Kirjallisuus

Palkinnon saivat myös Reijo Heikkinen, Kristiina Koivunen, Sirkka-Liisa Ranta ja Pekka Valtonen.

Suomen tietokirjailijoiden yhdistyksen Tietokirjailijapalkinnot on myönnetty Reijo Heikkiselle, Kristiina Koivuselle, Arto Mustajoelle, Sirkka-Liisa Rannalle ja Pekka Valtoselle.

Reijo Heikkinen on kasvatustieteen professori ja tietokirjailija, joka on kirjoittanut lukuisia teoksia historiasta ja lääketieteestä. Heikkinen on paneutunut tuotannossaan muun muassa Elias Lönnrotiin ja kainuulaiseen kulttuuriperinteeseen. Hän on julkaissut yhteensä yli viisikymmentä tietokirjaa.

Valtiotieteen tohtori, freelance-toimittaja ja tietokirjailija Kristiina Koivunen on perehtynyt tuotannossaan erityisesti Kurdistanin alueeseen, jonka hän tuntee yli 20 vuoden ajalta. Koivunen on kirjoittanut myös muun muassa Suomesta värvättävistä jihadisteista.

Venäjä-tuntija, emeritusprofessori Arto Mustajoki on raskaan sarjan tiedepoliittinen vaikuttaja, keskustelija sekä hauska tieteen yleistajuistaja, yhdistys kuvailee tiedotteessa. Mustajoki työskenteli yli 30 vuotta venäjän kielen professorina Helsingin yliopistossa ja on tietokirjojen lisäksi tuottanut muun muassa televisio-ohjelmia ja oppimateriaaleja.

Kansatieteilijä, filosofian tohtori Sirkka-Liisa Rannan erikoisalaa on 1800–1900-lukujen suomalainen maalaiskulttuuri. Hän on tuonut kirjoissaan esiin niin heinänteon kulttuurihistoriaa ja maaseudun naisille kuuluneita töitä kuin teenjuonnin historiaa Suomessa.

Pekka Valtonen on filosofian tohtori, historioitsija ja antropologi, jonka tuotantoa yhdistys kiittelee temaattisesti harvinaisen laajaksi. Valtonen on kirjoittanut muun muassa Euroopan ja Latinalaisen Amerikan historiasta sekä suomalaisesta 1900-luvun aatehistoriasta.

Tietokirjailijapalkinnot jaettiin Helsingin kirjamessuilla, jotka järjestetään tänä vuonna verkossa. Palkinnot myönnetään tunnustuksena laajasta ja ansiokkaasta tietoteostuotannosta.

Kahdennenkymmenennen kerran jaettavat palkinnot ovat suuruudeltaan 8 000 euroa. Palkinnot rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.