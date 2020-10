Menestyksekkään Fotografiska-konseptin luojat ovat jättäneet Fotografiskan.

Menestyksekäs Fotografiska-konsepti on joutunut luopumaan suunnitelmistaan avata valokuvalle omistettu näyttelytila Lontoossa, mutta se aikoo valloittaa seuraavaksi Berliinin. Saksaan avataan valokuvalle omistettu esittelytila vuonna 2022, kertoivat ruotsalaismediat tiistaina.

Fotografiska London -nettisivustolla todetaan, että suunnitelmista rantautua Lontooseen Whitechapell Roadille on luovuttu. Syiksi mainitaan brexit ja covid-19-pandemia.

Fotografiskan menestystarina alkoi Tukholmassa kymmenen vuotta sitten, kun veljekset Per Broman ja Jan Broman avasivat Slussenin rannassa vanhassa punatiilisessä tullirakennuksessa valokuvataiteeseen keskittyneen näyttelytilan.

Nyt kummatkin ovat siirtyneet uusien haasteiden pariin. Jan Broman jätti Fotografiskan toukokuussa, ja nyt myös Per Broman on ilmoittanut siirtyvänsä muualle. Fotografiskan uutena toimitusjohtajana aloittaa Elin Frendberg, 43.

Fotografiskan konseptiin kuuluvat houkuttelevat kahvilat. Kuva Tallinnan Fotografiskasta.­

Suuria yleisömääriä kerännyt Fotografiska laajeni keväällä 2019 Tallinnaan, ja saman vuoden lopulla oli vuorossa New York. Sitten tuli koronapandemia. Se iski voimalla myös Fotografiskaan.

”Irtisanomiset ovat olleet hemmetin kova vastoinkäyminen”, Per Broman totesi Dagens Nyheterissä. Hänen mukaansa Tukholman Fotografiska on joutunut irtisanomaan 30 prosenttia henkilökunnasta.

Tukholmaan verrattuna New Yorkissa on ollut vielä vaikeampaa Bromanin mukaan. Yleisö ei liiku samalla tavalla kuin Ruotsissa, ja turisteja on normaalia vähemmän. Tallinnan tilanne sen sijaan on ollut kesällä odotettua parempi.