Pohjoismaiden neuvoston (PN) viidestä palkinnosta peräti kolme on myönnetty suomalaistaiteilijoille.

Kirjallisuuspalkinnon sai Monika Fagerholm, musiikkipalkinnon säveltäjä Sampo Haapamäki ja lastenkirjallisuuspalkinnon kuvittaja Jenny Lucander yhdessä Jens Mattsonin kanssa. Kukin palkinto on arvoltaan noin 47 000 euroa.

Neuvosto jakoi palkinnot tänä vuonna digitaalisessa tilaisuudessa tiistai-iltana. Islantiin suunniteltu palkintojenjakogaala peruttiin koronan vuoksi.

Viimeksi useampia palkintoja on osunut Suomeen vuonna 2017. Sen jälkeen suomalaiset ovat jääneet kahtena peräkkäisenä vuonna kokonaan palkinnotta.

Kirjailija Monika Fagerholm palkittiin romaanistaan Vem dödade bambi? (Förlaget, 2019) joka on neuvoston mukaan ”tyylitelty ja vimmaisen energisesti kirjoitettu moraliteetti”.

”Olen aivan otettu, itse asiassa vähän šokissa”, kertoo Fagerholm tunnelmistaan puhelimessa tiistaina päivällä.

Fagerholmin voittajateos on ilmestynyt Laura Jänisniemen kääntämänä nimellä Kuka tappoi bambin? (Teos, 2019).

Ilouutista oli yritetty ilmoittaa Fagerholmille puhelimitse pitkin sunnuntaipäivää, mutta Västra Nylands folkhögskolanin kirjoittajakurssin opettaja piti puhelintaan äänettömällä, ja hänet tavoitettiin vasta kuudennella yrityksellä.

”Jo Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkintoehdokkaaksi pääseminen on hienoa. En olisi ikinä kuvitellut saavani palkintoa”, hän sanoo.

Tänä vuonna palkinto oli tarkoitus jakaa Reykjavikissa, mutta koronan takia voittajat paljastetaan etänä verkossa. Se sopii Fagerholmille.

”Parempi näin. Tällaiset tilaisuudet ovat raskaita, ja olen siinä mielessä tyypillinen kirjailija, että viihdyn yksin”, hän sanoo.

Palkinto luovutetaan hänelle Helsingissä päivää myöhemmin, mutta mitään suurta tilaisuutta ei järjestetä, sillä Fagerholm kertoo kuuluvansa miehensä kanssa koronan riskiryhmään.

Kulunut vuosi on ollut Fagerholmille voittoisa, sillä keväällä hänelle myönnettiin samasta teoksesta Svenska litteratursällskapetin (SLS) Karl Emil Tollanderin palkinto, joka on suuruudeltaan 40 000 euroa. Hän ei nyt heti keksikään mitään tiettyä käyttötarkoitusta tuoreelle palkintosummalle, sillä aiemmalla toteutui jo haave.

”Rakennutin pihallemme uima-altaan”, hän kertoo.

Vem dödade bambi? on saanut hyvän vastaanoton kaikkialla Pohjoismaissa. Romaani julkaistiin Ruotsissa samaan aikaan kuin Suomessa, tanskaksi se saatiin muutama kuukausi sitten ja norjalaiset lukijat pääsevät tarinan pariin ensi vuoden alussa.

”#Metoo-liike puhuttaa parhaillaan Tanskassa, jossa on nähty entisten ministereiden eroja. Romaanini teemat osuivat siis siellä ajankohtaiseen aiheeseen”, Fagerholm kertoo.

Paitsi kirjailijana, Fagerholm tunnetaan Ruotsissa myös kirjoittamisen opettajana. Hänen oppilaistaan puolet on ruotsalaisia, ja tuloksia on syntynyt: tänä vuonna kaksi Fagerholmin entistä oppilasta on ehdolla August-palkinnon saajiksi: Muusikko ja sanoittaja Annika Norlin novellikokoelmallaan Jag ser allt du gör sekä Kristina Sigunsdotter lastenkirjallaan Humlan Hanssons hemligheter.

