Kokenut kuvataiteilija Jan Hakon Erichsen ei kaipaa enää gallerioihin, koska on löytänyt ilmeettömälle huumorilleen yleisön Instagramista.

Jan Hakon Erichsenin tuhoamisvideoista on tullut nettihittejä, jotka ovat tehneet hänestä kansainvälisen pikkujulkkiksen.­

Päivän videossa Jan Hakon Erichsen rikkoo kasvomaskin läpi tunkevalla piikillä ison punaisen ilmapallon.

Loppupäivä kuluu siihen, että taiteilija liimaa kypärää maapähkinöistä.

Uusi teos naurattaa häntä itseään. Sen työnimi on Maapähkinäaivot.

”Ei ole mitään isoa ideaa.”

Hän on tehnyt jo tiaran maapähkinöistä, joten tuntui luontevalta peittää koko pää ruoka-aineesta.

”Maapähkinät ovat tavallaan hauskoja.”

Erichsen on haastatteluhetkellä työhuoneellaan, joka sijaitsee kulttuuriväen suosimassa Oslon Grünerløkassa.

Taiteilija asuu lähellä työhuonettaan, ja se on hyvä, koska hän tekee massoille taidetta jatkuvasti.

Erichsen tunnetaan ilmapallojen rikkojana. Hänen tuhoamisvideoistaan on tullut nettihittejä, jotka ovat tehneet hänestä kansainvälisen pikkujulkkiksen.

Hän rakentaa laitteita ja veistoksia, joilla hajottaa arkipäiväisiä esineitä kuten spagettinippuja tai muovikippoja.

Erichsen on tehnyt vakavia teoksia tuhoamisesta useiden vuosien ajan. Pitkään hän lähetteli tekemisiään videofestivaaleille ja ajatteli, että taiteilijan pitää olla vakava ja vähäeleinen.

Kolme vuotta sitten hän latasi Instagramiin videon, jossa rikkoo lekalla ilmapallon. Videota pidettiin hauskana. Erichsen alkoi postata videoita joka päivä.

Aluksi hän kutsui teossarjaa Sketches of Destructionista, koska ajatteli, että tekee jotain isompaa hahmotelmista. Sitten hän tajusi, että tuhoamisvideot on lopputuotteita. Alkoi päiväkirja Destruction Diaries.

Noin puolen vuoden postailun jälkeen videot alkoivat levitä, jotkut jopa miljoonille katsojille.

Media alkoi soitella ja aamuohjelmat pyysivät vieraaksi.

Se oli outoa varautuneelle norjalaiselle.

Norjalaistaiteilija Jan Hakon Erichsen tekee vaarallisista esineistä humoristisia.­

Hän ei aiemmin esiintynyt ollenkaan teoksissaan. Omissa näyttelyissään taiteilija pystyi kiertämään tuntemattomana.

”Kävi ilmiselväksi, että menestyneimmät videot ovat sellaisia, joissa minut voi nähdä. Käytän itseäni kuin rekvisiittana. Samalla tavalla kuin esineitä.”

Tavallisen näköisen kehon voi kääntää eduksi. Kaljuaan hän käyttää työkaluna.

Erichsen ei näytä mitään tunteita, kun rikkoo asioita. Siitä tulee usein kommentteja. Hän ei halua olla kuin monet yli-innostuneet videoijat Youtubessa. Siitä hänet erottaa taiteilijaksi.

Ihanteena on mykkäelokuvakoomikko Buster Keatonin kaltaiset kivinaamat tai varhaisen performanssitaiteen ilmeettömät kasvot.

”Minulle on hyvin luonnollista olla näyttämättä tunteita. Se on myös aikalailla pohjoinen tapa.”

Videoissa yhdistetään usein juhlien koriste-esineitä ja vaarallisia työkaluja. Ne luovat kontrastia.

Ennen ilmapallokautta hänen hajottamisvideonsa näyttivät ehkä turhan synkiltä satunnaiskatsojalle. Hassut, värikkäät esineet ovat houkutelleet katsojia.

Videoissa on väkivallan uhka läsnä, kun Erichsen käyttää veitsiä asioiden poksauttamiseen tai pilkkomiseen.

”Aluksi väkivalta oli mukana vain ideana, enkä ajatellut sen olevan oikeasti vaarallista, mutta sitten loukkasin itseäni pahasti.”

Huhtikuussa hän kompastui studiossaan ikkunalaudalle asetellun veitsiveistoksen päälle.

Veitsi viilsi vasemman käden hermoon asti, ja Erichsen on toipumassa edelleen onnettomuudesta.

”Se oli herätys, että tässä olisi voinut käydä todella huonosti. Olisin voinut kuolla, jos en olisi voinut suojata kasvojani kädelläni. Olin yksin ja olisin voinut vaan vuotaa kuiviin.”

