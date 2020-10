Tämä syksy on ollut monien muiden asioiden ohella myös elokuvien osalta hyvin kummallinen. Hollywood-jättituotantoja ei ole Tenetiä lukuun ottamatta nähty, mutta onneksi kotimaiset elokuvat ovat saaneet loistaa.

Itselleni kotimaisista elokuvista ehdoton kohokohta tänä vuonna on ollut Jenni Toivoniemen upea komedia Seurapeli. Leffan suurin vahvuus on se, miten täydellisen kuvauksen viikonlopun kännäilyreissusta se tarjoaa. Seurapelissä humala ei ole ylinäyteltyä örveltämistä, idioottimaista tappelua tai muuten vaivaannuttavaa katsottavaa. Se on aitoa, sympaattista ja surullisella tavalla huvittavaa.

Jokainen edes yhden mökkiviikonlopun kavereidensa kanssa viettänyt pystynee samaistumaan sen tunnelmaan täydellisesti. Vastaavaa en ole nähnyt yhdessäkään suomalaisessa elokuvassa ennen tätä, ja jo pelkästään siksi suosittelen kaikille Seurapelin näkemistä.

Ilahduttavaa energisyyttä

Lokakuun alussa julkaistiin uuden koti­maisen yhtyeen debyytti­albumi, joka on jäänyt vähäiselle huomiolle. Levyn nimi on Väritetty todellisuus, ja sen on tehnyt Luukas Oja. Nimestä huolimatta kyse ei ole taas yhdestä hempeitä kappaleita laulavasta nuoresta miesmuusikosta, vaan Jessica Kräkinin ja Iita Ylösen luotsaamasta viisihenkisestä joensuulaisesta rock-yhtyeestä.

Alkuvuodesta Luukas Oja valittiin YleX:n läpimurtolistauksessa kolmanneksi lupaavimmaksi kotimaiseksi tulokkaaksi Behmin ja Lauri Haavin jälkeen. Behmistä on tullut koko vuoden suurin menestyjä, ja Haav on myös kerännyt paljon kehuja. Ehkä seuraavaksi on Luukas Ojan vuoro.

Väritetty todellisuus ei ole vielä likimainkaan täydellinen rock-levy, mutta puuteineenkin se on debyytiksi erittäin kiinnostava. Sanoitukset sopivat hienosti 2020-luvun mielenmaisemaan, eikä biisejä kuunnellessa voi olla ajattelematta yhtymäkohtia PMMP:hen, johon bändiä onkin verrattu noin jokaisessa siitä kirjoitetussa jutussa. Tällaista energisyyttä soisi kuulevansa suomalaisessa musiikissa enemmänkin.

Rauhoittavaa kuunneltavaa

Olli Seuri palkittiin Vuoden journalistina 2018.­

Podcastit ovat olleet jonkinlainen mediassa hehkutettu ”uusi ilmiö” nyt jo niin kauan, ettei niitä voi enää hyvällä tahdollakaan kutsua uudeksi ilmiöksi. Minulla on mennyt silti hävettävän kauan tottua podcastien kuuntelemiseen.

Viime aikoina olen löytänyt hyvän ajankohdan kuunnella podcasteja: iltaisin ennen nukkumaanmenoa. Iltakuunteluun kuin täydellisesti on tehty toimittaja Olli Seurin Avoin kysymys -podcast. Kehuttua politiikan Jaa, ei, tyhjiä, poissa -podcastia niin ikään tekevä Seuri pääsee omassa ohjelmassaan keskustelemaan ilahduttavan rauhallisella tahdilla ammattilaisten kanssa siitä, millaista haastatteleminen on.

Aihe kiinnostaa todennäköisesti ennen kaikkea toimittajapiirejä, mutta useissa jaksoissa sivutaan niin inhimillisiä teemoja, että se sopii hyvin myös heille, joita pelkkä mediahöpinä ei innosta. Enkä tarkoita ”inhimillisillä teemoilla” nyt hetkeä, jossa presidentti Sauli Niinistö kertoo Lennu-koiran vetäytymisestä mediasta.

