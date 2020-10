HS Kirjasto

Toimittaja ja tietokirjailija Mari Manninen päivittää tietomme vaurastuvasta mahtimaasta.

Kirjassaan Kiinalainen juttu (Atena) toimittaja ja tietokirjailija Mari Manninen lupaa kumota peräti 33 Kiinaa koskevaa myyttiä ja yleistä uskomusta, jotka elävät suomalaisten mielissä.

Hän ”oikoo itsepintaisia ja laajalle levinneitä harhaluuloja muun muassa kiinalaisten pituudesta (kaikki eivät suinkaan ole lyhyitä), Pekingin ilmansaasteista (kaukana maailman pahimmista häkäpöntöistä) ja Kiinan historiasta (ei ihan 5000 vuotta vanhaa, vaikka kiinalaiset mielellään vetävätkin yhtenäisen jatkumon pronssikaudelta tähän päivään)”, kuten Matti Koskinen luonnehtii kirjan arviossa (HS 7.10. 2018).

Moni ensi kertaa Kiinassa käyvä turisti vaikkapa havaitsee kadulle syljeskelyn sekä kaupunkien ja maaseudun hurjat tuloerot, ja Manninen taustoittaa tällaisiakin ilmiöitä.

”Samalla kirja toimii kenelle tahansa oivallisena johdatuksena tämän päivän kiinalaiseen yhteiskuntaan, joka ei johtavan puolueen nimestä huolimatta ole kovinkaan kommunistinen, eikä esimerkiksi erityisen köyhä saati rikas”, Koskinen kirjoittaa. ”Todellisuudessa Kiina on täynnä ristiriitoja ja jatkuvan muutoksen kourissa.”

Purkaessaan myyttejä Kiinalainen juttu onnistuu Koskisen mukaan enimmäkseen välttämään luomasta uusia. Manninen tiedostaa kertovansa paikoin melkoisia yleistyksiä miljardin asukkaan maasta ja tekee sen myös selväksi lukijalle.

Kirjassa Manninen toteaa, että meidän suomalaisten on ”hyvä päivittää tietomme vaurastuvasta, maailmaa valloittavasta” Kiinasta.

Koskisen mukaan tähän missioon on helppo yhtyä: ”Kiina on yhä vahvemmin läsnä maailmalla ja sen kasvava talous luo Euroopassa suuria odotuksia, toiveita investoinneista ja yhteistyöstä. On hyvä ymmärtää, millaisen maan kanssa olemme tekemisissä.”

Aiemmasta kirjastaan Yhden lapsen kansa: Kiinan salavauvat, pikkukeisarit ja hylätyt tyttäret Mari Manninen palkittiin Tieto-Finlandialla vuonna 2016.