Fagerholm kertoo, että hänen kirjansa keskeinen teema väkivalta on koskettanut lukijoita.

”Olen saanut henkilökohtaista palautetta naisilta, jotka ovat kokeneet väkivaltaa ja ihmisiltä, jotka ovat nähneet tai olleet mukana tilanteissa, joissa väkivaltaa on käytetty. Esimerkiksi äideiltä, jotka ovat suojelleet väkivaltaisia lapsiaan tai isiltä, jotka eivät ole halunneet aiemmin nähdä lastensa väkivaltaisuutta”, hän kertoo.

Hänestä tärkeintä olisikin, että opettelisimme viimein kielen, jolla pystyisimme puhumaan vaikeista asioista.

”Väkivalta ei koskaan ole yksityisasia. Se täytyy saattaa päivänvaloon ja nähdä yhteiskunnassamme.”

Lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinto myönnettiin kuvakirjalle Vi är lajon! (Förlaget, 2019), joka on ruotsalaisen Jens Mattssonin esikoisteos. Kuvittaja on suomalainen Jenny Lucander.

Perusteluissa kirjaa kiitetään tinkimättömästä lapsen puolella olemisesta: kirjan tekstiä ja kuvitusta hallitsee lapsen näkökulma. Se on julkaistu ruotsiksi ja tanskaksi.

Lucander kertoo Fagerholmin tavoin olevansa edelleen hieman šokissa. Tämä oli kolmas kerta kun hän oli ehdolla PN:n palkinnon saajaksi, mutta ensimmäinen voitto.

”En todellakaan, lainkaan odottanut tätä. Ehdolla oli niin paljon hyviä kirjoja, olen tietysti tosi ylpeä ja onnellinen. Tämä on urani ensimmäinen varsinainen palkinto.”

Myös Vi är lajon! on kuitenkin saanut tänä vuonna jo Svenska litteratursällskapetin (SLS) tunnustuksen. ”Uskalias, monitahoinen kirja, joka kuvaa kuolematonta sisaruusrakkautta”, SLS perusteli.

Lucanderilla on takanaan yli 15 vuoden ura kuvittajana. Hän on opiskellut Göteborgin HDK:n (Högskolan för design och konsthantverk) kursseilla lastenkirjojen kuvittamista ja kirjoittamista. Ensimmäinen lastenkirja Singer ilmestyi Schildts & Söderströms -kustantamolta vuonna 2012. Nykyään pääkustantaja on Sophia Janssonin perustama Förlaget, joka on julkaissut Suomessa myös voittajateoksen.

Alkuperäinen toimeksianto teokseen tuli kuitenkin ruotsalaiselta Natur&Kultur-kustantamolta, joka oli kiinnostunut Lucanderin kädenjäljestä vuonna 2017 PN:n palkintoehdokkaana olleen Vildare, värre, Smilodon -teoksen perusteella. Minna Lindebergin kirjoittama kirja oli ehdolla myös lastenkirjallisuuspalkinto Runeberg Juniorin saajaksi sekä kuvituksesta Rudolf Koivu -palkinnon saajaksi.

Vi är lajon! kirjan kirjoittaja Jens Mattson on koulukirjastovirkailija, jolle teos on esikoinen. Kirja kuvaa perhettä, jossa vanhin sisarus sairastuu vakavaan sairauteen, oletetusti syöpään. Aihetta käsitellään leikin ja fantasian keinoin, nuoremman sisaruksen näkökulmasta.

”Teksti on sillä tavalla rohkea, että se käsittelee kuolemaa kaunistelematta. Kun luin käsikirjoituksen ensimmäisen kerran, itkin kyllä. Mutta kuvituksen työstäminen oli miellyttävä kokemus. Tykkään vaativista teemoista. Halusin tutkia, miten kuoleman käsittelyä voi kuvittaa toiveikkaasti. Aihe koskettaa tosi monia perheitä”, Lucander sanoo.

