Oona Kapari on studioihminen Viitasen Piian ja Antti Aution takana. Hänen oman albuminsa valmistumisessa meni kymmenen vuotta.

Monen suuri unelma on kirjoittaa romaani. Sitten on niitäkin, kuten Oona Kapari, jotka haluavat tehdä levyn.

Kymmenen vuotta meni, Maailmojen murheet valmistui. Puolentoista vuoden ajan Kapari sanoo levyn olleen pääasiallinen projekti.

Kapari on 38-vuotias. Biisejä hän on tehnyt siitä lähtien, kun hän meni 13-vuotiaana Pop & jazz -konservatorion bändilinjalle.

Hän on koulutettu kitaristi ja musiikkiteknologi. Hän on tehnyt päätoimista uraa tuottajana, miksaajana, äänittäjänä ja bilebändin kitaristina.

Miksi sitten oman soolon julkaisussa kesti niin kauan?

Kapari ei aivan tiedä.

”Paljon se johtuu siitä, että olen luonut uraa muulla tavoin. Mä oon tehnyt ihan helvetisti töitä. Jos pääsee koulusta töihin Finnvoxille, niin ei sinne mennä ihmettelemään.”

Finnvox sijaitsee Helsingin Pitäjänmäessä. Studion yhteyteen sopii laatusana legendaarinen. Kuitenkin Kapari siirtyi studiolta vuosi sitten keväällä omaan työhuoneeseen Arabiaan.

”Kun työnkuvani muuttui enemmän äänittäjä-miksaajasta tuottajaksi, oma työtila ja studio tulivat tarpeeseen”, Kapari sanoo.

Kaparin tekemillä levyillä kuulee sellaisia koulutetun kuuloisia muusikoita, joiden soundi on enemmän tai vähemmän akustinen: Viitasen Piia, Antti Autio, Pikku Kukka. Yksi törmää haluamaansa soundimaailmaan ja selvittää, kuka tuottaja on. Sana kiirii. Kun Viitasen Piia oli tyytyväinen työn jälkeen, lisää asiakkaita tuli pian.

Kaparin oma levy on paljon verrokkeja elektronisempi, mutta sekin löytänee kuulijansa samasta demografiasta, joka on viehtynyt Kaparin tuottamiin artisteihin.

”Siinä kuuluu tosi kovasti kaikki musa, mitä tykkään kuunnella”, Kapari sanoo.

Tosin lempiartisteja hänellä ei ole. Edes Princeltä kelpaa vain muutama levy.

”Tuottaessa haen enemmän toiselle artistille parasta soundimaailmaa. Olen siinä vähän kuin kustannustoimittajana.”

Samalla kun äänitysteknologia on muuttunut makuuhuonekelpoisemmaksi, musiikin valtavirrasta on tullut elektronisempaa.

Tämän vuoden hurjimpia studioteknisiä taidonnäytteitä on Fiona Applen läpikehuttu Fetch the Bolt Cutters -albumi, jonka äänimaailma on kerrosta kerroksen päälle, koliseva ja viimeisen päälle runsas, mutta Apple on tehnyt levyn kokonaan Mac-tietokoneiden Garageband-ohjelmistolla.

”Asenneilmasto on muuttunut.”

Perinteisessä studiossa Kapari äänittäisi yhä mielellään kaiken akustisen ja vähintäänkin rummut, mutta muuten vaihtoehtoja on enemmän kuin koskaan. Hän kertoo, että hän on rakennellut väliaikaisia studioita työhuoneeseen ja mökille: kankaita seiniin ja kattoihin demppaamaan kaiut pois.

Isojen studioiden vuokra äänittäjineen on helposti viitisensataa euroa päivässä. Kyse on yhä enemmän vanhan ajan luksuksesta.

Kaparikin osoittaa pöytäänsä: Universal Audion etuaste, josta saisi sinänsä samat soundit ulos.

”Kuuntelen akustiikkaa tässä työhuoneessa, ja jos sitä vertaa Finnvoxin B-studioon, niin onhan se eri asia”, Kapari selittää.

”Siellä on paras mahdollinen soundi saavutettavissa, jos vain osaa tehdä. On analogimikit ja vermeet. Se on juhlavaa.”

Kapari on koulut käynyt ammattilainen, josta tuli ammattilaisuuden ohessa indiemuusikko.

Kun Kapari aloitti oman levynsä suunnittelua, olisi ollut tärkeää, että levy-yhtiö olisi kiinnostunut Kaparin musiikista. Ei enää.

Usein kuvio menee vastakkaiseen suuntaan, mutta toki julkaiseminen itse on nykyään helpompaa kuin vielä vuosikymmen sitten. Vastaava tuottaja Kapari sai olla itse, avustavina makutuomareina toimi muusikkokollegoiden viestirinki. Cd-levyjä Kapari painoi, koska formaatti on hänelle se rakkain. Tiedostot Spotifyyn, klik vaan.

Maailmojen murheet ei ole soittolistaradioiden musiikkia. Toisaalta isoja levy-yhtiöitä ei myöskään kiinnosta signata uusia kolmevitosia naisartisteja, Kapari sanoo.

Maijavilkkumaat, erinit, annapuut ja vesalat ovat tehneet pitkän uran, jonka aikana heidän yleisönsä on kasvanut keskiluokkaiseksi ja keski-ikäistyväksi.

He tekevät musiikkia, jota Kapari kaipaakin. Silti hän haluaisi kuulla lisää ikäisiään uusia artisteja ja kappaleita, joita Kaparin ikäiset naiset tekevät Kaparin ikäisten naisten elämästä.

”Tuntuu, että nyt kaikkea markkinoidaan vähän samalla kulmalla: seksillä. Se on väärä kulma.”

Hän kertoo kuulleensa tapauksesta, jossa levy-yhtiössä oli mietitty, miten nelikymppiset naiset voisi tavoittaa. Vastaus: kahden mieslaulajan yhteiskonsertti.

”Tilastoissa perheen naiset tekee ostopäätökset, mutta ostaa musaa, mitä lapset kuuntelee. Samoin nämä aikuiset naishenkilöt kuuntelevat sitä, mitä lapset kuuntelee.”

Tarjolla olisi ostovoimainen kuluttajaryhmä, jota ei tavoiteta. Kaupallisten radioiden kärkisijojen sukupuolidemografia on ollut jo vuosia tasapuolinen, mutta Kaparista tuntuu sivuutetulta. Kuin levy-yhtiöiden miesvaltaisilla johtopalleilla ei olisi ketään, jolla olisi tuntumaa nelikymppisten naisten elinpiiriin.

”Perusteluksi on sanottu, että on ruuhkavuodet eikä siksi aikaa. Ainakin mä kuuntelen ruuhkavuosissani kauheasti kaikkea.”