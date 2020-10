Trump vastaan Biden -dokumentti on taitavasti ja huolellisesti kerrottu kokonaisuus hahmoista, joiden urat ovat tehneet monia koukeroita.

Taas on tämän dokumentin aika. Yhdysvaltalainen Frontline-dokumenttisarja on tuottanut vuodesta 1988 asti joka neljäs vuosi erityisjakson, jossa esitellään presidentinvaalin kahden pää­ehdokkaan tarinat. Näitä The Choice -nimisiä ohjelmia on nähty Ylellä aikaisemminkin.

Trump vastaan Biden (2020) on taitavasti ja huolellisesti kerrottu kokonaisuus hahmoista, joiden urat ovat tehneet monia koukeroita.

Päämääränä on paneutua ehdokkaiden persooniin ja etsiä heidän elämäntarinoistaan jäsentäviä teemoja. Psykologisointia ei pelätä. Asiallinen ja puo­lueeton ote tuntuu somekiistelyn aikana erityisen freesiltä.

Samalla dokumentti toimii kertauksena erilaisista Biden- ja Trump-kohuista, joista suomalaiset eivät todennäköisesti muista moniakaan.

Ulkolinja: Trump vastaan Biden, TV1 klo 22.20 ja Areena.