”Enkö muista lapsuudestani mitään onnellista?”

Tuo oli kysymys, joka Ruusu ja Seidi Haarlalle nousi mieleen heidän vuonna 2014 tekemänsä Traumaruumis-esityksen jälkeen.

Traumaruumis oli monologi, alaotsikoltaan Erään 30-vuotiaan ruumiin elämäkerta, ja sen esitti Seidi Haarla. Käsikirjoituksen Ruusu ja Seidi Haarla tekivät yhdessä, ohjaus ja dramatisointi oli Ruusu Haarlan.

Nyt Komin aulanäyttämölle on valmistumassa siskosten yhdessä kirjoittama jatko-osa Traumaruumiille, nimeltään Uusi lapsuus. Tällä kertaa sekä Ruusu että Seidi Haarla myös näyttelevät teoksessa. Ensi-ilta on tiistaina27. lokakuuta.

Myös Uusi lapsuus on autofiktiivinen teos, jonka lähtökohtana ja materiaalina ovat tekijöiden omat traumaattiset lapsuuskokemukset.

Esityksen nimi syntyi Seidin Ruusulle antamasta joululahjasta.

”Sain kirjeen, jonka nimi oli Uusi lapsuus. Seidi oli kuvitellut meille uuden lapsuuden ja kirjoittanut sen minulle. Se oli tosi liikuttava ajatus. Siitä syntyi idea vastaavasta konseptista esitykselle.”

Uuden lapsuuden kuvitteleminen itselleen on pikemminkin esityksen suunta kuin lopputulos, Ruusu Haarla sanoo.

”Lähdimme kysymään itseltämme, mitä olemme menettäneet ja mitä kaipaamme. Sehän nostaa tosi kipeitä asioita pintaan, kun lähtee sellaista miettimään.”

Traumaruumiin arvostelussa kerrottiin esityksen perusasetuksista: ”Seidi Haarla asettaa mustan peruukin päähänsä ja esittäytyy isänään, -- joka on omasta mielestään täynnä paskaa. Vähän myöhemmin Seidi laittaa blondiperuukin päähänsä, mutristaa huuliaan ja katsoo eteerisesti kameraan. Hän esittää kuvataiteilijaäitiään.”

Taiteilijaisän ja -äidin lisäksi Seidi Haarla näytteli esityksessä montaa versiota itsestään. ”Seidi muistaa kirveen, riidat, veren, huudon ja sylinkaipuun, eron, äidin ikuisen tavoittamattomuuden”, arvostelu jatkuu.

Ja: ”Traumaruumis on puhdas perhetragedia, joka toteutuu Seidi Haarlan ruumiissa.”

Traumaruumis oli kapinaa, oman itsen löytämistä ja puolustamista, siinä oli paljon vihaa. Viha auttoi rikkomaan rakenteita, jotka tuntuivat valheellisilta ja alistavilta, Haarlat sanovat.

Uusi lapsuus syntyi hieman eri tarpeesta.

”Kun aloimme kyseenalaistaa ja purkaa lapsuuttamme, tosi paljon kaunista tahriintui. Se oli iso suru, että menetti sen viattomuuden. Uuden lapsuuden kantava teema tuntuu olevan sen ­viattomuuden etsiminen”, Ruusu Haarla sanoo.

Mukaan tuli myös ajatus siitä, voisiko tarinaa muuttaa. Tai löytää siitä uusia asioita?

Käsittelemällä omaa lapsuuttaan kriittisesti Haarlat kokevat kulkeneensa varsin voimakkaaseen vastavirtaan. Lapsuudenhan kuuluisi olla kullanhohtoista! Onnellinen aika!

”Tosi usein, jos aloittaa keskustelun negatiivisista lapsuusmuistoista, niin joku kiirehtii sanomaan, että kyllä se varmaan sua rakastaa”, Ruusu Haarla sanoo.

”Että on siellä varmaan hyvääkin”, Seidi Haarla lisää.

Ikäville lapsuusmuistoille on vaikea ottaa tilaa.

”Se tuo mukanaan niin monia lohduttomia ajatuksia, itsesyytöksiä, painetta, joita ihmisten on omista syistään vaikea käsitellä”, Ruusu Haarla sanoo.

Haarlojen esityksillä onkin paljon annettavaa muille, Ruusu Haarla uskoo. Esityksen tekeminen on ollut sisaruksille terapeuttista – mutta loppujen lopuksi taideteos on aina lahja katsojalle. ” Se on pelastus itselle, että siitä mikä on ollut omaa elämää tuhoavaa, voi tulla arvokasta ja hyvää.”

”Mehän ollaan siitä ehkä vähän erikoisia tyyppejä, että olemme käyttäneet elämämme tällaiseen itsereflektioon ja myös terapiassa käymiseen – olosuhteiden pakosta, se ei todellakaan ole ollut mikään trendikäs valinta – ja meillä on aiheesta tässä kohtaa jo paljon valoisaakin sanottavaa.”

Uudessa lapsuudessa päästään vielä entistä paremmin sisälle lapsen maailmaan, sen herkkyyteen ja kehollisuuteen, Haarlat sanovat. Sillä on merkitystä yksilöä laajemmassa mittakaavassa, sekä perheen, yhteiskunnan että kulttuurin tasolla.

”Ei tämä ole pelkästään sitä, että katsokaa, miten kamalaa voi olla, menkää kotiin ja itkekää tekin.”

Haarlat toki kannustavat itkemään, jos siltä tuntuu – ja muistuttavat myös siitä, että ihmisellä on kaikki oikeus olla katkera tai vihainen tai haluton käsittelemään omaa lapsuuttaan.

