Juha Seppälän uudessa romaanissa äänessä on kuollut sikiö

Juha Seppälän Syntymättömän testamentti on onnistunut manifesti kirjallisuuden loputtomien vaihtoehtojen puolesta.

Romaani

Juha Seppälä: Syntymättömän testamentti. Siltala. 257 s.

Joihinkin asioihin voi yhä luottaa. Kuten siihen, että Juha Seppälän uusi romaani ilmestyy joka toinen vuosi.

Seppälän viimeaikaisissa teoksissa on ollut esseeromaanien makua, joissa kertoja kritisoi aikamme ilmiöitä äänellä, joka muistuttaa kovasti Seppälää itseään. Näin on myös Syntymättömän testamentissa.

Tällä kertaa kritiikin kohteena ovat esimerkiksi kertomukset ja puutteelliset tulkinnat. Ennen kaikkea kirjallisuuden latistaminen kertomuksiksi, jotka täytyy olla palautettavissa todellisuuteen sekä kirjailijan omaan profiiliin ja identiteettiin. Saako kuka tahansa kirjoittaa mistä tahansa?

Uutuudella on kaksi ydinteesiä: ”Kirjallisuus on sitä, että kuka tahansa voi olla mitä tahansa” ja ”Luottakaa kertojaan, älkää tarinaan.” Syntymättömän testamentti on kuin metaromaani: manifesti kirjallisuuden loputtomien vaihtoehtojen puolesta.

Kertojana toimii Joel. Seppälä vie ajatuksen luotettavasta kertojasta suorastaan ilkikurisuuteen asti: Joel on kuollut sikiö. Kun kirjallisuuden aiheeksi riittää elämä itsessään ja sellaisenaan, voi myös syntymättömästä elämästä tulla merkityksellistä ja kirjan arvoista. Ja syntymättömälle kirjailijalle kaikki on mahdollista.

Ilmeinen referenssi on Ian McEwanin Pähkinänkuori (Otava, 2017), jossa kertojana toimii niin ikään sikiö. Joelin kertomus on kuitenkin tyystin toisenlainen.

Vuonna 1969 auto-onnettomuudessa kuollut kertoja sukkuloi oman tulevaisuutensa sekä menneiden sukupolvien välillä. Hän alkaa kuin vastahakoisesti kertoa isoisästään Sven Felixistä ja hänen sotakokemuksistaan. Tätähän kotimainen kirjallisuus usein on. Sota, sota, sota.

Sven Felixin veli Kaarlo August toimi sirkuksessa ja hänen kauttaan käsitellään sirkustaidetta ja klovneriaa. Sitten on Virveä, ­Eeroa ja Almaa.

Sven Felix ja muut Joelin esiin tuomat sukulaishahmot ovat tietysti silkkoja MacGuffineita. Samaa kerronnan välinettä Seppälä käytti näkyvästi edellisessä teoksessaan Sankariaika (2018), jossa haviteltiin kaikkien aikojen ensimmäistä Suomen lippua artefaktina. Lipun kautta avautui herkullinen näkymä kansallisiin narratiiveihin.

Syntymättömän testamentin hahmot itsessään eivät yritä sanoa mitään erityistä tai olla erityisen kiinnostavia. Hypyt eri aikakausien välillä piirtävät laajemman perspektiivin ja näyttävät maailman, johon syntyminen asettuu kyseenalaiseksi. Mutta kyllä sille maailmalle testamentin voi kirjoittaa.

Tarina näyttää esimerkiksi sen, kuinka elämästä tuli ihmisten ja valtioiden keskinäistä kilpailua vallasta eri konteksteissa. Niin että se elämä, joka jäi lillumaan kaiken kilpailun väliin, jäi kokonaan elämättä. Miksi oikeastaan vaivautua kisailemaan, kuka lukee eniten kirjoja?

”Miksi joku menee sosiaaliseen mediaan ilmoittamaan lukevansa vuoden aikana 365 kirjaa ja ’järkyttyy’ kohtaamastaan ’someraivosta’? Jos hän haluaa lukea vuoden ajan kirjan päivässä, miksi hän ei vain tee sitä?”

Seppälän teos on kuin sisarteos toiselle syksyn kirjalle, Kari Hotakaisen Tarinalle. Molemmissa kritisoidaan tarinallistamisen trendejä ja esimerkiksi autofiktiota, joka taitaa olla vanhemmalle kirjailijapolvelle vaikea pala. Seppälän teos on tosin luonteeltaan surrealistisempi ja kokeellisempi.

Kertomus on fragmentaarinen eikä muodosta mitään ehyttä kokonaisuutta tai sido lankoja yhteen.

Lukijaa ei ole tarkoitus palkita eikä hänelle tarjota ilmeisiä tulkintoja tai vastauksia. Joel katsoo ja kertoo maailmasta sitä mitä huvittaa, kuten vaikka sirkuksesta ja leijonista.

Kertojana Joel tyydyttää ainoastaan omia tarpeitaan:

”Te vihaatte sitä, minkä minä näen.” Joel lienee vain tyytyväinen, jos lukija jää miettimään, että miksi kirjassa kirjoitetaan niin paljon sirkuksesta.

Kuka tahansa, mitä tahansa. Luottakaa kertojaan, älkää tarinaan.

Syntymättömän testamentti ei ole poikkeuksellinen, mutta takuuvarma.

Seppälän lukeminen on siitä mieluisaa, että hänen proosansa on aina tasalaatuisen hyvää. Suomen kielen käyttäjänä hän on niin hämmästyttävän suvereeni ja lyyrinen, että tekstin äärellä herkistyy joka kerta. Seppälän lausetta lukee kuin tahmaisten sormien herkullisella syyllisyydellä.

Seppälän sävy on usein niin ankara, että se jättää helposti varjoonsa sen kauneuden, jolla hän kuvaa elämää sekä sen yksinkertaisia ja keskeisiä iloja. Paikoin kyynisen kuoren alla on romantikko, joka suhtautuu kirjallisuuteen koskettavan vakavasti.

Kirjan loppu on Seppälän parhaita huipennuksia pitkään aikaan. Se etenee lyyrisestä proosasta kertojan testamentin viimeisiin tuomioihin ja mitä ilmeisimpään metakommenttiin Seppälän urasta:

”Mutta Alma on vain novellin kokoinen, enkä enää kirjoita novelleja. Alma on kuollut.”