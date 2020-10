Huuhaata vastaan taistellut taikuri James Randi on kuollut – paljasti muun muassa Uri Gellerin lusikkahuijaukset

Randi aloitti uransa taikurina ja kahlekuninkaana 1940-luvun lopulla, mutta myöhemmin hän käytti tietojaan paljastaakseen huijareita ja huuhaata.

Yhdysvaltalainen taikuri ja huuhaan paljastaja, skeptikko James Randi on kuollut.

Taiteilijanimellä ”Amazing Randi” tunnettu Randi oli kuollessaan 92-vuotias. Randi kuoli tiistaina kotonaan Floridassa, The New York Times kertoo. Hän oli syntynyt Torontossa, Kanadassa vuonna 1928.

Randin kuolemasta kertoi keskiviikkona hänen perustamansa James Randi Educational Foundation. Säätiön mukaan kuoleman syynä olivat ikään liittyvät seikat.

Randi perusti säätiön vuonna 1996 tarkoituksenaan auttaa ihmisiä puolustautumaa paranormaaleja, okkultistisia, yliluonnollisia ja pseudotieteellisiä väitteitä vastaan.

Huuhaan ja huijareiden paljastajana Randista tulikin maailmankuulu. Hän aloitti uransa taikurina ja kahlekuninkaana 1940-luvun lopulla, mutta myöhemmin hän käytti kerryttämiään showtaitoja ja tietoja taikurien käyttämistä tempuista paljastaakseen esimerkiksi Uri Gellerin lusikantaivutushuijaukset.

1970-luvulla Geller kiersi maailmaa ja taivutti lusikoita, omien sanojensa mukaan paranormaalien kykyjen voimalla. Randi seurasi Gellerin toimia vuosia ja kirjoitti hänestä 1980-luvulla paljastuskirjan. Tämän jälkeen kiista miesten välillä jatkui näihin päiviin asti.

Todennäköisesti kuuluisin Randin paljastamista huijareista on tv-evankelista ja ”ihmeparantaja” Peter Popoff, jonka huijausmetodit Randi niin ikään paljasti 1980-luvulla parhaaseen katseluaikaan The Tonight Show’ssa.

Randista on tehty menestynyt dokumentti An Honest Liar (2014), joka on esitetty muun muassa Docventuresissa neljä vuotta sitten. Dokumentti kertoo, miten Randin paljastukset eivät välttämättä ole riittäneet. Niin Geller kuin Popoff jatkavat yhä uraansa.

Randi Educational Foundationin kautta Randi sponsoroi myös niin sanottua miljoonan dollarin haastetta, jossa luvattiin miljoona dollaria kenelle tahansa, joka pystyisi todistamaan paranormaalin, yliluonnollisen tai okkultistisen ilmiön olemassaolon tietyin tieteellisin reunaehdoin.

Ensimmäisen version haasteesta Randi esitti jo vuonna 1964. Haaste lopetettiin vuonna 2015, kun Randi jäi eläkkeelle säätiöstään. Yli tuhat ihmistä osallistui haasteeseen, mutta kukaan ei sitä läpäissyt.

Randi vieraili elämänsä aikana useita kertoja myös Suomessa, viimeisen kerran vuonna 2015.