David Foster Wallacen kulttuuristen ja kirjallisten viittausten runsaudensarvi on perusasetelmiltaan yksinkertainen, kirjoittaa Tommi Melender arvostelussaan.

Romaani

David Foster Wallace: Päättymätön riemu (Infinite Jest). Suom. Tero Valkonen. Siltala / Sanavalinta Oy.

1 061 s.

Amerikkalainen David Foster Wallace (1962–2008) epäili vahvasti, taipuuko hänen proosansa muille kielille. Hän kirjoitti italialaiselle kääntäjälleen Adelaide Cionille, ettei ole varma, kannattaako ulkomaisten kustantajien ottaa hänen teoksiaan julkaisuohjelmiinsa.

Ulkomaiset kustantajat ovat jakaneet epäilyn. Siihen nähden, kuinka maineikas romaani Wallacen vuonna 1996 ilmestynyt pääteos Päättymätön riemu on, sen käännösten määrä tuntuu mitättömältä.

Ennen Tero Valkosen suomennosta kirja oli ilmestynyt Wikipedian mukaan vain kahdeksalla vieraalla kielellä. Moni siihen verrattuna heiveröinen amerikkalainen perusromaani on levinnyt maailmalle huomattavasti laajemmin.

Suomenkielisten lukijoiden ulottuville Wallace tuli Juhani Lindholmin kääntämien esseiden ja lyhtyproosan kautta. Pitkään vaikutti siltä, että pääteosta on turha odottaa suomen kielelle. ”Mahdoton käännettävä”, sanoivat kustannusalan sisäpiiriläiset, mutta puhuivat pikemminkin taloudellisista realiteeteista kuin suomennostyöstä sinänsä.

David Foster Wallace (1962–2008) kuuluu sukupolvensa merkittävimpiin kirjailijoihin. Kuva on vuodelta 1997.­

Päättymätön riemu on tuhottoman paksu. Alkuteos sisältää merkkejä enemmän kuin englanninkielinen Raamattu. Lisäksi se on kielellisenä olentona niin villi ja oikukas, että kääntäjä joutuu laittamaan peliin kaiken taitonsa ja tarmonsa.

Suomennokselle avautui onnekkaasti sauma, kun Kari Hotakainen lähti Siltalan tueksi Tuntematon Kimi Räikkönen -kirjan muhkeilla myyntituotoilla.

Kaikesta paistaa, että Päättymättömän riemun kääntäminen on ollut Tero Valkoselle kutsumustehtävä.

Työn jälki on tarkkaa mutta rentoa. Teksti ei hölsky, vaan imee mukaansa, eivätkä englannin kielen rakenteet paista häiritsevästi virkkeiden takaa. Tällainen luontevuus ei synny sattumalta, vaan vaatii uurastusta, kuten jokainen kaunokirjallisten tekstien parissa askarrellut tietää.

Kun olin lukenut Valkosen käännöstä joitakin kymmeniä sivuja, aloin nyökytellä: kyllä, kyllä, tällaiselta Wallace suomeksi kuulostaa. Mitä pitemmälle etenin, sitä vähemmän ajattelin ­lukevani käännöstä, kunnes lopulta luin vain Wallacea.

Onnistunut suomennos ei silti tarkoita, että Wallace olisi ollut väärässä epäillessään, tavoittavatko käännökset hänen proosansa ytimiään myöten. Jotain jää väistämättä uupumaan jo kielten välisten erojen vuoksi.

Tärkeintä on, että Valkosen suomennos synnyttää samanlaista tekstin mielihyvää kuin Wallacen proosa englanniksi. Vaikka Päättymättömällä riemulla on ansaitustikin vaikean romaanin maine, se on enimmäkseen hauskaa ja paikoin hulvatonta luettavaa.

Monien ensyklopedisten romaanijärkäleiden tavoin Päättymätön riemu on perusasetelmiltaan yksinkertainen.

Tapahtumat sijoittuvat romaanin kirjoitushetkestä katsottuna lähitulevaisuuteen. Markkina­voimat ovat kolonisoineet kaiken, myös ajanlaskun, sillä yh­tiöiden sponsoroimat vuodet korvaavat vanhanaikaiset vuosiluvut. Enimmäkseen romaanissa eletään Depend-aikuisalusvaatteen vuotta, joka lienee 2011.

Yhdysvaltain johtoon on noussut showmies Johnny Gentle, jonka iskulauseena ei ole ”Amerikka suureksi” vaan ”Amerikka puhtaaksi”, mutta eiväthän jätteet tyhjyyteen katoa vaan päätyvät Suureen Kuperaan, valtaisalle kaatopaikalle Yhdysvaltain koillis­osiin.

Kun Gentle työntää Suuren ­Kuperan haisevana lahjoituksena Kanadalle, maan ranskankielisessä provinssissa Quebecissa voimistuu Pohjois-Amerikan liittovaltion ONANin vastainen ­separatistinen liikehdintä.

Romaanin kehyskertomuksen muodostaa ”Päättymätön riemu” -niminen, viihdyttävyydessään tappava elokuva, joka saa katsojansa menettämään kiinnostuksensa kaikkeen muuhun ja vajoamaan katatoniseen tilaan.

Quebeciläisterroristit aavistavat potentiaalisen joukkotuho­aseen ja jahtaavat elokuvan master­kopiota suistaakseen ­yhdysvaltalaiset huvittamaan ­itsensä hengiltä.

