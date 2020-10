Belgialais-ranskalaisessa animaatiossa ympäristöhuoli uhkaa jäädä takaa-ajokimaran jalkoihin.

Animaatio

Bigfoot – Isojalan perhe. Ohjaus Ben Stassen ja Jeremy Degruson. 89 min. (K7) ★★

Isojalat ja lumimiehet jatkavat seikkailujaan valkokankaalla. Muutaman viime vuoden aikana ensi-iltansa on saanut useampi pitkä animaatioelokuva, jonka pääosassa on tarunhohtoinen karvahanuri.

Lasten ympäristötietoisissa animaatioissa ne eivät edusta pusikoissa piileskelevää, pelottavaa tuntematonta, vaan eräänlaista luonnon pehmeää vastaiskua ihmiskunnan ahneudelle.

Näin on myös belgialais-ranskalaisessa Bigfoot – Isojalan perhe -animaatiossa. Se on jatko-osa parin vuoden takaiselle Isojalan poika -elokuvalle (2017), jossa Adam-pojalle selvisi tämän kauan sitten kadonneen isän olevan oikea isojalka. Kaiken lisäksi hän on itsekin isojalkaista sorttia. Samalta tuotantoyhtiöltä on valmistunut aiemmin muun muassa animaatio Corgi – Kuningattaren koiranpentu (2019).

Nyt iskä-isojalasta on tullut julkkis, jota revitään keskusteluohjelmiin, kaverikuviin ja kaikenlaisiin hyväntekeväisyystapahtumiin. Adam kaipaisi isäänsä enemmän kotiin, jotta he voisivat olla kuin tavallinen perhe. Porukkaa kotona silti riittää, sillä perheeseen kuuluu äidin lisäksi myös joukko puheliaita eläimiä karhusta pesukarhupesueeseen.

Maailmantuskaa poteva isä painelee Alaskaan, jossa hämäräperäinen öljy-yhtiö suunnittelee salamyhkäistä, ekologiseksi markkinoimaansa hanketta. Totuus on kuitenkin jotain aivan muuta. Pian koko perhe seuraa perässä.

Kritiikki raskaan teollisuuden piirissä harrastetusta viherpesusta on ujutettu tarinaan taitavasti. Se saa odottamaan Ben Stassenin ja Jeremy Degrusonin ohjaamalta elokuvalta keskivertoa nokkelampaa ekoseikkailua.

Ympäristöhuoli uhkaa silti jäädä sivuosaan, kun tapahtumat alkavat vyöryä – tavanomaiseen malliin. Lähinnä se tarkoittaa melko mielikuvituksetonta takaa-ajokimaraa vuoroin metsässä, vuorilla ja kaivostunneleissa. Myös alussa Adamia motivoiva ihastumisteema jää ryntäilyssä jalkoihin.

Höpöttelevät elukat pitävät tunnelman tuttuun tapaan hilpeänä, nyt rimaa hipoen.