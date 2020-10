Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Eero Hyvönen ei näe Thunbergin vierailevassa päätoimittajuudessa suurta ongelmaa.

Länsinaapurimme Ruotsin mediassa ihmetellään sanomalehti Dagens Nyheterin päätöstä panna ilmastoaktivisti Greta Thunberg päätoimittajan rooliin päivän ajaksi.

Dagens Nyheter kertoi päätöksestä viime viikon torstaina. Perjantaina toisen suuren sanomalehden Svenska Dagbladetin päätoimittaja ja toimitusjohtaja Anna Careborg kirjoitti, ettei hänen lehdessään voitaisi koskaan päästää Thunbergia johtamaan toimitusta.

”Journalismin luottamuksen ylläpitämiseksi lahjomattomuus on ratkaisevaa. Minulle olisi mahdotonta ajatella luovuttaa Svenska Dagbladetin päätoimittajuus Greta Thunbergille tai jollekin toiselle aktivistille edes päiväksi”, Careborg kirjoitti.

Careborgin mukaan ilmasto on aikamme tärkeimpiä aiheita, ja Svenska Dagbladet on sekä panostanut paljon aiheesta raportoimiseen että yrittää jatkuvasti kehittää aiheen seurantaa.

”Tästä huolimatta minulle ei koskaan tulisi mieleenkään päästää ketään aktivistia sanelemaan edes hetkeksi mitä uutisoimme tai kuinka me teemme journalistista työtämme, oli hän miten suosittu tahansa.”

Mainostempauksena Dagens Nyheterin ilmoitus Thunbergin vierailevasta päätoimittajuudesta on onnistunut, Careborg myöntää.

”Mutta heille, jotka – mielipiteillä ja aktivismilla kyllästettynä aikana – uskovat uutisjournalismin erityiseen tehtävään, se on tappio.”

Careborg ja Dagens Nyheterin päätoimittaja Peter Wolodarski olivat tällä viikolla Ruotsin yleisradion SVT:n aamutelevisiossa keskustelemassa aiheesta.

Careborg toisti siellä arvostelunsa ja muistutti aktivismin ja uutisjournalismin erottamisen tärkeydestä, sen periaatteellisesta merkityksestä.

Wolodarski puolestaan muistutti, että Thunberg on haukkunut koko mediakentän, koska se ei hänestä anna ilmastokysymykselle sille kuuluvaa asemaa. Wolodarski on samaa mieltä, ja siksi Dagens Nyheter päätti kutsua Thunbergin vierailevaksi päätoimittajaksi.

Dagens Nyheterin suunnitelmana on tehdä joulukuussa ilmastoerikoisnumero Thunbergin kanssa. Thunberg työstää sitä toimittajajoukon kanssa ja on vieraileva päätoimittaja, mutta Wolodarski on silloinkin vastuuvelvollinen julkaisija, Wolodarski sanoi SVT:llä.

”Samaa menettelytapaa ovat noudattaneet kansainvälisesti muutkin isot sanomalehdet, esimerkiksi brittiläinen Independent. Meistä on valtavan jännittävää nähdä mihin tämä johtaa [Thunbergin] kokemusten ja tiedon pohjalta”, Wolodarski sanoi ja jatkoi, että Thunberg nimenomaan haluaa, että media keskittyisi ilmastotutkimukseen eikä mielipiteisiin.

Keskustelu jatkui vielä Svenska Dagbladetin sivuilla tiistaina, kun Wolodarski vastasi Careborgin alkuperäiseen arvosteluun ja Careborg vastasi uudestaan Wolodarskille.

Wolodarski sanoi, että esimerkiksi Svenska Dagbladet on saanut hänen mukaansa viimeisen kymmenen vuoden aikana lähes 500 miljoonaa kruunua (vajaa 50 miljoonaa euroa) lehdistötukea valtiolta. Tarkoittaako apu poliittiselta järjestelmältä journalistisen lahjomattomuuden menetystä? Ei tarkoita, kuten ei tarkoita Thunbergin vieraileva päätoimittajuuskaan, Wolodarski argumentoi.

”Sama ammatillinen etiikka, samat journalistiset perusarvot pätevät myös tänä [Thunbergin päätoimittamana] päivänä kuin 364 muuna päivänä vuodessa.”

Careborg puolestaan muistutti, että Wolodarski istuu Bonnier Newsin johtoryhmässä, yrityksen, joka on saanut hänen mukaansa 195 miljoonaa kruunua (noin 19 miljoonaa euroa) valtiontukea tänä vuonna. Sen lisäksi Careborg sanoi, että uutiset ja mielipiteet on kyettävä erottamaan toisistaan. Siksi Svenska Dagbladetilla on niin sanottu poliittinen päätoimittaja, joka vastaa mielipiteellisestä aineistosta. Careborg vastaa uutistoimituksista.

