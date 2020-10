Yle lanseerasi K-popille oman erikoisohjelman, ja se on osuva veto

K-popia Ylellä soittaa tubettaja Papananaama.

Sini Laitinen on Papananaama.­

Jaha, taas yksi tubettaja on löytänyt tiensä radioon. Papananaamalla eli Sini Laitisella on Youtubessa 150 000 tilaajaa. Nyt hänellä on myös oma show YleX:n sunnuntai-illoissa.

Siinä Papananaama soittaa poppia. Mutta jotain outoa tässä nyt on. En ymmärrä sanoista senkään vertaa kuin peruslistamusassa. Tämä johtunee siitä, että suurin osa kappaleista on laulettu koreaksi.

K-pop on 1990-luvulta asti lyönyt lovea englannin kielen dominanssiin populaarimusiikissa. Korealaisella popilla on huomattava määrä faneja länsimaissa, ja sen suosio on nousussa.

Nyt Yle vastaa suosioon lanseeraamalla genrelle oman erikoisohjelman. Olemassaolonsa oikeutuksesta kamppailevalle julkisen palvelun nuorisokanavalle tämä on osuva veto.

K-pop ei kielen lisäksi ny­kyään sisällä juuri mitään muuta korealaista. Se on yksinkertaisesti poppia koreaksi – ja erittäin huolellisesti kaupallisesti tuotettua.

Oma osansa ilmiötä on artistien ja esiintymisten visuaalisuus, joka ei kovin hyvin välity radiossa. Toki Laitinen kertoo biisien väleissä genren omaleimaisuuksista.

Jos länsimaissa napataan vaikka jokin afrikkalainen antropologinen kuriositeetti ja jalostetaan siitä poppia, napsahtaa tekijälle helposti syytös kulttuurisesta omimisesta. Mitenkäs nyt suu pannaan, kun korealaiset nyysivät meiltä popin?

”Pop on globaalia. Länsimaisen popin kaava Koreassa ei ole omimista”, Laitinen kommentoi.

Papananaaman K-pop-show, Yle Areena sekä YleX sunnuntaisin.