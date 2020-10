Ulkomailta Suomeen muuttaneiden taiteilijoiden yhdistyksen järjestämässä kokonaisuudessa huumori yhdisti teoksia.

Big Brothers and sisters ed. 2 Three performances on a concept by Victor X. Catalysti ry:n järjestämä kokonaisuus Vapaan Taiteen Tilassa 24.10. Mirror, mirror sees them all. Tanssi ja koreografia Nadja Pärssinen, äänet ja videot Roberto Fusco, valokuvaus ja koreografia Virpi Velin. Imaginarium of the rational thinker. Konsepti ja toteutus Uzair Amjad. Red room. Konsepti ja esitys Jaap Klevering.

Viime viikonloppuna Vapaan Taiteen Tilassa järjestettiin ulkomailta Suomeen muuttaneiden taiteilijoiden yhdistyksen Catalysti ry:n järjestämä kolmen teoksen kokonaisuus.

Illan teemana on tekoälyn vaikutus nykyihmiseen. Järjettömän kokoiseen teemaan leikataan kolmessa teoksessa hyvin rajattuja näkökulmia. Yhteistä teoksissa on leikillisyys ja kupliva huumori.

Nadja Pärssisen tanssiliike on Mirror, mirror sees them all -esityksessä humoristisen viettelevää alusta alkaen. Pärssisen yhtä aikaa vakaata ja notkeaa liikettä on nautinnollista katsoa. Pärssisen tanssisoolo on eräänlainen soolon ja dueton yhdistelmä, jossa valokuvaaja liikkuu mukana. Välillä valokuvaaja pyytää häntä esiintymään kameralle, välillä tanssija vie. Pienellä viiveellä taakse heijastuvista kuvista syntyy toinen tarina.

En tiedä kuvastaako liikekieli tekoälyn teemaa mitenkään vai onko kyseessä pikemmin tanssin nautinnon kuvaus. Joka tapauksessa tanssi alkaa itsenäisenä mutta päättyy siten, että sekä kuvaaja että tanssija vaikuttavat riippuvaisilta toistensa huomiosta – tai pikemmin teknologiasta.

Imaginarium of the rational thinker -mediateoksessa ohjailen hahmoa, joka on ohjelmoitu unohtamaan. Alan Turingin kysymystä: ”Voivatko koneet ajatella?” lähestytään purkamisen ja unohtamisen kautta. Tietotekniikan erilaisiin kehityskulkuihin viittaavissa tauluissa esiintyy kuolematon, omnipotentti pelihahmo. Muutaman riisutun havainnon kautta yleisö on tarkoitus saada keskustelemaan siitä, miten tekoälyllä voisi luoda yhteisöön kuvittelukykyä.

Jaap Kleveringin Red room on sketsimäisin, mutta sanomaltaan ahdistunein. Googlen äänentunnistimella on oma tahto, joka kyseenalaistaa ihmisen sanomaa. Shamanistisia eleitä ja pakopeliä yhdistävässä kertomuksessa ihminen joutuu kamppailemaan koneen tulkintoja vastaan.

Klubimainen, välitön yhdessäolon tuntu on rakennettu teoksiin, mutta jää valitettavasti vain toiveeksi, sillä yleisöä ei saapunut juuri ollenkaan. Paras tapa tukea ulkomaalaistaustaisten taiteilijoiden asemaa on yksinkertaisesti käydä katsomassa heidän teoksiaan. Se riittää varsin pitkälle.