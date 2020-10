Haarlojen perhetragedian jatko-osa etsii lapsen totuutta.

Uusi lapsuus, ensi-ilta 27.10. Kom-teatterin aulanäyttämöllä. Teksti Ruusu Haarla ja Seidi Haarla, dramaturgia ja ohjaus Ruusu Haarla, valosuunnittelu Fabian Nyberg, nuket Heini Maaranen, lavastus Ruusu Haarla ja Fabian Nyberg, puvut Ruusu ja Seidi Haarla, video- ja ääni Ruusu Haarla. Näyttämöllä Ruusu ja Seidi Haarla. Yhteistuotanto Tehdas Teatterin kanssa.

Onko traumoille ja väkivallalle menetetty lapsuus mahdollista löytää uudelleen?

Ruusu ja Seidi Haarla kurottavat Uudessa lapsuudessa kohti lapsuutensa suojattomia hahmoja ja yrittävät saada kiinni kohdasta, jossa trauma syntyi. Kom-teatterin aulanäyttämöllä nähtävä esitys on itsenäinen jatko-osa vuonna 2014 ensi-iltansa saaneelle Seidi Haarlan monologille Traumaruumis. Nyt lavalla on kaksi siskosta, sisaruus onkin yksi esityksen kantava teema.

Esitys palaa monella tapaa edeltäjäänsä. Uusi lapsuus on dokumentoinut sisäänsä Traumaruumis-esityksen ja siitä kirjoitettujen juttujen aiheuttaman lapsuudenperheen välien katkeamisen. On esityksen herättämiä tunteita purkavia kirjeitä perheenjäseniltä ja perhetuttavalta, videonpätkä Teatterikorkeassa nähdystä Traumaruumiista sekä Seidi Haarlan ”osapersoona”, joka moralisoi Haarlojen valintoja kertoa perheestään julkisuudessa.

Esitys on kuin kaleidoskooppi, joka kääntelee Haarlojen muistikuvia uusiin asentoihin ja yrittää löytää kuvan sisältä lapsen ja kadotetun viattomuuden. Esiintyjät lähestyvät lapsuuden ydintä monologein, räppäämällä, runoin ja asettelemalla vaihteleviin konstellaatioihin ihmisen kokoisia nukkeja, perheenjäseniään.

Sohvan ympärillä ja keittiölavasteissa esitettävä Uusi lapsuus ei kuitenkaan ole mitään traumojen ja perhetragedian toimijoiden keittiöpsykologisointia, vaan yritys löytää lapsen totuus. Se, miten menneisyyden välähtävät muistikuvat lähettävät tuhoavia signaaleja mielen näyttämölle vielä aikuisuudessa.

Reilu kaksi ja puoli tuntia kestävä esitys sisältää myös toistoa. Varsinkin äidille osoitettujen vimmaisten monologien kohdalla tuntuu ajoittain, että katsoja jätetään vähän yksin, ilman teatterillisten keinojen etäännyttävää kainalosauvaa.

Esityksessä on myös sovintoa. Kuten isä kauniissa kirjeessään tyttärilleen toteaa: siinä on jotain samaa kuin Beckettin näytelmässä Godot (Huomenna hän tulee). On kahden Godotia odottavan kulkurin hattu ja keppi, niitä veivataan edestakaisin, ja jäljelle jää vain nykyhetken absurdius.