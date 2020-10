Kirjallisuus

Kustannustoimittaja Antti Arnkil sai Alvar Renqvist -palkinnon, joka jaetaan tunnustukseksi ansioituneelle kustannustoimittajalle.

Kustannustoimittaja Antti Arnkil on saanut Suomen kirjasäätiön Alvar Renqvist -palkinnon. Se myönnetään tunnustukseksi ansioituneelle kustannustoimittajalle, joka on toiminut suomalaisen kirjan ja kirjallisuuden hyväksi joko kotimaisen tai käännetyn kaunokirjallisuuden, lasten- ja nuortenkirjojen, tietokirjojen, oppimateriaalien tai elektronisen kustannustoiminnan parissa.

Antti Arnkil on työskennellyt kustannustoimittajan ammatissa ensin WSOY:llä (2001–2005), sitten Otavassa (2008–2015) ja nykyään Siltalassa. Hänen repertuaariinsa kuuluu proosaa, lyriikkaa, esseitä, tietokirjallisuutta ja käännöskirjallisuutta.

Arnkilin toimittamiin kirjailijoihin kuuluvat mm. Juha Seppälä, Reko Lundán, Jaakko Yli-Juonikas, Harry Salmenniemi, Juhani Karila, Pauliina Haasjoki, Riikka Pulkkinen ja Eeva Rohas.

Asiaproosan puolella Arnkil on keskittynyt filosofiaan ja esseisiin. Arnkil on aktiivisesti edistänyt esseen nousua myös opettamalla esseekirjoittamista. Hänen oma kirjallinen tuotantonsa sisältää tähän mennessä kolme esseekokoelmaa.

Antti Arnkil on näkemyksellinen, kannustava ja luotettava toimittaja, joka ymmärtää luovan kirjoitustyön erityisimpiäkin piirteitä ja lähtökohtia, perusteluissa todetaan. Tuorein työ on David Foster Wallacen Päättymätön riemu (Infinite jest), jonka on suomentanut Tero Valkonen.

Jos Tero Valkosen suomennos tästä 1 030-sivuisesta jättiläisestä on mahtava kirjallinen urotyö, niin samaa voidaan sanoa Arnkilin panoksesta suomennoksen toimitustyössä, palkinnon tiedotteessa todetaan.

Alvar Renqvist -palkintoa on jaettu vuodesta 1998. Palkintolautakunnan jäseninä toimivat tänä vuonna kirjallinen johtaja ja pääsihteeri Minna Castrén, kustantaja Anna-Riikka Carlson ja toimitusjohtaja Outi Karemaa.