”Mutta toki jos satut olemaan vanhempi, nuo tunteet voivat vaikuttaa sun lapsiin.”

Yhteiskunnan tasolla puolestaan on kyse siitä, kohtaako lapsi tai nuori elämässään sellaisia auktoriteetteja, joilla olisi kyky kohdata heidät kaikkine tunteineen ja ongelmineen.

”Ja jotka voisivat sitten vielä antaa valoa ja toivoa siihen päälle. Tuntuu, etten ainakaan omassa elämässäni ole saanut tuollaista perspektiiviä”, Ruusu Haarla sanoo ja jatkaa:

”Tommy Hellsten on kirjoittanut, että kulttuurissamme on puutetta vanhemmuudesta. Sitä ei vain tunnu löytyvän mistään eikä kenestäkään ja kaikilla on siihen tarve.”

Kehä tuntuu ikuiselta.

Sen ei kuitenkaan tarvitse olla, siskokset sanovat.

”Eivät nämä ole asioita, jotka koskaan katoavat. Mutta niiden kanssa voi löytää rauhan”, Ruusu Haarla sanoo.

”Ja kun saa katsoa omien lasten kasvamista ja elää siinä vieressä, niin olisi hyvä olla ainakin hyvin tietoinen mitä siirtyy eteenpäin täysin kompostoitumatta. Se on samaan aikaan haave ja haaste”, Seidi Haarla, yhden oman ja kahden bonuslapsen äiti sanoo.

Ruusu ja Seidi Haarlan lapsuudenperheelle Traumaruumis ei ollut vain vaikea vaan romuttava kokemus.

”Oli alusta asti tiedossa, että se tulee muuttamaan kaiken, että mikään ei ole enää entisensä sen jälkeen. Mutta ei me silloin mietitty, että hei hajotetaanpa meidän perhe. Meitä kiinnosti meidän oma elämä”, Ruusu Haarla sanoo.

”Tuntuu, että haluan sanoa sen aina ääneen, että tarkoitus ei ollut rikkoa ketään ihmistä”, Seidi Haarla lisää.

Oli vain ihan pakko saada selville totuus omasta itsestä.

”Siinä kohtaa, kun kaksikymmentäviisivuotiaana ei tiennyt jaksaako elää, jos ei saa tehdä tätä, niin ymmärsi, ettei voi odottaa. Se on aika raadollista, mutta on mielestäni luonnotonta, jos uhraa elämänsä siksi, ettei halua pahoittaa äitinsä tai isänsä mieltä”, Ruusu Haarla sanoo.

Tällä hetkellä välit lapsuudenperheeseen ovat hieman paremmat kuin kuusi vuotta sitten, Haarlat kertovat.

Kun puhutaan autofiktiivisestä taiteesta, on hyvä huomata, että sanassa autofiktio yhdistyvät omaelämäkerrallisuus ja fiktio.

”Se on siitä hyvä sana, että siinä on se fiktio. Sillä heti kun laitat teokseen jotain omasta elämästäsi, siitä tulee fiktiota, vaikka se olisi kuinka totta”, Seidi Haarla sanoo.

Haarlat ovat joutuneet pohtimaan totuutta paljon. Se tuntuu ensinnäkin kärsineen nykyajassa monella tapaa melkoisen inflaa­tion.

Totuudessa on aina myös kyse näkökulmasta – sekä siitä, kenen totuus on arvokas. Onko esimerkiksi lapsen totuus?

Teatterin lavalla oikeudessa pitäviä todisteita ei tarvita, vaikka Haarlat olivatkin Traumaruumiin vastaanoton kohdalla yllättyneitä siitä, miten monet tuntuivat kaipaavan konkreettista todistelua.

Todisteiden vaatiminen saattaa olla katsojan yritys sulkea itsensä aiheen piiristä pois, Ruusu Haarla miettii.

”Katsojaahan varten esitys on tehty, joten on hassua, että pallo heitetään heti meille takaisin, että kävikö sulle todella noin.”

Yksi olennaisen tärkeä juttu omakohtaisen taiteen tekemisessä nimenomaan teatteriin on taidemuodon yhteisöllisyys. Teatterissa ollaan yhdessä, samassa tilassa, hengitetään samaa ilmaa, vaikka sitten maskin läpi.

”Teatteri on paikka, jossa harjoitellaan myötätuntoa. Se ei oikein muualla enää toteudu.”

Tällä Ruusu Haarla tarkoittaa esimerkiksi sitä, miten hän järkyttyi nähdessään lehden lööpin julistavan: ”16-vuotiaan hyväksikäyttö kuvattiin ja jaettiin”.

”Eikö lehti tajua, että tuolla lööpillä se jatkaa samaa väkivaltaa?”

Vaikka Ruusu ja Seidi Haarla kertovat avoimesti vaikeista kokemuksistaan, he kokevat olevansa turvassa: teatterin ja taiteen nauttiman tietynlaisen kunnioituksen kehyksen suojissa.

Tuo suoja on Ruusu Haarlan mukaan olennainen. Jos hän kertoisi suoraan lapsuudestaan haastattelussa, olisivat kokemukset ”hyödynnettävissä, mässäiltävissä, julkisuuden vapaassa käytössä”.

Nyt niin ei ole.

”Teos tarjoaa ääriviivat kokemuksilleni, siitä tulee tavallaan koskematon. Sieltä ei voi kukaan poimia pahimpia traumojani lööppiin. Tai vaikka poimisikin, niin en koe, että se koskettaisi minua – koska teos on taiteellinen kokonaisuus eikä mikään omakuva.”