Lucander on taustaltaan sosionomi.

”Se näkyy ehkä siten, että yhteiskunnallinen tietoisuus on aina mukana mun kuvituksissa.”

Musiikkipalkinto myönnettiin tällä kertaa säveltäjä Sampo Haapamäelle teoksesta Konsertto neljäsosasävelaskelpianolle ja kamariorkesterille.

Haapamäki on häkeltynyt ja kiitollinen palkinnosta ja kiittää neljäsosasävelaskelpianisti Elisa Järveä, kamariorkesteri Avantia ja sen taiteellista johtajaa Kari Kriikkua, pianonvirittäjä Matti Kyllöstä, teknologi Libero Mureddua ja veljeään, mallipuuseppä Otso Haapamäkeä.

Palkittu konsertto on sävelletty Avantin tilauksesta vuonna 2017. Kuten nimestä voi päätellä, teos on sävelletty pianolle, jolla voi soittaa neljäsosasävelaskelia. Tavallisella pianolla voi soittaa vain puolisävelaskelia.

Haapamäki ja Elisa Järvi alkoivat kaavailla neljäsosasävelaskelpianoa jo opiskeluaikanaan 2000-luvun alussa, ja unelma elää edelleenkin, sillä lopullinen tavoite on täysin akustinen soitin. Täysin akustisen neljäsosasävelaskelpianon rakentaminen vaatisi kuitenkin olemassa olevan pianotehtaan osallisuutta.

Matti Kyllönen teki yhden oktaavin laajuisen prototyypin vuonna 2011. Eräänlaisena välivaiheena konsertossa käytettiin Otso Haapamäen 2015 rakentamaa puolittain sähköistä soitinta, jossa mekaaninen koneisto on rakennettu flyygelin koskettimista ja äänentuotossa käytettiin digitaalista tekniikkaa.

PN:n palkintoperustelujen mukaan konsertossa ”yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla luonnollinen musikaalisuus, vaikuttava käsityötaito ja väsymätön tutkimusmatka klassisen musiikin traditioihin”.

Neljäsosaintervallit ovat keskeinen asia neljäsosasävelaskelpianokonsertossa ja monessa muussakin Haapamäen teoksessa, mutta hän itse painottaa intervallivalikoiman laajuuden vaikutusta kaikkiin muihinkin musiikin osa-alueisiin, kuten rytmeihin ja sointiväreihin. ”Tavoitteenani on, että neljäsosasävelaskelien tarkempi resoluutio heijastuu luontevasti kaikkiin muihinkin musiikillisiin ilmiöihin”, Haapamäki sanoo.

”Neljäsosasävelaskelilla sointu-, säveljoukko- ja taajuuskombinaatiot kasvavat sen myötä, että on puolet enemmän sävelmahdollisuuksia puolisävelaskeliin verrattuna. Olisi hyvä pyrkiä balansoimaan musiikin eri parametrien alueilla tapahtuvat asiat, niin että rytmi on yhtä tärkeää kuin harmonia, tai artikulaatio on yhtä tärkeä kuin dynamiikka, tai orkestraatio on yhtä tärkeää kuin muoto. Pyrkimyksenäni on totta kai yrittää säveltää mahdollisimman hyvältä kuulostavaa musiikkia.”

Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinto meni norjalaisen Dag Johan Haugerudin käsikirjoittamalle ja ohjaamalle norjalaiselokuvalle Barn. Ehdolla oli myös suomalaisen Jukka-Pekka Valkeapään elokuva Koirat eivät käytä housuja.

Ympäristöpalkinnon sai färsaarelainen Jens-Kjeld Jensen työstään, jolla hän on kohdistanut huomiota Färsaarten luonnon monimuotoisuuteen. Jensen tekee yhteistyötä on ollut mukana kartoituksissa, joissa Färsaarilta on löydetty yli 350 uutta lajia.