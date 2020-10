Katri Kuparisen teoksista näkee, että niiden toteuttaminen on vaatinut aikaa.

Kollaasi

Katri Kuparinen: Katko 1.11. saakka Galleria G:ssä (Pieni Roobertinkatu 10). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

En tiedä, toteuttaako Katri Kuparinen (s. 1973) suurikokoiset paperileikkauksensa käsin vai jonkin ohjaamansa laserleikkurin avulla. Niin tai näin, jälki on joka tapauksessa veitsenterävää. Ei ole vaikea nähdä, että tämän näyttelyn toteuttaminen on ollut vaativa ja aikaa vienyt suoritus, joka jo itsessään ansaitsee hatunnoston.

Katri Kuparinen: Bugi, 2020, paperileikkaus ja kollaasi.­

Kollaasin määritelmän mukaisesti Kuparinen yhdistää eri lähteistä peräisin olevaa kuvamateriaalia ja tekee sen siten, että eri elementit säilyttävät tunnistettavan olemuksensa, mutta ovat yhdessä enemmän kuin osiensa summa.

Teosten runkona on suurennoksia Raamatun kuvituksistaan tunnetun ranskalaisen romantikon Gustave Dorén (1832–83) kaiverruksista, joita Kuparinen on käsitellyt tietokoneella. Näin syntyneen mustavalkoisen viivaverkoston pyörteisiin hän on kiinnittänyt uutis- ja mainos­kuvia kansainvälisistä kuva­lehdistä. Hän on liimannut, leikannut ja kerrostanut kuvia niin moneen kertaan, etteivät saksenjäljet enää erotu.

Tulokset ovat lyhyesti sanottuna vaikuttavia. Niissä lomittuvat Dorén aina dramaattiset visiot, joille Kuparisen kuvankäsittelyt antavat lisävauhtia, uutiskuvat maailman loputtomista kipupisteistä ja epävarmasta tulevaisuudesta sekä niiden vastakohtana mainosten aurinkoiset unelmat.

Sisältö ja muoto tukevat toi­siaan saumattomasti. Sen lisäksi, että teokset ovat lujasti kiinni ”ajan hapertuvissa kulisseissa”, kuten Kuparinen sanoo, niiden esittämä maailma tuntuu todelliselta.