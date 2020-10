Itärannan kolmas romaani on sekoitus haikeutta ja ihmeen tuntua.

Romaani

Emmi Itäranta: Kuunpäivän kirjeet.

Teos. 382 s.

Tampereella syntynyt Emmi Itäranta on ulkomaillakin menestynyt kirjailija. Häneltä ilmestyy uusia teoksia verkkaiseen tahtiin, ja niistä jokainen sijoittuu erilaisiin kulisseihin.

Esikoisromaani Teemestarin kirja (2012) on herkkävireinen lähitulevaisuusdystopia. Vuonna 2015 julkaistu Kudottujen kujien kaupunki on puolestaan kertomus myyttisestä saarivaltiosta. Kuunpäivän kirjeet -teoksessa kirjailija kuljettaa lukijan avaruuden äärettömyyden keskelle.

Tästä huolimatta romaanin teemat ovat vahvasti kiinni nykypäivän uhkakuvissa. Esillä ovat niin ilmastonmuutoksen, merten saastumisen kuin eläinlajien sukupuutonkin seuraukset.

Kuunpäivän kirjeet kertoo tulevaisuudesta, jossa ihminen on asettunut asumaan Kuuhun, Marsiin ja kauemmaksikin. Lisäksi Maata ja Marsia kiertää useita keinotekoisia sylinterimaailmoja.

Yksi keskeinen syy siirtokuntien kukoistukseen on maapallon alamäki. Ihmiskunta on omilla toimillaan ja välinpitämättömyydellään ajanut kotiplaneettansa niin surkeaan tilaan, että elämän mahdollisuudet ovat käyneet vähiin. Niinpä uutta alkua etsivät epätoivoiset pakolaisvirrat suuntaavat kohti avaruutta.

Maapallon ainoa toimiva teollisuudenala ovat huvipuistot, jotka esittelevät avaruussiirtokunnista saapuville rikkaille turisteille planeetan entisiä elintapoja. On Talvimaa, Valliriuttamaa ja lukuisia Lontoo­lomasaarekkeita: viktoriaaninen Lontoo, ostoskeskus-Lontoo, museo-Lontoo, rock-Lontoo ja niin edelleen.

Matkaesitteet hehkuttavat Lontoita kokonaisvaltaisena kokemuksena, jonka aikana voi tutustua metrotunneleihin pienoissukellusveneessä, nauttia iltapäiväteen velhomaailmasaarella ja viettää iltaa Shakespearen seurassa.

Romaanin tapahtumia seurataan Maassa syntyneen Lumi Salon silmin. Teos koostuu pääasiassa Lumin muistikirjamerkinnöistä, joissa hän purkaa ajatuksiaan, tunteitaan ja kokemuksiaan Sol Uriarte -puolisonsa luettavaksi – sekä tietenkin myös itseään varten.

Paperille kirjoitettujen sanojen kautta Lumi haluaa näyttää puolisolleen näkemänsä ja samalla tuoda tämän luokseen.

Esiin kumpuaa haikeus taakse jääneestä kodista sekä kaipaus toisaalla kulkevan läheisen luo. Fyysisestä kohtaamisesta on jo aikaa, eikä lohduksi riitä yhteisissä kuvitelmissa luodun Kuunpäivän talon tutut huoneet.

Etnobotanistina työskentelevä Sol on ollut mukana useissa tutkimusprojekteissa, joissa on pyritty keksimään keinoja maapallon tilan parantamiseen bioteknologian avulla. Sen jälkeen kun Sol esitti haastattelussa oudon lausahduksen ”Maa herää ja kivet puhuvat, ja pimeä väistyy vetten päältä”, hän on hävinnyt teille tietymättömille.

Nyt ympäri aurinkokuntaa matkaava Lumi etsii tietoa Solin olinpaikasta tutkimalla tämän kryptisiä viestejä sekä omia muistojaan.

Menneisyyden asettuessa uuteen valoon pienetkin asiat saavat tuoreita merkityksiä. Pala palalta muistoista muodostuu tarina, jonka sisältö on jotain aivan muuta kuin Lumi on aiemmin kuvitellut.

Kuunpäivän kirjeiden tarina kasvaa tunteiden, vihjeiden, menneen ja toden auetessa kuin ruusukvitteni­pen­saan kukat. Juoni soljuu vetävästi eteenpäin, ja kertomuksen arvoitukset pitävät otteessaan.

Mitä salaisuuksia Sol kätkee sisimpäänsä ja mitä hän ylipäätään ajaa takaa? Mikä sai pariskunnan jättämään taakseen Fuxin vehreän sylinterimaailman? Ja miten tähän kaikkeen kytkeytyy Vivian, joka opetti Lumille parantajan ammatin?

Itäranta yhdistelee romaanissa onnistuneesti tieteiskirjallisuuden ja vanhojen mytologioiden aineksia. Erilaisten todellisuuskäsitysten välinen piirileikki heijastuu vahvasti päähenkilöparin suhteeseen, joka vaikuttaa hetkittäin yhtä epätodennäköiseltä kuin päivänsäteen ja menninkäisen mahdoton rakkaus Reino Helismaan klassikkolaulussa.

Sol on tiukasti tieteelliseen maailmankuvaan luottava tutkija.

Lumin parantajan ammatti pohjaa kuitenkin muinaisten kulttuurien uskomuksiin sieluista ja henkimaailmoista. Hän kulkee samanistisissa istunnoissa sielueläimensä kanssa tuonpuoleisissa, unenomaisissa todellisuuksissa.

Keskeisessä roolissa romaanissa on myös sumerialaisissa mytologioissa esiintyvä rakkauden, hedelmällisyyden ja sodan jumalatar Inanna. Eikä sovi unohtaa kasveja, pölyttäjiä, kissoja tai Ziggy Stardustia, joita ilman ihmiselämä olisi avaruuden pimeydessä merkityksetöntä.

Yhtenä aspektina romaanissa korostuu, että elämä on tie täynnä valintoja, joilla kaikilla on omat seurauksensa. Muistoihin takertuminen ja vanhojen asioiden loputon vatvominen ei kuitenkaan muuta mitään.

Lohtu ja tulevaisuus löytyvät vain astumalla rohkeasti eteenpäin.

Itärannan kieli on kaunista ja kuvamaalailu lähes runollista.

Taitavan kirjailijan tekstin vietäväksi onkin ilo heittäytyä. Teoksen monimuotoisuutta kasvattavat lukujen väleihin ripotellut, maailmankuvaa syventävät tietoiskut. Ne voivat olla muodoltaan uutiskirjeitä, tietokirjaotteita, tiedotteita tai jopa reseptejä.

”Paksun metalliseinän takana ajatukset vaeltavat ja pimeys sataa kaikkiin suuntiin, yksi etäisyys lyhenee ja toiset kasvavat.”