Elokuvasta kasvaa romaanin kokoava metafora. Ei ole sattumaa, että romaanissa eletään Depend-aikuisalusvaatteen eli vaipan vuotta ja että ”Päättymättömässä riemussa” esiintyy äidin kaltainen kaikkiin toiveisiin vastaava hahmo. Nautintoa ja mielihyvää janoavat yhdysvaltalaiset ovat Wallacen analyysissä kuin vaippapyllyisiä lapsiaikuisia, jotka huutavat äidinkorvikkeitaan.

Valtaosa romaanista kuvaa ­Bostonissa sijaitsevien Enfieldin tennisakatemian ja alkoholi- ja huumeriippuvaisten tukiasuntolan Ennetin huoneen asukkien elämää. Heissä ilmenevät amerikkalaisen unelman yöpuolen vitsaukset ahdistuksineen ja addiktioineen.

Tappavan elokuvan ohjaaja James Incandenza on tennisakatemian perustaja. Hän esiintyy enimmäkseen edesmenneenä tai haamuna, koska teki itsemurhan työntämällä päänsä mikroaaltouuniin viisi vuotta ennen Depend-aikuisalusvaatteen vuotta.

Incandenzan nuorin poika Hal opiskelee tennisakatemiassa, polttelee pilveä ja pähkäilee isäsuhdettaan. Halin tarina muistuttaa klassista kehityskertomusta, bildungsromania.

Tennisakatemian ja Ennetin huoneen ympäriltä versovat tarinalinjat kulkevat enimmäkseen erillään, mutta leikkaavat, kun tappavan elokuvan pääosan esittäjä, ylimaallisen kaunis Joelle van Dyne saapuu tukiasuntolaan.

Hän kehittää romanttisia jännitteitä asuntolan kantaväkeen kuuluvan Don Gatelyn kanssa. Gatelyn tarinassa piirtyvät perinteisen muodonmuutoskertomuksen kaavat. Hän jättää murtovarkaan ja narkomaanin elämän taakseen, ja manaa itseään uskomaan latteuksilta kalskahtaviin AA-kerhon iskulauseisiin. ”Mitä ontommalta AA-klisee kuulostaa, sen terävämmät kulmahampaat sen kätkemällä totuudella on.”

Romaanin loppujaksot ovat enimmäkseen Gatelyn tuskaista monologia. Hän on saanut pahan ampumahaavan ottaessaan ­yhteen terroristien kanssa. Lääkärit yrittävät lievittää Gatelyn tuskia kipulääkkeillä, mutta Gately taistelee vastaan, ei halua narkoottisia aineita sisäänsä.

Viimeiset sivut kuvaavat Gatelyn muodonmuutosta arvostuksellisesti. Lukijan päätettäväksi jää, liikkuuko loppunäkymä ajassa eteenpäin vai taaksepäin, kiteytyykö siinä vanhan Gatelyn häviäminen vai uuden Gatelyn kirkastuminen.

Päättymätön riemu on kulttuuristen ja kirjallisten viittausten sekä erikoissanastojen ja -puheenparsien runsaudensarvi.

Vahvimpana varjotekstinä piirtyy Shakespearen näytelmä Hamlet, jonka hautakohtauksesta tulee myös romaanin alkukielinen nimi (”Alas, poor Yorick! I knew him, Horatio; a fellow of infinite jest, of most excellent fancy”). Incandenzan perheen sisäiset suhteet peilaavat Hamletin perheen vastaavia. Välillä Wallace huvitteleekin viittauksilla: elokuvaohjaaja James Incandenzan tuotantoyhtiö on nimeltään Poor Yorick Entertainment.

Tekstuaalisten labyrinttien keskellä lukijapoloa saattaa uhata ähky. Valtaisan henkilögalle­rian hahmottaminen vaatii tarkkaavaisuutta, eikä rihmasto­maisesti risteilevien juonien ja alajuonien keskellä suunnistaminen luonnistu eksymättä edes hoksaavimmilta lukijoilta.

Eksyminen ei haittaa, sillä Päättymättömään riemuun tarttuessa kannattaa heti kärkeen ­hylätä ajatus romaanin täydellisestä haltuunotosta. Palasia on yksinkertaisesti liikaa, eivätkä ne millään mene tasan. Romaanin yksittäiset tekstijaksot ovat parhaimmillaan palkitsevaa luettavaa sellaisenaan.

Perinteisen realismin konventioista irtisanoutuva Päättymätön riemu tarjoaa tutun ja turvallisen lukuelämyksen sijasta erään­laisen vastaelämyksen. Se ei silitä lukijaa rauhoittavasti myötä­karvaan, vaan tökkii välillä kylkeen ja paijaa toisinaan hellästi.

Onko Päättymätön riemu mestariteos, kuriositeetti vai hypetys?

Tämä kysymys ei ole olennainen. Tekee mieli soveltaa Wallacen lempifilosofin Wittgensteinin ajatusta, jonka mukaan merkitys syntyy tavasta käyttää.

Jos lähestyy Päättymätöntä riemua kuin valtavirtaromaania, jossa on selkeä rakenne, soljuva juoni ja päähenkilöllä jokin freudilainen trauma, lukeminen on yhtä toivotonta kuin yrittäisi syödä keittoa haarukalla. On parempi käyttää romaania kirjallisen mielikuvituksen laajentamiseen, proosan ihmeistä yllättymiseen.

Kirjoittaja on kirjailija, esseisti ja toimittaja.