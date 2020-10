Main ContentPlaceholder

Kulttuuri | 30-vuotias

”Suomessa ihmiset haluavat 80 prosenttia vanhaa ja 20 prosenttia uutta”, sanoo hittimusiikkia työkseen tehtaileva Axel Ehnström

Muusikko Axel Ehnström säveltää vuosittain satakunta kappaletta. Levylle niistä päätyy noin viidennes. ”Parasta on, jos biisi kuulostaa siltä, että olet kuullut sen miljoona kertaa, mutta et silti vihaa sitä. Sellainen on optimaalinen rakenne.”

”En edelleenkään ajattele musiikkia ammattina vaan käsistä lähteneenä harrastuksena. Se on tosi tärkeä kela. Haluan, että laulunkirjoittaminen tuntuu jatkossakin hauskanpidolta”, Axel Ehnström sanoo.­

Kuten useimpina arkipäivinä, ammattisäveltäjä Axel Ehnströmin työpäivä helsinkiläisellä musiikkistudiolla on käynnistynyt aamukahdeksan aikoihin. Monesti Ehnströmin sähköpostiin on ilmestynyt yön aikana pyyntöjä eri puolilta maailmaa. Niin on käynyt myös tänään. Saksan Universal pyytää Ehnströmiä tekemään sanoituksen ja laulumelodian 2000-luvun taitteessa kansainvälistä jättimenestystä nauttineelle dj-artistille. Hänen nimeään ei saa tässä jutussa sopimussyistä mainita, mutta kyseessä on iso nimi. Ehnström on silti empiväinen. ”Vähän riskiprojekti tämä kylläkin on. Se, että on ollut megahitti joskus kaksikymmentä vuotta sitten, ei vielä tarkoita, että tästä tulisi mitään sen suurempaa.” Suuriin kappaleisiin. Sellaisiin Ehnström kertoo musiikintekijänä nimenomaan tähtäävänsä. Tämän hän sanoo johtuvan ennen kaikkea musiikkialan ansainta­logiikasta. Ehnström kertoo säveltävänsä vuosittain satakunta kappaletta, joista arvioi levytetyiksi päätyvän noin 20 prosenttia. Korvauksen työstään hän saa kappaleiden radiosoiton, striimauskertojen ja levymyynnin perusteella. Jos kappale ei menesty, jäävät Ehnströminkin tulot pieniksi. Kaikki on tavallaan arpapeliä. Tästä syystä Ehnström on pyrkinyt levittämään siipiään kansainvälisille markkinoille. Menestystä hänelle on kertynyt viime vuosina erityisesti Keski-Euroopan maista. Vuonna 2017 saksalais-dj Alle Farbenille sävel­letty Bad Ideas keikkui Saksan radiolistan ykkösenä neljän viikon ajan. Suomessa Ehnström tekee yhteistyötä enää muutaman ison ­artistinimen kanssa. Heitä ovat esimerkiksi Mikael Gabriel, Abreu ja Pyhimys. Jälkimmäisen kanssa tehty Muistuta mua nousi viime vuoden lopussa radioiden soitetuimmaksi kappaleeksi Suomessa. Spotifyssa kappaletta on kuunneltu yli 10 miljoonaa kertaa. ”Taloudellisesti järkevintä on tehdä vuodessa muutama iso sinkkubiisi Suomessa. Biisintekijä saa aina kaikkein pienimmän siivun kaikesta. Siksi minun ei kannata tehdä levybiisejä ollenkaan. Jäisin vain miinukselle”, Ehnström kertoo. Miten sinkkubiisin voi tunnistaa? Kokemuksesta, Ehnström vakuuttaa. ”Kun on tehnyt monta vuotta näitä hommia, niin on tavallaan ohjelmoitu tekemään tietyn muotoisia kappaleita ja niihin mahdollisimman paljon koukkuja ja vahvoja konsepteja. Ne ovat niin huomiota