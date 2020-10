All Together Now Suomi on megakaraoke, jossa häilyy ähkyn vaara

Uutuusohjelman laulajat saavat pisteitä sen mukaan, kuinka moni satapäisestä tuomaristosta nousee penkiltään ylös ja yhtyy lauluun.

All Together Now Suomi -laulukilpailussa riittää tuomareita – ja hälyä.­

Keväästä syksyyn siirretty All Together Now Suomi alkaa tänään lauantaina. Avausjakso esittelee pesunkestävän viihdehybridin.

Kuten nykyään on usein tapana, mukaan on haalittu hyväksi havaittuja elementtejä eri ohjelmista, mielellään vähän pidemmälle puskettuna.

Katsotaanpa. Varsinkin musiikkiviihde on menestynyt viime vuosina hyvin. ATNS:kin on ensisijaisesti lauluohjelma, jossa kuullaan tuttuja kappaleita taviskilpailijoiden esittäminä.

Koska laulajat kisaavat toi­siaan vastaan, realitysarjojen putoamisuhka leijuu ilmassa. Ja kun kilpailusta on kyse, mukana on tietysti myös tuomaristo, jonka puolelleen voittamisesta riippuvat laulajien jatkohaaveet.

ATNS on vienyt tuomaroinnin tappiin: Voice of Finlandin muutaman kääntyvän tuolin sijaan nyt jännitetään, moniko satapäisestä tuomaristosta nousee penkiltään ylös ja yhtyy lauluun. Kilpailijoiden saamat pisteet riippuvat yhteislaulajien määrästä.

Tuomaristo taas on sekalainen pakka musiikki- ja viihdemaailman ammattilaisia. Mielipiteitään laukovat muiden ­muassa laulaja Laura Voutilainen, rokkari Knuckelbone Oscar, dragartisti Divet ja säveltäjä Tuomas Kantelinen. Heitä haastattelee lavasteissa kiipeilevä juontaja Jaana Pelkonen.

Tämän lisäksi mikit poimivat tuomareiden huuteluja esitysten aikana. Tarkoituksena on tuoda konkkaronkka-karaoken vapautunutta atmosfääriä kotikatsomoihin.

Tunnelma lähentelee fiilinkiä risteilylaivan buffetpöydässä: tarjolla on niin montaa sorttia, että ähkyn vaara on todellinen – jopa todennäköinen. Lauantai-illan viihdespektaakkelinälkään ATNS silti epäilemättä vastaa.

All Together Now Suomi, Nelonen klo 21.00 ja Ruutu. Helsingin Sanomat ja Nelonen kuuluvat Sanoma-konserniin.