Performansseja varten Erichsen tekee tarkat turvallisuussuunnitelmat ongelmatilanteiden varalla. Satunnainen kompastuminen studiolla ei tullut mieleenkään. Viime aikoina hän ei ole käyttänyt veitsiä.

Erichsen on saanut vaikutteita amerikkalaiselta performanssitaiteilija Chris Burdenilta (1946–2015), joka vaaransi elämänsä taiteessaan, kuten pyytämällä avustajaa ampumaan itseään kiväärillä.

Norjalainen ei ole valmis samanlaiseen taiteeseen.

”Ei, ei, ei, en halua riskeerata elämääni mitenkään. Olen ajatellut itseäni lapsiturvallisena versiona Chris Burdenista. On hauskaa, että asiat näyttävät vaarallisilta, mutta eivät ole sellaisia. Kuin vähemmän potentti versio Burdenista. Kuka edes haluaisi olla Chris Burden?”

Silti katsojat valittavat siitä, että hän on peittänyt ilmapallovideoissa korvansa kuulosuojaimilla. Taiteilija ei halua poksahdusten satuttavan.

Oslon lähiössä kasvanut Erichsen päätyi taidekouluun Oslon kuvataideakatemiaan, mutta opetteli videoimisen omin päin. Päätoimisena taiteilijana hän on ollut 16 vuotta.

Valitettavasti emme ehdi freudilaisiin syvyyksiin analysoidessamme, mikä saa 42-vuotiaan miehen rikkomaan tavaroita lähes päivittäin.

”Olin pelokas lapsi.”

Hän muistaa tehneensä lapsena ilotulitteista kotitekoisia pommeja. Tuli voimakas olo, kun sai asiat puffahtamaan ja pamahtamaan.

Ihmiset haluavat nähdä asioiden menevän palasiksi. Tälle nautinnolle perustuu moni toiminta- tai katastrofielokuva. Suomalaisista tuhoamisella on tehnyt uran Youtuben Hydraulic Press Channel.

Tuhoamiseen keskittyvällä taiteella on pitkä historia. Suomessa yksi näkyvimpiä tuholla luojia on ollut kuvanveistäjä Laila Pullinen (1933–2015), joka räjäytti kuparireliefejä.

Erichsenistä tuhoaminen on vaistomaista. Kun hänen nyt jo teini-ikäistyneet lapsensa olivat pieniä, he rakensivat Legoilla torneja pitkään ja rikkoivat sitten ne. Aluksi isä sanoi, että miksi ihmeessä rikotte hienot rakennelmat. Kohta hän alkoi itsekin nauttia tornien kaatamisesta. Lego-rakennelma hajotetaan jossain vaiheessa kuitenkin, joten miksei odotella sen murskaamisessa.

”Se on aika katarttista.”

Hajottaminen vapauttaa jännitteitä. Tosin Erichsenin työssään nautinto tulee vasta videoita katsellessa, koska kuvatessa pitää keskittyä suoritukseen.

Hänelle on tärkeää, miten asia tuhotaan. Ilmapallon tuhoaminen on helppoa ja halpaa. Joissain videoissa hän hajotti kahvikuppeja. Ne eivät meinanneet hajota millään.

”Ilmapallot poksahtavat aina. On tyydyttävää nähdä niiden katoavan.”

Pandemia-aika ei vaikuttanut juurikaan hänen työskentelyynsä, mutta hän on huomannut, että muut ihmiset ovat alkaneet tehdä videoita arkisista esineistä. Hänen videoitaan on alettu tulkita sellaisen ihmisen tekemiksi, joka on viettänyt liikaa aikaa sisällä koronaviruksen takia.

Jan Hakon Erichsen tuhoaa vain arkisia esineitä kuten kasvomaskeja.­

Hän ei enää näytä töitään gallerioissa vaan keskittyy nettiesittämiseen. Fyysisissä näyttelyissä ei ole hänestä järkeä, koska kuukausien vaivalla tehdyn näyttelyn saattaa nähdä tuhat kävijää.

Nettivideolle tuhat katselua on kasassa kymmenessä minuutissa. Rahasampo se ei ole, joten hänelle olisi tärkeää saada takaisin pandemian myötä kadonneet kaupalliset yhteistyöt.

Kotisivujensa esittelyssä Erichsen kuvaa teosten kertovan pelosta, vihasta ja turhautumisesta.

Se on vanhentunutta tietoa. Hän oli turhautunut, kun hän kirjoitti kuvailun itsestään. Nyt häntä naurattaa. Edes ilmapalloja hän ei oikeasti vihaa.

Hän haluaa, että teokset ovat avoimia, eikä teemoja tarvitse lukita liikaa.

Häntä ei oikeastaan juuri kiinnosta, miten ihmiset teoksia katsovat. Kunhan katsovat omalla tavallaan.

”Vihaan, kun taideteokset on lukittu yhteen ideaan. Kun niissä on helppo, hyvin suorasukainen viesti. On paljon kiinnostavampaa, kun ei yhtään ymmärrä.”