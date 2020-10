Kapellimestari Nicholas Collon johti Radion sinfoniaorkesteria konstailemattomasti.

Radion sinfoniaorkesteri Musiikkitalossa 21.10. Joht. Nicholas Collon. – Schönberg, Beethoven.

Radion sinfoniaorkesterin keskiviikkokonsertin alkujuonnossa puhuttiin käännekohdista. Säveltäjä Arnold Schönberg koki, että ensimmäinen kamari­sinfonia oli käännekohta hänen sävelkielessään. Beethoven oli säästellyt ensimmäistä sinfo­niaansa kypsään kolmenkymmenen vuoden ikään ja sitä pidetään yhtenä hänen ”ensimmäisen kautensa” viimeisistä teoksista.

Myös RSO on käännekohdassa, kun ensi syksynä orkesterin ylikapellimestarina aloittaa konsertin johtanut Nicholas Collon. Yksi konsertin ohjelmaan merkittävästi vaikuttava käännekohta jäi mainitsematta: koronavirus on muuttanut konserttien ohjelmistorakennetta huomattavasti, kun lavalla ei samanaikaisesti voi olla kuin maksimissaan 50 ihmistä ja väliaikaa ei pidetä. Vaikka tilanne on haastava, ohjelmistollisesti pandemiasta on seurannut myös hyvää.

Arnold Schönbergin 15 soittajalle sävelletyssä ensimmäisessä kamarisinfoniassa sinfoninen suurisointisuus yhdistyy kamarimusiikin intiimiyteen. Teos, josta muun muassa noin kuukausi sitten RSO:n konsertissa kuultu John Adamsin kamarisinfonia on saanut innoitusta, on kompakti viiden osan yhteensoitettu kaksikymmentäminuuttinen. Kantaesityksen jälkeen alkuvuodesta 1907 sitä kuvattiin sekä menneisyyteen liittyväksi ja traditiota rakentavaksi (Elsa Bienenfeld) että kivuliaaksi älämölöksi (nimimerkki ”rbt”).

Ensimmäinen kamarisinfonia ei ole atonaalinen. Sillä on jopa sävellaji, E-duuri, mutta se leijuu ilmassa, selkeästi mihinkään palautumatta. Leimallista teokselle on, että se rakentaa voimakkaitakin jännitteitä ja lyyrisiä melodioita, jotka eivät kuitenkaan purkaudu tai johda ratkaisuun. Tšehovin ase ei enää päde.

Lopun E-duurisoinnusta huolimatta kotiin ei ole palaamista. Irrallisuus puhuttelee nyky­ihmistä; kokemus juurettomasta vaeltamisesta on tuttu.

RSO:n muusikot soittivat ilmeikkäästi ja korkealla kvaliteetilla. Jännite oli läsnä alusta saakka.

Beethovenin ensimmäinen sinfonia nojaa vielä selkeästi wieniläisklassiseen traditioon, Haydniin ja Mozartiin, vaikka jo sen omintakeinen alku – ainakin näin jälkikäteen kerrottuna, säveltäjän historian tietäen – lupaa uutta muotoa ja kohti tuntematonta kurottavaa ilmaisua.

Nicholas Collonin työskentelyssä korostui sisäinen pulssi ja pyrkimys eteenpäin, muutaman kerran myös tarkkuuden kustannuksella. On kuitenkin tär­keämpää elää musiikki siinä hetkessä kuin pyrkiä pakonomaisesti niin kutsuttuun ”täydellisyyteen”. Fraasit hengitettiin yhdessä, alussa oli kaunista pyöreyttä. Paikoitellen tulkinta sai myös rustiikkisempia sävyjä.

Pulssi näkyi Collonin kehonkielessä ja hän sai välitettyä sen orkesterille. Pidän hänen konstailemattomasta tyylistään, jossa voi havaita kamariorkesteritaustan. Soitto oli pelotonta.

Orkesteri soitti myös encoren – Mendelssohnin vain 16-vuo­tiaana säveltämästä oktetosta säveltäjän itsensä orkesterille sovittaman scherzon, joka korvasi säveltäjän alun perin ensimmäiseen sinfoniaansa säveltämän menuetin.

Musiikissa oli läsnä soittamisen ilo. Vaikuttaa siltä, että Collonista RSO saa uutta luovan ylikapellimestarin, jonka johdolla kuullaan vielä paljon hienoa.