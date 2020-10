Disney+ kasvaa niin kovaa vauhtia, että jopa Netflixin asema voi olla uhattuna, kirjoittaa Pekka Torvinen.

Apple TV+, Amazon Prime, Disney+, HBO Nordic, Netflix, Ruutu+, Viaplay... Tilattavien suoratoistopalvelujen määrä lisääntyy kuin ne kuuluisat sienet sateella. Kuinka pitkään tilanne voi jatkua? Milloin pudotuspelit alkavat?

Kipuraja kuukausi­maksujen suhteen on jossain. Epä­tieteellisesti eli tuttava­piirin avulla arvioiden ihmiset tilaavat pitkäjänteisesti maksimissaan kolmea eri suoratoistopalvelua ja maksavat siis noin 30 euroa kuukaudessa. Tässä on vielä usein mukana Spotify, eli televisiopalveluja on tosiasiassa pitemmässä tilauksessa usein vain kaksi.

Viime vuonna julkaistun selvityksen mukaan yhdysvaltalaiset tilaavat keskimäärin 3,4 palvelua. Tilanne on saattanut muuttua ­Disney+:n julkaisun jälkeen.

Disney+ on nopeasti nousemassa mammuttipalveluksi. Valtava arkisto vanhoja ja uudempia suosikkeja, Star Wars -hittisarja sisäänheittotuotteena ja kas, elokuussa palvelulla oli maailmanlaajuisesti jo yli 60 miljoonaa tilaajaa. Palvelusta on pandemian aikana tullut Disneyn henkireikä, kun puistot ovat kiinni ja elokuvateatterit toimivat siellä, missä pystyvät eli Yhdysvalloissa eivät. Ei mikään ihme, että Pixarin Soul tulee jouluna suoraan ­Disney+:aan.

Jopa Netflixiä saattaa hieman pelottaa Disney+:n kasvava suosio. Netflix sai kesä–syyskuussa vain 2,2 miljoonaa uutta tilaajaa, mutta toisaalta palvelu lähestyy 200 miljoonaa tilaajaa. Silti: Disney+ on halvempi ja siellä on vähemmän tauhkaa.

Apple TV+ on Disneyn palvelun tavoin kohta vuoden vanha. Sen aloitus on ollut surkea: ennen viime viikkoa ainoa katsomisen arvoinen tuotos on ollut Tom Hanksin sotaelokuva Greyhound. Perjantaina palvelussa julkaistiin kuitenkin Sofia Coppolan kehuttu uutuus On the Rocks, joten pieniä elonmerkkejä Applen viritelmällä on.

Applen etu on, että se tekee valtaosan tuloistaan laitteiden myynnillä. Palvelut ovat toissijaisia. Siksi ei tullut yllätyksenä, kun Apple lähestyi viime viikolla sähköpostilla ja ilmoitti, että TV+:n viime vuonna alkanut vuoden kokeilutilaus pysyy ilmaisena helmikuuhun asti. Ilmaistilaajista kannattaa pitää kiinni, kunnes palvelu on sellainen, että siitä halutaan maksaa.

Kesällä Apple lisäsi oman palvelunsa kylkeen Showtimen ja CBS:n suoratoistopalvelut Yhdysvalloissa, kimpassa selvästi halvemmalla kuin erikseen tilattuna.

Kaapeli-tv:stä tuttujen kanavanippujen tilaaminen lienee myös suoratoistopalvelujen tulevaisuus.

Helsingin Sanomat ja Ruutu+ ovat osa Sanomaa.