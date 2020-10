Barely Ann-Mari edustaa monella tasolla vuoden visionäärisintä populaarimusiikkia.

Fuusio / albumi

Irina Björklund & Pauanne. Barely Ann-Mari. Nordic Notes. ★★★★

Jo pelkästään Irina Björklundin ja kansanmusiikkiyhtye Pauanteen levyn lähtökohta on kiehtova.

Björklund esitti Ylen Rauhantekijä-suurtuotannossa Ann-Mari Sundell -nimistä rauhanneuvottelijaa, jonka tehtävänä oli, ei enempää eikä vähempää, vääntää rauha Turkin ja kurdien välille.

Björklund valmistautui yhteen elämänsä isoimmista rooleista ja mietti, millainen ihminen tämä ulkoisesti niin teräshermoinen rauhanneuvottelija onkaan oikeasti. Björklund alkoi kirjoittaa tekstejä.

Siitä sikisi musiikkia. Siitä tuli kokonainen konseptilevy, yhden naisen sisäinen maailma, jonka ympärille Pauanne-yhtye, Björklundin oma bändikaveri Janne Lappalainen ja Björklund itse loivat soivan maailman.

Tietäen Pauanteen väliin aika kiihkeänkin pelimannimeiningin tai Björklundin edellisten soololevyjen keimailevat ja kohtalokkaatkin Suomi-chanson-tulkinnat, nyt ollaan hyvin toisenlaisilla teillä.

Barely Ann-Marin maailma on unenomaisen pohdiskeleva ja harras. Kuoleman kentät, pakolaisuus ja muu paha maailma vilahtavat teksteissä, mutta enimmäkseen etsitään tietä Ann-Marin omaan sisäiseen rauhaan, tapaan selvitä maailman pahuuden ja oman stressin keskellä.

Musiikillisesti osa kappaleista tuntuu hieman kuin välipaloilta, joissa ei paljoa tapahdu. Enemmänkin kyse on kuin meditaatiosta, sisäisestä puheesta, jossa muusikin tehtävänä on toimia äänimaisemana.

Jylhän sähköiseltä, kaikuisalta ja rikkaan monikerroksiselta se maisema kuulostaakin, kautta linjan. Soundimaailma on tämän levyn hienointa antia.

Pari kertaa musiikki valtaa ehdottoman pääosan, ja silloin noustaan jopa kansainväliselle tasolle. Romanttinen, aluksi akustisen kitaran säestyksellä laulettu Just Hold My Hand on kuin suloinen kehtolaulu, laulajana enkeli. Tämän kuullessaan kuka tahansa olisi valmis rauhan solmintaan, ehdoitta. Kappale on Björklundin ja Lappalaisen tekoa.

Vieläkin upeampi on Pauanteen viulistin Kukka Lehdon säveltämä My Secret Hideway. Alkuun pysäyttävää stemmalaulua ja sitten lähtee: kerroksittainen viuluvälike, ujeltava urkutausta, teräskielisen kitaran helke, puhuttelevat perkussiot. Kaikessa americana-fiilistelyssään bändi on yhtäkkiä kuin Suomen oma First Aid Kit.

Levyn kolmas ja neljäs helmi ovat rauhallisen ja miltei minimalistisen asun saanut Oskar Merikannon ja J. H. Erkon Laula tyttö suomeksi ja englanniksi.

Björklundin laulu on seesteistä, lähes kuiskailevaa. Tässä puhuu Ann-Mari Sundell, itse rauha. Vai puhuuko sittenkin Björklund itse, se tulee välillä mieleen.

Muutaman kerran lipsahtaa silti hitusen ylinäyttelemisen ja teennäisyyden puolelle. Mutta kun kuulin, millaisissa olosuhteissa levyä on tehty, ymmärsin kaiken paremmin: Björklund on laulanut kotonaan Ranskassa osuuksiaan jossain komerossa kun taas yhtye on äänittänyt omat osuutensa Suomessa. Yritä siinä sitten olla luonteva.

Englannin kieli on vaikea pala purtavaksi. Se tuntuu jotenkin aivan väärältä kieleltä tälle musiikille sekä Ann-Marin hahmolle, joka lauluissa pohtii omaa pakopaikkaansa, omia rakkaitaan, jumalsuhdettaan ja kaiken olevaisuutta, välillä pyrkii astumaan pakolaisten ja konfliktin keskellä olevien saappaisiinkin. Kieli tuntuu jotenkin sisäsiistiltä ja tylsältä, vaikka Björklund kieltä erinomaisesti lausuukin. Heti kun Björklund pääsee laulamaan Laula tytössä suomeksi, sen tajuaa: tämä on sittenkin koti.

Mutta kieli oli kai pakkorako, kun tehdään kansainvälistä sarjaa. Ja hiljalleen sen hyväksyy.

Vähän niin kuin Pauanteenkin roolin. Jos erehtyy olettamaan, että tämä lyhyessä ajassa Suomen ykköskansanmusiikkiyhtyeisiin kohonnut, Kukka Lehdon rouheaa pelimanniviulismia, Tero Pennasen Hammond-urkuja ja muita koskettimia, Janne Haaviston lyömäsoittimia, ohjelmointimaailmaa sekä vanhoja kansanmusiikin arkistonauhoja yhdistelevä bändi pistelisi menemään sitä itseään, pettyy.

Tällä levyllä Pauanteen kansanmusiikkimaisuutta ei hyödynnetä koko voimallaan vaan kansanmusiikki esiintyy vain pieninä vihjeinä. Pauanne on todellisuudessa varsin genretön yhtye, ja tässä se on sitä aivan erityisesti.

