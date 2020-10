Tua Harnon kylmän sodan Helsinkiin sijoittuvassa romaanissa mikrofoneja on kaikkialla paitsi saunassa

Harno kuvaa idänkaupan vaaroja ja vakoilijan väliintuloa.

Romaanit

Tua Harno: Kylmän sodan tytär. Otava. 380 s.

Kylmän sodan aikaan Helsingissä kävi melkoinen joukko vakoilijoita. Meiltä suomalaisilta asia tahdottiin tietysti pitää visusti salassa. Tua Harno tarttuu aiheeseen kolmannessa romaanissaan Kylmän sodan tytär. Aihe on mitä kiinnostavin, ja henkilösuhteet Harno kuvaa hienosti. Vain kielellinen toteutus jonkin verran pettää.

1980-luvulla käydään yhä ahkerasti idänkauppaa. CIA lähettää miehensä tutkimaan asiaa, ennen kaikkea estämään Yhdysvaltain kieltämä edistyneen teknologian myynti.

Suomalaisen huippufirman suunnitelmana taas on toimittaa Neuvostoliittoon puhelinkeskusjärjestelmä ja sen mukana vielä satelliittipaikannusjärjestelmä. Moiset vekottimet muuttaisivat koko kylmän sodan suunnan.

CIA:n agentti Edwardilla on siis syytä kerrakseen soluttautua suomalaiseen elämään, hankkia kontakteja ja kaupan päälle vielä perhekin.

Kaikki liittyy kaikkeen. Huippufirman johtaja tunnustaa väriä Yhdysvaltojen suuntaan. Mojovat kaupat itään maistuvat hänellekin. Alainen Jarmo taiteilee agenttituttunsa ja pomonsa välimaastossa. Jokainen henkilö on arvoitus. Edward taas huiputtaa itselleen vaimon, jonka isä on johtava kommunisti ja alkoholisti. Vaimo saa aivovamman, jonka aiheuttajasta ei ole tietoa.

Vuosikymmeniä myöhemmin pariskunnan tytär Mari yrittää ottaa selvää, mikä hänen kadonnut isänsä oikein oli miehiään. Samalla myös hän joutuu selvittämään, kuka kuoli oikeasti, kuka harhautuksen vuoksi, piilikö joukossa myyriä ja mitä Supo nykyään paljastaa.

Leski ja yksinhuoltaja ajautuu jopa suhteeseen isänsä ikäisen Jaakon kanssa. Tämä taas pyöri kuvioissa jo idänkaupan kuumina aikoina.

Harnon romaania mainostetaan myös trillerinä. Se keskittyy kuitenkin enemmän henkilöiden välisiin jännitteisiin, kulissien takaisiin minuuksiin, ja siinä se on vahvimmillaan.

Harno kuvaa terävästi ennen kaikkea kaikki hapuilevat keskustelut ja vastapuolen reaktioiden tarkkailun, kuten silloin, kun Jarmo paljastaa kesämökillä Edwardille, että itään saattaa olla menossa todella kovaa suomalaista teknologiaa. Juuri sitä, mitä torjumaan tämä on lähetetty.

Keskeinen kysymys on, mitä vakooja tekee itselleen ja muille ihmisille, hän kun hankkii rakastajattarenkin firman miehen vaimosta. Missä määrin peiteroolin takaa löytyy enää oikea ihminen?

Kysymys koskee myös romaanin suomalaisia henkilöitä.

Eläviä kuvauksia saadaan myös siitä, miltä Suomi näyttää ulkoa päin. Agenttia ohjastetaan opettamalla suomalaiset tavat. Kuten että talvella saunan jälkeen kieritään hangessa. Silloin jenkkipojan ei tarvitse näytellä arkuutta.

Liikutaan tietysti ympäristössä, jossa seinilläkin on korvat. Yksi katvealue on. Firman pomo on kokeillut, että saunassa voi suunsa puhua puhtaaksi ilman seuraamuksia

Edward on hakeutunut agentiksi, koska ei voi sietää totalitaarisia järjestelmiä. Esiin piirtyy sekin paradoksi, että hän joutuu itsekin tottelemaan valtiotaan ja esittämään jotain muuta kuin itseään.

Mukana on reilu anakronismikin, ymmärrettävä toki: Edward pohtii 1980-luvun lopulla, miten matkapuhelin olisi laite, josta voisi seurata ihmisiä jatkuvasti. Siinäpä vasta on stasi-henkinen haave. ”Ehkä Suomi oli juuri se idän ja lännen risteymä, joka onnistuisi myymään tuon kapistuksen vapautena.”

Kyllä, Edward Snowdeninkin nimi mainitaan.

Harmi vain, että kuvattujen piirien virallinen julkisivu on päässyt pesiytymään myös romaanin kerrontaan ja lauseisiin. Ne eivät aina oikein suju vaan kuvastavat tunnelman jähmeyttä silloinkin, kun tapahtumat rientävät eteenpäin.

”Hän siirsi käyntiä Ahmaloilla aina vain eteenpäin, ajatellen ettei käynnistäisi epävarmaa lähentymistä, jos tilanne oli herkkä muutenkin.”

Toisaalta pikkuvirheet ja liika substantiivien käyttö eivät välttämättä romaanin varsinaista arvoa paljon vähennä, hidastavatpa vain lukemista syyttä suotta.