oli käyttäytynyt haastattelun aikana.

”Myöhemmin tajusin, että hänen [haastattelun keskeyttäneen miehen] oli pakko olla Sacha Baron Cohen. Ajattelin kaikkia niitä ihmisiä, joita hän oli aiemmin huijannut ja olin tyytyväinen itseeni, koska hän ei saanut minua nalkkiin”, Giuliani kommentoi New York Postille.

Brittikoomikko Cohen on kuuluisa siitä, miten hän on valepuvun ja piilokameroiden turvin saanut kuvattua materiaalia, joka ei imartele ihmisiä ja saa heidät näkymään kiusallisessa valossa.

Muun muassa viime kesänä Cohen sai äärioikeistolaisen tapahtuman yleisön laulamaan rasistisia ja antisemitistisiä lauluja muun muassa ”Wuhanin flunssasta”.

Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan -elokuva saa ensi-iltansa perjantaina Amazon Prime -palvelussa.

