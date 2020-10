Renessanssiaikaan tuotua musikaalia esitetään syyskuussa 2021.

Helsingin Savoy-teatteri tuottaa vuoden 2021 syksyksi klassikkomusikaalin West Side Story.

Leonard Bernsteinin säveltämä musikaali saa kuitenkin uudenlaisen version, kun se viedään Yhdysvaltain latinokortteleista Shakespearen tarinan alkuperäisille juurille, renessanssiaikaan.

Broadwaylla vuonna 1957 kantaesitetty teos pohjautuu Shakespearen Romeoon ja Juliaan. Musikaalin on kirjoittanut Arthur Laurents. Klassikkokappaleiden kuten Maria, Tonight, Somewhere ja America tekstit kirjoitti aikoinaan Stephen Sondheim.

Savoy-teatterin uuden version ohjaa oopperaohjauksistaan tunnettu, vastikään huoneteatteri Jurkan uutena johtajana aloittanut Tuomas Parkkinen. Koreografina toimii Ima Iduozee ja kapellimestarina on Jonas Rannila.

Esityksen pääsolistit tulevat Yhdysvalloista. Mariana nähdään Holly Sedillos, joka on tehnyt monipuolista uraa Yhdysvalloissa niin musikaaliartistina lavoilla kuin studiossakin, samoin modernin klassisen musiikin laulajana. Hän laulaa Walt Disney Concert Hallin residenssikuoron riveissä, ja hänen ääntään on kuultu kymmenissä elokuvissa Frozen II:sta Leijonakuninkaaseen.

Chinoa esittää Roderick Kabanga, joka opiskelee parhaillaan Helsingissä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa.

Anitana nähdään musikaaleihin erikoistunut näyttelijä-laulaja Maria Ylipää ja Bernandona äskettäin Jussi-palkinnonkin voittanut Chike Ohanwe. Lavalla nähdään myös Diandra Flores.

Musikaalin esityskieli on englanti, mutta se on tekstitetty suomeksi.

Savoy-teatteri kertoo tiedotteessaan, että musikaalin esittäjistö on rakennettu muutenkin hieman eri tavoin kuin on totuttu. Musikaalin tekijät painottavat, että jengeissä vastakkain ei aseta ihonväriltään tai kansallisuudeltaan erilaisia joukkoja, vaan roolit on miehitetty periaatteella ”kuka tahansa voi esittää ketä tahansa”.

Musikaalin orkesterina toimii Vantaan viihdeorkesteri. Sen tuottavat yhteistyössä Savoy-teatteri ja Sublime Music Agency.

West Side Storya esitetään Savoy-teatterissa 1.–19. syyskuuta 2021.