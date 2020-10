Bodom After Midnight keskittyi keikallaan edeltäjänsä klassikoihin eikä raottanut tulevaa yhtään.

Bodom After Midnight Tavastia-klubilla 24. lokakuuta

On pieni ihme, jos maailmasta ei jo aiemmin löytynyt Children of Bodomin tuotantoon keskittyvää cover-yhtyettä nimeltä Bodom After Midnight. Nimi on niin osuva, että bändi olisi pitänyt perustaa pelkästään sen takia.

No, nyt sellainen on. Tavallaan.

Suomalaisen metallin raskain tykki Children of Bodom jätti hyvästit esiintymislavoille kymmenen kuukautta sitten, mutta laulaja-kitaristi ja lauluntekijä Alexi Laiho ei aikaillut seuraavaa siirtoaan. Uusi yhtye Bodom After Midnight soitti uransa ensimmäisen keikan Seinäjoella perjantaina, ja Helsingin Tavastia oli vuorossa lauantaina. Ilman koronavirusepidemiaa debyytti olisi nähty jo paljon aiemmin.

Bodom on siirtynyt keskiyön jälkeiseen aikaan, eli toisin sanoen jatkoille.

Children of Bodomin fanit voivat huoahtaa helpotuksesta, sillä yhtyeen perintö jatkaa elämäänsä. Itse asiassa nyt on tarjolla erinomainen tilaisuus kuulla Bodomin kaikkein tunnetuimmista iskubiiseistä koostettu setti, sillä Bodom After Midnight keskittyi yhtä poikkeusta lukuun ottamatta vuosien 1997–2005 tuotantoon. Tiettävästi uusi yhtye työstää jo ensimmäistä levyään, mutta tulevaa ei raotettu illan aikana yhtään.

Vanha brändi on toistaiseksi tärkeämpi kuin uusi bändi. Nyt pelastetaan tuotemerkkiä nimeltä Bodom ja tehdään selväksi, että klassiset kappaleet taittuvat myös nykyiseltä kokoonpanolta.

Alexi Laiho itse uhkui näyttämisenhalua, soitti kitarasoolonsa keskittyneesti ja raakkui vokaalinsa raivokkaasti. Ensisijaisena tulitukena hänellä on tukholmalaiskitaristi Daniel Freyberg, joka ehti hioa kuvionsa kuntoon jo Children of Bodomin viimeiseksi jääneessä kokoonpanossa.

Basisti Mitja ”Middy” Toivonen takoi bassoaan ronskilla kädellä ja piti itsensä jatkuvassa liikkeessä, kuten glam-bändi Santa Cruzin entiseltä jäseneltä saattoi odottaa. Kosketinsoittaja Vili Itäpelto värvättiin keikoille viime hetkellä, mutta vuoropuhelu Laihon kitarasoolojen kanssa taittui jo nyt. Soolojen välissä soittajan kasvoille nousi typertynyt hymy, aivan kuin hän ei olisi vielä täysin sisäistänyt, minkä bändin kanssa hänet oli lavalle heitetty.

Kovimmat odotukset kohdistuivat rumpusetin taakse, sillä Jaska Raatikaisen teknisesti tarkka ja fyysisesti armoton soitto oli aina Children of Bodomin selkäranka. Haaste on aivan posketon, joten Laihon on täytynyt perata huolella läpi kaikki mahdolliset vaihtoehdot.

Valinta kohdistui Waltteri Väyryseen, jonka taidot ovat huomioineet myös muut. Bodom After Midnight joutuu jakamaan rumpalinsa englantilaisen Paradise Lostin kanssa, mistä voi vielä seurata ongelmia kiertueaikataulujen yhteensovittamisen kanssa.

Se on hinta, jonka parhaasta mahdollisesta vaihtoehdosta joutuu maksamaan: Väyrynen osoitti, että Bodomin kappaleiden runsaat yksityiskohdat, nopeat rumpufillit ja peräänantamattomat tuplabassarit luonnistuvat myös häneltä.

Uusi kokoonpano on muodollisesti pätevä, mutta siitä puuttuu kollektiivinen hulluus, johon nuori, nälkäinen ja satojen keikkojen koulima Children of Bodom itsensä ajoi vuosituhannen alun keikoillaan. Sitä ei yksinkertaisesti voi saavuttaa treenikämpällä hinkkaamalla, vaan se vaatii vuosia tien päällä. Viikonlopun keikat olivat Bodom After Midnightille vasta ensimmäinen askel.

Suurempi kysymys on se, saako nuorennusleikkauksen läpikäynyt yhtye Alexi Laihon luomiskyvyn uuteen nousuun. Illan setti muistutti huolestuttavasti, kuinka Bodomin kaikkein kultaisimmasta kaudesta on ehtinyt vierähtää jo 15–20 vuotta.

Tarjolla olisi myös tilaisuus kokeilla jotain uudenlaista, mutta Tavastialla nähdyn perusteella Laiho ei vaikuta valmiilta luopumaan melodisesta mutta ankarasta metallikonseptistaan.

Bodom After Midnight soittaa Tavastia-klubilla (Urho Kekkosen katu 4–6) sunnuntaina 25. lokakuuta klo 19. Liput 45–47 euroa.

Bodom After Midnightin soittamat kappaleet Tavastialla

1. Needled 24/7 (Hate Crew Deathroll, 2003)

2. Silent Night, Bodom Night (Hatebreeder, 1999)

3. Bodom After Midnight (Follow the Reaper, 2000)

4. Sixpounder (Hate Crew Deathroll, 2003)

5. Platitudes and Barren Words (Hexed, 2019)

6. Living Dead Beat (Are You Dead Yet?, 2005)

7. Knuckleduster (Trashed, Lost & Strungout, 2004)

8. Angels Don't Kill (Hate Crew Deathroll, 2003)

9. Hate Me! (Follow the Reaper, 2000)

10. Deadnight Warrior (Something Wild, 1997)

11. Hatebreeder (Hatebreeder, 1999)

12. Everytime I Die (Follow the Reaper, 2000)

13. Warheart (Hatebreeder, 1999)

14. Downfall (Hatebreeder, 1999)

15. Hate Crew Deathroll (Hate Crew Deathroll, 2003)

16. Are You Dead Yet? (Are You Dead Yet?, 2005)

17. In Your Face (Are You Dead Yet?, 2005)