Uutisten ja mielipiteitten toisistaan erottamisesta kiistakumppanit näyttävät olevan samaa mieltä. Viimeisimpien puheenvuorojen jälkeen kiista näyttää koskevan enemmän sitä, missä määrin uutisjournalismi voidaan erottaa mielipidejournalismista toimitusten sisällä. Tämän jakolinjan setviminen on vanha ongelma, yhtä vanha kuin journalismi itse.

Kansainvälisiä esimerkkejä vierailevista päätoimittajista riittää, kuten Wolodarski sanoi SVT:llä. The Independentin vierailevana päätoimittajana kävi vuonna 2007 U2:n Bono. Vuonna 2010 samaa lehteä päätoimitti yhden numeron ajan Elton John. Muotisuunnittelija Karl Lagerfeld puolestaan kävi elämänsä aikana vierailemassa päätoimittajana niin Die Weltissä, Libérationissa kuin Metrossa.

Myös Helsingin Sanomilla on ollut vieraileva päätoimittaja naistenpäivänä 2018, jolloin lukiolainen Sonja Korpelainen päätoimitti lehteä. Vastaava päätoimittaja oli tuolloinkin Kaius Niemi.

Julkisen sanan neuvoston (JSN) puheenjohtaja Eero Hyvönen ei näe Thunbergin vierailevassa päätoimittajuudessa suuria ongelmia.

”Kuulostaa siltä, että tässä yritetään toimia mahdollisimman läpinäkyvästi, mikä on aina hyvä lähtökohta, eli ilmoitetaan etukäteen kuka tekee ja mitä tekee, ja että viimekätinen porukka, joka juttuja tekee, on normaali toimitus. Wolodarskilla on kuitenkin julkaisijan vastuu”, Hyvönen sanoo.

Suomalaiseen hyvään journalistiseen tapaan kuuluu, että päätösvaltaa ei koskaan saa luovuttaa toimituksen ulkopuolelle. Tätä rikotaan, jos esimerkiksi yksittäisen jutun julkaisupäätökseen on vaikutettu ”tiskin alta, eikä lukijalla ole mahdollisuutta tietää tätä”, Hyvönen sanoo.

”Median täytyy merkitä esimerkiksi kaupallinen yhteistyö ja julkaista jutut niin, että yleisö ymmärtää, milloin niihin on käytetty puhtaasti toimituksellista panosta ja milloin ei.”

Tässä mielessä Thunbergin vieraileva päätoimittajuus Dagens Nyheterissä on Hyvösen mielestä hyvässä hoidossa.

”Tiedotusväline saa itse päättää, kenet ottaa yhteistyöhön mukaan. Yleisöllä on tällöin oikeus tietää, millä perusteella näin tehdään ja tämä näyttää [Thunbergin kohdalla] toteutuvan.”

JSN antoi vuonna 2016 huomautuksen Image-lehdelle, kun lehden vierailevana päätoimittajana oli Demos Helsinki. Tuolloin ongelmaksi muodostui, että Demos Helsinki ei ole luonnollinen henkilö ja että vastaava toimittaja jäi epäselväksi.

JSN:n mukaan tiedostusvälineet voivat käyttää vierailevia päätoimittajia, jos ne ovat luonnollisia henkilöitä ja jos yleisölle kerrotaan, kuka on vastaava toimittaja. Tämä tulee suoraan sananvapauslaista. Lisäksi toimituksellista päätösvaltaa ”ei missään tapauksessa saa luovuttaa organisaatiolle, jolla on esimerkiksi liiketaloudellisia tai maineenhallintaan liittyviä intressejä”, JSN muistutti vuonna 2016.

Hyvösen mukaan vierailevan päätoimittajan käytöllä voi olla tiedotusvälineelle useita etuja. Sen avulla voidaan herättää ylimääräistä kiinnostusta ja osoittaa, että jotain tiettyä tulokulmaa pidetään erityisen merkityksellisenä.

”Mutta tiedotusvälineen täytyy kertoa avoimesti ja selkeästi, mitä tuo rooli tarkoittaa ja miten toimitukselliset prosessit hänen yhteydessään toimivat.”

Jos vierailevalla päätoimittajalla olisi taloudellinen kytkös johonkin hänen käsittelemäänsä asiaan, se pitäisi kertoa avoimesti yleisölle. Vierailevaa päätoimittajaa koskee muun muassa Journalistin ohjeiden kohta 4: ”Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammattietiikan.”