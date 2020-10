Usein loppuunmyytyyn metallimusiikin kiertuekonserttiin myydään nyt noin kolmannes paikoista.

Noora Louhimo on yksi Raskasta joulua -kiertueen solisteista.­

Metallimusiikin ja joulumusiikin yhdistävä Raskasta joulua -kiertue järjestetään koronasta huolimatta. Kiertuepaikkakunnista on karsittu kuitenkin pois noin puolet.

Kiertueen edustaja, Master Events -yhtiön toimitusjohtaja Kari Penttinen sanoo, että järjestelyissä noudatetaan sekä yleisiä valtioneuvoston suosituksia että alue- ja paikkakuntakohtaisia ohjeita.

”Tapahtuman järjestäminen on näinä aikoina melkoista soutamista ja huopaamista. Tämänkin kohdalla tehtiin pitkään ajatustyötä tilannetta seuraten. Kun maanantaina aamupäivällä oli jotain päätetty, niin iltapäivällä se jo meni uusiksi. Edelleen katsotaan päivä kerrallaan, mutta vahva tahto on, ettei perinne katkeaisi.”

Suosittu kiertue järjestetään nyt jo kuudettatoista kertaa. Aiempina vuosina kiertue on ollut usein loppuunmyyty.

Penttinen sanoo, että tapahtumapaikasta riippuen yleisön määrä edellisiin vuosiin verrattuna on noin kolmasosa.

Lipun hinta on kuitenkin suunnilleen sama. Miten tapahtuma saadaan kannattavaksi?

”Suurimmat säästöt tulevat siitä, että tapahtumaa tehdään pienemmälle väkimäärälle. Tekninen toteutus ei ole niin massiivinen, mitä täysille halleille tarvitaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että olisimme pelkästään kynttilän valossa, mikä sinällään voisi olla myös hauska kokeilla”, Penttinen sanoo.

Kiertueen pienentyessä myös logistiikka- ja majoituskulut pienenevät.

”Palkat maksetaan, meni miten meni. Tapahtuman järjestämiseen on kuitenkin yhteinen tahto: artistit haluavat esiintyä, ja me järjestäjät päätimme, ettei maailma koronaan kaadu. Jos on olemassa rajat joiden puitteissa voidaan järjestää, niin sitten järjestetään ja nautitaan musiikista vähän väljemmin.”

Oulusta marraskuun lopussa alkava kiertue päättyy Helsingin Hartwalla-areenalle 19. joulukuuta.

Kiertuepaikkakuntia on yhteensä yhdeksän, Oulun ja Helsingin lisäksi Pori, Vaasa, Turku, Kuopio, Seinäjoki, Tampere ja Jyväskylä.

Solisteina kiertueella esiintyvät muun muassa Noora Louhimo, Antti Railio ja Marko Hietala.