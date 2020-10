Omakohtainen kasvukertomus on kerronnallisesti etäännytetty ja kiinnostava.

Romaani

Rakel Liehu: Valaanluiset koskettimet. WSOY. 298 s. Saatavana myös äänikirjana.

Rakel Liehu (s. 1939) on kirjoittanut toistakymmentä runokokoelmaa, mutta parhaiten hänet tunnetaan taiteilijaromaanista Helene (2003), joka myötäilee Helene Schjerfbeckin elämää.

Valaanluiset koskettimet katsoo menneeseen. Ennakkotietojen mukaan kyse on omakohtaisesta romaanista – lapsuudesta ja taiteilijaksi kasvamisesta.

On opettajatar Hanna, pappi Herman ja syrjäinen pappila. Pariskunnan rakkaustarina on jylhä ja elämä traagista. Sitten on papin tytär, jonka kasvukertomuksesta on kyse. Kotona on ­piano, äidin piano.

Eletään sota-aikaa: pommituksia, sotalapsia, suruviestejä, evakkoja ja monia muita asioita, joita lapsi ihmettelee. 14-vuotias Aili kuolee aborttiin, ”on tehty hyvin paha teko”. Lapsuuden paratiisiin luikertelee käärme toisensa jälkeen.

Kauheinta on pienen sisaren kuolema: ”Tyttö katsoo vanhempiaan, posliininkalpeiksi muuttuneita, ja ymmärtää hurjistuneena, että kaikkivoipa isäkään ei voi enää auttaa.”

Tähän saakka olisi kyse tuiki tavallisista muistelmista. Mutta kerrontaratkaisu on outo ja hauska.

Papin perheestä nimittäin kertoo ”lumen maahan joutunut ­pianoparka”. Sitä perustellaan näin: ”Kun ihmiset soittavat minulla, voin lukea tarkasti heidän ajatuksiaan ja menneisyyttään. Erityisesti heidän traumojaan.”

Pianossa soivat kaikki tunteet: ilo, suru, pilkka, viha.

Mieleen tulee oitis Pentti Haanpään oivallinen sota­romaani Yhdeksän miehen saappaat (1945). Sotilas toisensa jälkeen kulkee samoissa saappaissa, jotka ikään kuin ovat todistamassa taas yhtä tarinaa. Liehun romaanissa kertojana on nyt piano, valaanluiset koskettimet.

Mutta Liehu kehittelee kerrontaratkaisua vielä pitemmälle. ­Piano ei juttele itsekseen, vaan kertoilee tarinoitaan veljelleen, joka on joutunut piiritettyyn Leningradiin. He päivittävät sota­tilannetta ja muistelevat menneitä omistajiaan.

Kummankin on rakentanut Ivan Fjodorovitš vuonna 1825. Yli sataan elinvuoteen mahtuu monta omistajaa ja monta tarinaa – hunajaisempia ja pippurisempia kuin Hannan ja Hermannin pohjoinen tarina.

Valaanluisilla koskettimilla ovat soittaneet ainakin pianovirtuoosi kreivitär Mary Weissenberg, jazziin hullaantunut Adelheid ja Friedrich Touissant, leskiäidin ainoa poika, joka ei oppinut koskaan soittamaan.

Kostoksi ylivarjeltu poika potkaisi ilkeän naarmun arvonsa tuntevan pianon kylkeen. Sitten tuli Hilde, joka pelasti hänet elämälle.

Papin tyttären kasvutarina ikään kuin rikotaan pianon ­aikaisempien omistajien mini­elämäkerroilla.

Syvyyttä etsitään musiikista: Chopinia, Ravelia, Bartókia, Schumannia… Tasoja tavoitellaan myös kuvataiteista. Lapsuutta verrataan Kazimir Malevitšin mustaan neliöön valkoisella pohjalla: ”Neliötä katsoessa ymmärtää näkevänsä syvälle näkemättä mitään.”

Lapsuudesta on myös vaikea kirjoittaa, sillä miten minusta tuli minä on niin moneen kertaan kirjoitettu. Valaanluisissa koskettimissa loruileva kerronta etäännyttää omakohtaisuutta ja lisää yleistä kiinnostavuutta.

Tällainen tausta on kirjailijalla, joka alkoi kirjoittaa runoja jo 11-vuotiaana.