Mutta juuri tämän erityislaatuisen, vanhan ja modernin, akustisen ja ei-akustisen, yhdistävän yhtyeen ansiosta lopputulos onnistuu olemaan hyvinkin omaperäinen, mahdollisimman kaukana soittolistojen peruspopista.

Ja jos siitä omaperäisyydestä vielä: harvalla bändillä on ohjelmistossaan Martti Ahtisaaren Nobel-puhetta. Yhtä aikaa juhlavaa, herkkää, pompöösiä, liikuttavaa ja sympaattista, siinä ihastuttavassa suomiaksentissaan!

Barely Ann-Mari eroaa kaikesta tänä syksynä Suomessa tehdystä populaarimusiikista joka tasolla: sävellyksiltään, sovituksiltaan, aiheeltaan, soundeiltaan.

Rohkea, omalakinen veto. Visionääriset taiteilijat asialla.

Kriitikon valinnat: Maria Kalaniemen maalailua, Kylie Minoguen diskohilettä ja Pete Seegerin kantaaottavuutta jousikvartetin säestyksellä

Kansanmusiikki / albumi

Maria Kalaniemi & Eero Grundström: Mielo. Åkerö Records. ★★★★★

Siinä missä edellisellä Svalan-levyllä kuultiin haitaristi Maria Kalaniemen ruotsinkielistä laulua ja käväistiin veikeästi jopa tangoilemassa, nyt pysytellään instrumentaalimusiikissa ja hitusen vakavammissa tunnelmissa. Kalaniemi on säveltänyt joukon upean maalailevia tunnelmakuvia, jotka ovat kuin huokauksia, yhden ihmisen äänettömiä rukouksia. Harmonikka maalaa lavealla pensselillä, hitaasti koristellen tunnelmakuvaa talven tuloa odottavilta pelloilta, vaaroilta, erämaista. Mutta ei tämä olisi Maria Kalaniemen ja harmoonitanssittaja Eero Grundströmin levy, ellei välillä käväistäisi vaikkapa kipakan ja melodisesti vahvan valssin pyörteissä.

Folk / albumi

Kronos Quartet and friends: Long Time Passing: Kronos Quartet and Friends Celebrate Pete Seeger. Smithsonian Folkways.★★★★

Kronos Quartet jatkaa loputtomia, uteliaita tutkimusmatkojaan maailman musiikkien parissa. Nyt sanfranciscolainen jousikvartetti tarttuu amerikkalaisen folk-muusikko ja -aktivisti Pete Seegerin (1919–2014) tuotantoon tai hänen tuotannostaan vaikutteita ottaneeseen musiikkiin, sopivasti vaalien alla. Mukana on useita kiinnostavia solisteja aina Espanjasta asti, kappaleissa taas matkataan aina ammattiyhdistyslauluista Espanjan sisällissotaan, ympäristölauluun ja Seegerin tunnetuimpiin folk-kappaleisiin. Jousikvartetin muuntaminen mullantuoksuisen folkin säestäjäksi tuntuu hetkittäin keinotekoiselta, toisaalla taas lopputulos on jotain hyvinkin ravisuttavaa. Näin käy esimerkiksi Seegerin ehkä tunnetuimmassa laulussa Where Have All the Flowers Gone. Päähuomio annetaan täysin laulajille ja tarinalle, jousikvartetti taas nostaa ne aivan uudelle tasolle pumpulinpehmeillä sointuhuokauksillaan. Seegerillä oli sanoma, ja näin juuri se menee ihon alle.

Popiskelmä / single

Irina: En meistä meitä saa. Sony Music.★★★

Irinan uusi single on uhkaavassa tunnelmassaan ja dramaattisuudessaan musiikillisesti todella komea. Säröisen sähkökitaran luoma odottava tunnelma, Irinan ja bändikaveri Antti Pitkäjärven vereslihaiset tulkinnat tilinpäätöstä tekevän pariskunnan roolissa, tutunoloinen ja siksi niin tarttuva melodia. Vuoden kovimpia balladeita? Ei valitettavasti. Kliseinen sanoitus on kuin suoraan suomalaisen 2000-luvun popiskelmän käytetyimmät fraasit -oppikirjan sivuilta. ”Sinä minun jos oisit, hakisin sulle kuun ja auringon.” ”En meitä meistä saa.” Eih. Jospa edes selitettäisiin, miksi meistä ei tullut meitä, mutta se olisi vaatinut jo luovuutta.

Pop / single

Kylie Minogue. I Love It. BMG.

★★★

Kylie Minogue ei totisesti tarjoa mitään uutta. Päinvastoin: hänen uusissa singleissään katsellaan häpeilemättömästi taaksepäin. Eritoten tämä singleistä uusin, I Love It, tarjoilee viulu- ja puhallinsektioineen sekä pumppaavine neljäsosineen aivan sitä itseään, 1970-luvun lopun ja Studio 54:n kaikkein kimaltelevimpia diskohetkiä. Sävellys on sataan kertaan kuultu. Ja silti: rakastan! Tajuan janoavani juuri tällaista Kylien pastelliväristä ja harmitonta iloa, jotain jonka tahdissa voi tempautua tanssimaan kesken työpäivän. Täydellistä eskapismi- ja 70-lukuhetkeä varjostaa Kylien ääneen ilmaantunut ruma Autotune-mauste. Koko levyllinen diskohilettä on luvassa marraskuun alussa.