herättäviä, ettei niitä haluta jättää levyn täytteeksi.” Ehnström sanoo suhtautuvansa musiikkiin hyvin analyyttisesti. Hittilistoja kuunnellessaan hänellä on tapana purkaa kappaleita päässään osiin, tarkastella niiden sointu- ja melodiamaailmaa ja pohtia tuotannollisia ratkaisuja. Tulevan hittikappaleen hän väittää pystyvänsä tunnistamaan yhdeksän kertaa kymmenestä. Todennäköisin menestysresepti syntyy Ehnströmin mukaan pitkälti kierrätystuotteista. ”Ainakin Suomessa ihmiset haluavat 80 prosenttia vanhaa ja ­ainoastaan 20 prosenttia jotain uutta. Parasta on, jos biisi kuulostaa siltä, että olet kuullut sen miljoona kertaa, mutta et silti vihaa sitä. Sellainen on optimaalinen rakenne.” Ehnströmin kuvailua kuunnellessa tulee väistämättä ajatelleeksi, että hänen työssään on kyse ennemminkin teollisesta muotoilusta. Tämän Ehnström myöntää osittain itsekin. Hänelle musiikin tekeminen muille artisteille on bisnestä, ja siksi myös lopputuotteiden tulee olla tarkkaan harkittuja ja muotoonsa ­hiottuja täsmäosumia. Se on kuitenkin vain osa totuutta, Ehn­ström muistuttaa. Monesti alkusysäys tulevalle hittikappaleelle on kaikkea muuta kuin tarkan analysoinnin tulosta. Kappale saattaa lähteä syntymään vaikkapa hassusta soinnusta, mielenkiintoisesta soundista tai yksittäisestä lauseesta – selittämättömistä inspiraation puuskista. Sellaista on vaikea laskelmoida. ”Musiikki on loppujen lopuksi tunteiden välittämistä. Jos sulla ei ole itselläsi minkäänlaista alkutunnetta sisälläsi, niin vaikeata sitä on välittää muillekaan. Ainakin itselleni musiikin tekeminen vaatii intohimoa. Jos lähtee tekemään kappaletta pelkkänä kauppatavarana, tulee siitä herkästi tosi tylsä ja merkityksetön.” Ehnströmin omaa lempimusiikkia ovat yhdysvaltalaissäveltäjä Jimmy Webbin 1960- ja 1970-lukujen mahtipontiset popballadit. Muun muassa sellaiset kuin Mac­Arthur Park ja Glen Campbellin tunnetuksi tekemä Wichita Lineman. Niitä Ehnström kutsuu ”ultimaattiseksi musiikiksi”. Samaa tenhoa hänen on vaikea löytää nykypäivän hittimusiikista. Ehnström ottaa esimerkiksi Spotifyn Top 50 Global -listan, jota hän kertoo työnsä puolesta aktiivisesti kuuntelevansa. ”Siellä on ehkä kaksi biisiä, joita kuuntelisin vapaaehtoisesti”, Ehnström myöntää. ”En halua, että raha olisi syy tehdä musiikkia. Toivoisin, että voisin olla taloudellisesti riippumaton. Voisi vain mennä studiolle ja tehdä pelkästään sellaista musiikkia, mistä aidosti diggaa.” Kuka? Axel Ehnström ■ Syntyi 1990 Kirkkonummella. Asuu Helsingissä. ■ Kirjoittanut hittikappaleita muun muassa Mikael Gabrielille, Abreulle, Pyhimykselle ja usealle ulkomaalaiselle tanssimusiikkiartistille. ■ Saksalais-dj Alle Farbenille tehty Bad Ideas oli Saksan ­radiolistan ykkönen neljän viikon ajan vuonna 2017. ■ Valmistui muusikoksi Pop & Jazz Konservatoriosta 2013. Musiikkiopintoja myös Metropoliassa. ■ Edusti Suomea Euroviisuissa 2011 Paradise Oskar -taiteilija­nimellä kappaleella Da Da Dam. ■ Täyttää 30 vuotta perjantaina 23. lokakuuta.