Kilpatanssijat Katja Koukkula ja Jussi Väänänen vaihtavat nykytanssiin Aaltokosken Suljetut ovet -tanssiteoksessa.

Nykytanssi

Suljetut ovet. Alpo Aaltokosken koreografia Koko-teatterissa 20.10. Musiikki Joonas Widenius, ääni Johanna Storm, valot Teo Lanerva, puvut Liisa Pesonen. Näyttämöllä Katja Koukkula ja Jussi Väänänen.

Katja Koukkula ja Jussi Väänänen tunnetaan kilpatanssista ja etenkin paritanssista, mutta viime vuosina he ovat alkaneet esiintyä yhä enemmän nykytanssiteoksissa. Alpo Aaltokosken koreografia Suljetut ovet sysää esiintyjät pois siltä aivan omimmalta uraltaan. Kilpatanssiliikkeiden kaiut, etenkin voimakas jalkatyöskentely ja näyttävät ojennukset, elävät silti heidän ilmaisussaan.

Aaltokosken kuusi kuvaa kuolemasta esittävän teossarjan kaksi ensimmäistä sooloa esitetään yhtä aikaa Koko-teatterin salissa, jonne yleisön tuolit on ripoteltu sinne tänne.

Lavastuksena on Teo Lanervan ympyränmuotoisen valkoiset levyt, jotka roikkuvat katosta yleisön keskelle. Leijuviin oviin heijastuu valoja ja värejä. Joonas Wideniuksen flamencokitarointi vaihtuu puolenvälin jälkeen Johanna Stormin säröiseksi äänimatoksi.

Kahden ensimmäisen soolon lähtökohtana ovat kuolemaan liittyvät menetyksen tunnot. Tyhjyys ja kadottaminen tulevat koko ajan kouriintuntuvammiksi, fyysisiksi olotiloiksi, kunnes menetys muuttuu kokemukseksi, johon esiintyjät saavat etäisyyttä.

Alpo Aaltokosken aiemmissa koreografioissa vahvan vaikutuksen on tehnyt kyky luoda virtaavaa liikettä, pyörteitä ja jatkuvuutta, jossa linjakkuus ei ole koskaan tarvinnut tuekseen patsastelua tai kehon esittelyä.

Toisaalta olen nähnyt häneltä teoksia, joita kannattelee liikkeen epäjatkuvuus. Silti väittäisin, että niissäkin aivan keskeistä on silti liikkeen jatkuminen.

Koukkulan tanssissa on introverttiyttä, se on tiheänään liikkeitä, joissa hän tuntuu joko pyristelevän jonkin sisäisen ahdistavan tunteen vallassa, luikertelevan tuntemuksestaan irti pyörittämällä lantiotaan. Toinen toistuva liike on kohotetut kädet, joista muu vartalo tuntuu olevan lähes irrallaan. Hänen katseensa on tyhjä ja lasittunut, ei kuitenkaan poissaoleva.

Jussi Väänänen tekee aluksi vahvoja, enemmän kilpatanssikuvioita muistuttavia, atleettisia pyrähdyksiä, sen jälkeen hänen liikkeensä muuttuu nykiväksi ja käpertyneeksi. Hän suuntaa liikkeensä määrätietoisesti, kuin taistelisi pystypäin.

Sekä Koukkula että Väänänen törmäävät koko ajan johonkin näkymättömään, joka katkaisee liikkeen, ehkä heitä rajoittavat juuri ne suljetut ovet. Tässä teoksessa ovet kuitenkin leijuvat ilmassa, niiden ympärille jää paljon tilaa ja avaruutta, joka tulee lopulta myös osaksi esiintyjien ilmaisua.

Suljetuissa ovissa liikekieli tavoittaa inhimillisen kohtaamisen – Aaltokoski ei tingi liikkeestä eikä kohtaamisesta kummankaan hyväksi. Ehkä siitä johtuen Suljetut ovet tuntuu niin harmoniselta suurten menetyksen ja irti päästämisen teemojenkin keskellä.