Kirjallisuus

Messujen avajaispäivänä verkkokävijöitä oli yli 17 000.

Tänä vuonna Helsingin kirjamessuilla ei pääse hypistelemään fyysisiä kirjoja, sillä tapahtuma järjestetään kokonaan verkossa. Kuva on viime vuoden kirjamessuilta.­

Helsingin kirjamessut verkossa -tapahtuma keräsi ensimmäisenä päivänään yli 17 000 verkkokävijää. Luku sisältää sekä lipun ostaneet että tapahtuman verkkosivuilla käyneet uniikit kävijät

Viime vuonna Messukeskuksessa vieraili neljän päivän aikana yli 90 000 ihmistä.

Ohjelmajohtaja Ronja Salmen mukaan torstai on aiempina vuosina ollut hiljaisin ja lauantai vilkkain messupäivä.

Avauspäivänä verkkosivuilla oli teknisiä ongelmia. Ongelma ratkaistiin siten, että messuohjelmaa oli mahdollista seurata verkossa ilman kirjautumista.

Messut järjestetään tänä vuonna etätapahtumana 22.–25. lokakuuta. Kirjallisuuskeskustelut ja haastattelut pidetään Helsingin Messukeskuksessa torstain ja sunnuntain välisenä aikana kolmella lavalla. Messujen teemana on tulevaisuus.

Tapahtumassa on yhteensä yli 400 esiintyjää, joista osa on ulkomaisia tähtiä. Osa haastatteluista on nauhoitettuja ja osaa haastatellaan livestriimissä.

”Ensimmäinen päivä osoitti, että Helsingin Kirjamessut verkossa -tapahtuma on tarpeellinen ja kiinnostaa kirjallisuuden ystäviä. Olemme saaneet paljon positiivista palautetta siitä, että järjestämme tapahtuman ja kirjamessut tuo vuoden 2020 kirjallisuusohjelman kotisohville”, kertoo tiedotteessa tapahtumasta vastaava Tanja Pasila.

”Moni esiintyjä on ihmetellyt massiivista lavatoteutusta ja kiitellyt hyvää tunnelmaa. Olemme itsekin tyytyväisiä lavoihin ja niitä hyödynnetään muissa tapahtumissa sekä asiakastilaisuuksissa myös jatkossa.”

Tapahtuman kokonaiskävijämäärä ei selviä vielä sunnuntain jälkeen, sillä lipun ostaneet voivat katsoa haastatteluita tallenteina vielä marraskuun alussa. Kokonaiskävijämäärä selviääkin vasta marraskuun puolella.

Myös Helsingin Sanomien kulttuuritoimitus haastattelee tapahtumassa kirjailijoita, ja haastattelut on nähtävissä suorana lähetyksenä HS:n sivuilla. Esimerkiksi lauantaina kello 15 HS:n toimittaja Susanna Laari haastattelee esikoiskirjailija Terhi Kokkosta.

Tapahtuman järjestää Messukeskus yhteistyössä Suomen Kustannusyhdistyksen ja Kirjakauppaliiton kanssa. Kirjamessujen ohjelmakumppaneita ovat Helsingin Sanomat, Kallion ilmaisutaidon lukio, Nuoren Voiman Liitto, Suomen Kirjailijaliitto, Svenska litteratursällskapet, Tieteellisten seurain valtuuskunta kumppaneineen ja Suomen Kirjailijaliitto.

Oikaisu 23.10. klo 16.19: Uutisessa kirjoitettiin alun perin virheellisesti, että ensimmäisenä päivänä Kirjamessut verkossa -tapahtuma keräsi yli 17 000 lipun ostanutta verkkokävijää. Luku sisältää kuitenkin sekä lipun ostaneet että tapahtuman verkkosivuilla käyneet uniikit kävijät.