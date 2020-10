Elokuvamedioiden mukaan tuotantoyhtiö MGM on pyytänyt Bond-elokuvan esitysoikeuksista satoja miljoonia dollareita. Bond-elokuvan päätyminen suoratoistopalvelulle olisi iso käänne elokuvabisneksessä.

Daniel Craig näyttelee James Bondia No Time to Die -elokuvassa.­

Huhumylly uuden James Bond -elokuvan ympärillä käy kiivaana.

No Time to Die -nimisen elokuvan oli tarkoitus olla viime kevään suurimpia elokuvatapauksia, mutta koronaviruspandemia puhkesi muutamaa viikkoa ennen elokuvan suunniteltua ensi-iltaa.

Sen jälkeen ensi-ilta siirrettiin marraskuulle 2020, mutta tilanne ei ole hellittänyt edelleenkään, ja niinpä lokakuun alussa elokuvan ensi-illan uudeksi ajankohdaksi ilmoitettiin huhtikuu 2021. Tämänhetkinen tartuntatautitilanne on herättänyt epäilyjä siitä, toteutuuko elokuvan ensi-ilta edes tuolloin.

Ei ole siis ihme, että viime aikoina elokuvamaailmassa on alkanut liikkua huhuja siitä, että No Time to Die ei saisikaan ensi-iltaansa elokuvateattereissa vaan suoratoistopalvelussa.

Uutistoimisto Bloomberg uutisoi lauantaina, että elokuvan tuotantoyhtiö MGM on käynyt neuvotteluja Applen ja Netflixin kanssa siitä, että uusin Bond-elokuva saisi ensi-iltansa jommankumman yrityksen suoratoistopalvelussa.

Bloombergin tietojen mukaan MGM voisi saada Bond-elokuvan esitysoikeuksista satoja miljoonia dollareita, mutta toistaiseksi se haluaa pitäytyä edelleen suunnitellussa elokuvateatterijulkaisussa. Apple ja Netflix eivät kommentoineet uutistoimistolle sen tietoja. MGM:n edustaja sanoi, että elokuva ”ei ole myynnissä” ja että tämänhetkinen suunnitelma on julkaista uusin Bond-elokuva huhtikuussa 2021.

Bloombergin uutisen jälkeen aiheesta ovat kirjoittaneet muun muassa elokuvasivustot Variety ja Deadline. Niiden tietojen mukaan vaikuttaa toistaiseksi hyvin epätodennäköiseltä, että Bond-elokuva päätyisi suoratoistopalveluihin.

No Time to Dien ensi-illan siirtyminen suoratoistopalveluun olisi iso käänne elokuva-alalla. Hollywood-elokuvien ensi-illat ovat tällä hetkellä jäissä, koska koronavirustilanne on esimerkiksi Yhdysvalloissa ja suuressa osassa Eurooppaa erittäin kriittinen. Ihmiset eivät pääse monissa maissa elokuvateattereihin, joten uusia elokuvia ei kannata tuota teattereihin.

Ainut koronaviruspandemian puhkeamisen jälkeen elokuvateattereissa ensi-iltaan tullut jättibudjetin elokuva on Christopher Nolanin ohjaama Tenet. Sen jälkeen muita suurien amerikkalaisten tuotantojen osalta on ollut hiljaista.

Yksi merkittävä käänne nähtiin jo kesällä, kun Disney ilmoitti, että yhdeksi vuoden isoimmaksi menestykseksi kaavailtu Mulan-elokuva ei saakaan ensi-iltaan elokuvateattereissa. Sen sijaan se julkaistiin suoraan Disneyn suoratoistopalvelussa.

Muitakin Hollywood-elokuvia on myyty suoratoistopalveluille: Paramount on myynyt Eddie Murphyn tähdittämän Coming 2 America -elokuvan esitysoikeudet Amazon Primelle ja Sony puolestaan Tom Hanksin tähdittämän Greyhoundin Applelle.

Suurin osa isoimmista elokuvista odottaa edelleen ensi-iltaansa, ja monien leffojen ensi-iltoja on lykätty useaan otteeseen.

Asiantuntijat eivät toistaiseksi usko, että Bond-elokuvan esitysoikeudet myydään suoratoistopalvelulle, vaikka Variety kertoo MGM:lle koituneen lykkäyksistä arviolta jo 30–50 miljoonan dollarin kulut (25–42 miljoonaa euroa).

No Time to Die on todennäköisesti viimeinen Daniel Craigin tähdittämä Bond-elokuva, jolla on suuret menestyspaineet. Sen tuotantobudjetti oli arviolta 250 miljoonaa dollaria (210 miljoonaa euroa). Varietyn ja Deadlinen tietojen mukaan MGM olisi pyytänyt suoratoistopalveluilta 600 miljoonaa dollaria (505 miljoonaa euroa) vuoden mittaisista esitysoikeuksista, mutta nämä olisivat olleet valmiita maksamaan korkeintaan puolet.

Bond-elokuvan esitysoikeuksien myyntiin liittyisi myös monia epäselvyyksiä. Universal Pictures omistaa elokuvan kansainväliset levitysoikeudet, mikä vaikeuttaisi sopimuksen tekemistä suoratoistopalvelun kanssa. Oma osuutensa on se, että elokuvaan liittyen on tehtyjä isoja markkinointisopimuksia Land Roverin, Omega-kellomerkin ja Heinekenin kaltaisten suuryhtiöiden kanssa.

Näihin sopimuksiin on liittynyt elokuvateatterilevityksen tuoma jättinäkyvyys, jollaista ei pystyttäisi saavuttamaan, jos Bond-elokuva päätyisikin suoratoistopalveluille.

Toistaiseksi näyttää siis siltä, että Bond-elokuvan kaltaisessa jättituotannossa uskotaan edelleen siihen, että elokuva saa ensi-iltansa ensi vuoden aikana ja tuottaa silloin suuret voitot. Tilanne käy kuitenkin tukalammaksi, mitä pidempään koronavirustilanne jatkuu nykyisen kaltaisena.